Donald Trump a comis o gafă și a încălcat protocolul regal, imediat după ce Regele Charles a călcat pe tărâm american

Președintele american Donald Trump a încălcat protocolul regal imediat după ce i-a primit la Casa Albă pe Regele Charles și Regina Camilla. Liderul SUA l-a atins într-un mod nepotrivit pe Rege, informează Mediafax.

Regele Charles și Regina Camilla au ajuns luni în SUA și apoi au fost întâmpinați la Casa Albă de președintele american Donald Trump și de Prima Doamnă Melania Trump. La un moment dat, Trump l-a bătut pe rege cu mâna pe umăr, încălcând protocolul regal privind contactul fizic, potrivit Express.

Deși mișcarea ar putea fi interpretată ca un semn de prietenie, experta în limbaj corporal Judi James a declarat pentru Daily Mail că „atingerea pe braț este mai degrabă un gest politic."

James a remarcat că Regele Charles nu a reacționat în momentul încălcării protocolului.

„Charles a părut întotdeauna mai relaxat în această privință decât mama sa [Regina Elisabeta a II-a], iar gestul a fost extrem de cuminte, știindu-l pe Trump", a adăugat James.

Ea a remarcat că strângerea de mână dintre cei doi a durat aproximativ opt secunde și a părut a fi una profesională, în timp ce Melania a contribuit la o atmosferă mai informală la recepție.

„Acest ritual inițial de salut a dat impresia superficială de bunătate, iar sărutările Melaniei pe obraz au creat impresia de căldură, cu o abordare aproape «familială»", a spus James.

Aceasta nu este prima dată când Trump a fost observat încălcând protocolul regal cu monarhii britanici.

În timpul unei vizite de stat în Marea Britanie în iulie 2018, a fost fotografiat întorcându-i spatele Reginei și mergând înaintea ei în timp ce treceau pe lângă trupe.

De asemenea, a părut să încalce protocolul în timpul vizitei sale la Londra de anul trecut, când l-a apucat pe Charles de mână.

Vizita de stat a Regelui și a Reginei are loc la scurt timp după un incident de securitate la Cina Corespondenților de la Casa Albă, în timpul căruia un suspect a tras focuri de armă într-o presupusă tentativă de asasinat.

În ciuda acestui fapt, vizita familiei regale a continuat. Marți, Charles se va adresa Congresului, fiind a doua oară când un monarh britanic face acest lucru. Prima dată în fața Congresului a ajuns Regina Elisabeta a II-a în 1991.