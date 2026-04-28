Donald Trump a comis o gafă și a încălcat protocolul regal, imediat după ce Regele Charles a călcat pe tărâm american
Postat la: 28.04.2026 |
Președintele american Donald Trump a încălcat protocolul regal imediat după ce i-a primit la Casa Albă pe Regele Charles și Regina Camilla. Liderul SUA l-a atins într-un mod nepotrivit pe Rege, informează Mediafax.
Regele Charles și Regina Camilla au ajuns luni în SUA și apoi au fost întâmpinați la Casa Albă de președintele american Donald Trump și de Prima Doamnă Melania Trump. La un moment dat, Trump l-a bătut pe rege cu mâna pe umăr, încălcând protocolul regal privind contactul fizic, potrivit Express.
Deși mișcarea ar putea fi interpretată ca un semn de prietenie, experta în limbaj corporal Judi James a declarat pentru Daily Mail că „atingerea pe braț este mai degrabă un gest politic."
James a remarcat că Regele Charles nu a reacționat în momentul încălcării protocolului.
„Charles a părut întotdeauna mai relaxat în această privință decât mama sa [Regina Elisabeta a II-a], iar gestul a fost extrem de cuminte, știindu-l pe Trump", a adăugat James.
Ea a remarcat că strângerea de mână dintre cei doi a durat aproximativ opt secunde și a părut a fi una profesională, în timp ce Melania a contribuit la o atmosferă mai informală la recepție.
„Acest ritual inițial de salut a dat impresia superficială de bunătate, iar sărutările Melaniei pe obraz au creat impresia de căldură, cu o abordare aproape «familială»", a spus James.
Aceasta nu este prima dată când Trump a fost observat încălcând protocolul regal cu monarhii britanici.
În timpul unei vizite de stat în Marea Britanie în iulie 2018, a fost fotografiat întorcându-i spatele Reginei și mergând înaintea ei în timp ce treceau pe lângă trupe.
De asemenea, a părut să încalce protocolul în timpul vizitei sale la Londra de anul trecut, când l-a apucat pe Charles de mână.
Vizita de stat a Regelui și a Reginei are loc la scurt timp după un incident de securitate la Cina Corespondenților de la Casa Albă, în timpul căruia un suspect a tras focuri de armă într-o presupusă tentativă de asasinat.
În ciuda acestui fapt, vizita familiei regale a continuat. Marți, Charles se va adresa Congresului, fiind a doua oară când un monarh britanic face acest lucru. Prima dată în fața Congresului a ajuns Regina Elisabeta a II-a în 1991.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Conspirațiile de la Casa Albă. "Oricine crede că președintele Trump și-a înscenat propriile tentative de asasinat este un idiot complet"
Atacul armat de la cina corespondenților de la Casa Alba a declanșat un val rapid de teorii conspiraționiste pe intreg s ...
-
Operațiunea "Jupiter" - Poliţiştii au confiscat bunuri de peste 28 de milioane de lei în doar câteva ore
Operațiunea "Jupiter", ce a vizat combaterea infractiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuala, a dus la ...
-
Facturi mai mici la energie de luna viitoare? Cinci măsuri propuse Guvernului Bolojan: "România are nevoie de măsuri rapide"
Asociatia Prosumatorilor si Comunitatilor de Energie din Romania (APCE) solicita Guvernului condus de Ilie Bolojan adopt ...
-
Putin intră în joc: promite sprijin Iranului în timp ce Trump negociază un acord major
Presedintele american Donald Trump, a discutat luni cu consilierii sai de securitate nationala despre o noua propunere p ...
-
"Supraviețuitorul desemnat": Decizia Casei Albe înaintea atentatului de la Dineul Corespondenților
Oficialii americani au discutat despre un „supravietuitor desemnat" (designated survivor) si despre ordinea succes ...
-
"Cruciada" Guvernului din Grecia împotriva Laurei Codruța Kovesi: Culisele unui scandal de proporții pentru Europa
De ce o ataca cercurile guvernamentale de la Atena, miniștrii și parlamentarii Noii Democratii (partidul de guvernare di ...
-
Operațiune mamut la Clanul "Valetul": Descinderi cu mascații la cămătari și proxeneți. Peste 250 de forțe implicate în acțiune
Peste 250 de de forțe de ordine au descins, marți dimineața, in mai multe locații din Dambovița și Ilfov, intr-un dosar ...
-
Curent direct din cer: Planul Meta de a trimite energie solară de pe orbită chiar și noaptea e la concurență cu SpaceX
Nevoia uriașa de energie a centrelor de date impinge marile companii tech sa caute soluții din ce in ce mai neobișnuite. ...
-
Numele USR, în centrul operațiunii "Jupiter" care a închis "presa" ilegală online - Cine este "patronul" site-urilor de știri de pe la toți adunate
Polițiștii au descins luni in mai multe locații din județul Gorj, intr-o ancheta care vizeaza activitați online suspecta ...
-
Suspectul atacului din SUA se prezintă ca un „asasin federal prietenos" în manifestul său, în care face referiri indirecte la Trump
Presupusul autor al atacului armat de la Dineul Corespondentilor la Casa Alba, la Hotelul Hilton, la Washington, Cole To ...
-
Al treilea grup din Parlament se alătură moțiunii de cenzură PSD - AUR
Chestorul Senatului, Ninel Peia, a anuntat luni ca grupul sau parlamentar PACE va sustine motiunea de cenzura initiata d ...
-
Percheziții de amploare la "pirații media" din România: Zeci de site-uri de știri au fost clonate
Polițiștii au descins luni in mai multe locații din județul Gorj, intr-o ancheta care vizeaza activitați online suspecta ...
-
Cum să îți păstrezi alimentele proaspete mai mult timp cu ajutorul congelatorului
Pastrarea prospețimii alimentelor poate fi o provocare, mai ales atunci cand ai o familie de patru persoane și un progra ...
-
A trecut la Dumnezeu scriitorul, eseistul, medicul și politicianul Dan Claudiu Tănăsescu
La cateva ore dupa ce a implinit 88 de ani, cunoscutul eseist, scriitor, medic și om politic roman, Dan Claudiu Tanasesc ...
-
Se schimbă cu adevărat șansele Ucrainei în strategia militară de aderare la UE și de reconstrucție economică după ce Peter Magyar a preluat puterea în Ungaria?
Înlaturarea de la putere a premierului ungar Viktor Orbán printr-o infrangere electorala categorica a gener ...
-
În timp ce dădea mesaje contradictorii, Trump a realizat sute de tranzacții financiare pe bursă într-o lună
Președintele SUA, Donald Trump, a achiziționat obligațiuni in valoare de cel puțin 51 de milioane de dolari in luna mart ...
-
O familie a făcut o clonă cu AI, pentru a-i ascunde unei femei de 80 de ani moartea fiului său. Liderul serviciului: „Păcălim emoțiile oamenilor"
O familie chineza a creat o „clona" cu inteligența artificiala pentru a consola o femeie dupa ce singurul ei fiu a ...
-
Blestemul focului asupra Sovejei. Măicuța Stareță căreia i s-a dărmat locașul de cult și chiliile aferente: "Praful, pulberea și focul să vă mănânce!"
De cateva sute de ani de cand s-au stabilit pe locurile actuale ale comunei Soveja din Vrancea, oamenii locului resimt b ...
-
Coincidență sau clarviziune: purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a vorbit despre „focuri de armă" cu puțin timp înaintea incidentului de la Washington
Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat la Fox News, cu cateva minute inainte sa inceapa Dineul ...
-
"Academia Globală a Violului": CNN a găsit o rețea transfrontalieră de bărbați care își droghează partenerele și le filmează în timp ce fac sex fără voia lor
În spatele unor relații aparent normale, unele femei devin victime ale unor abuzuri sistematice, documentate și di ...
-
O femeie a intrat în moarte cerebrală după o procedură de chirurgie estetică. Familia dă vina pe medic: "M-a sunat domnul doctor panicat. Am rămas fără grai"
O femeie de 45 de ani a ajuns in moarte cerebrala dupa ce a fost supusa unei intervenții chirurgicale de lifting facial. ...
-
Ordinul executiv al lui Trump îi va obliga pe americani să predea datele biometrice sau să-și piardă conturile bancare
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a confirmat ca ordinul executiv propus de administrația Trump, care impune bancil ...
-
Temeri legate de siguranța sănătății deoarece jumătate dintre spitalele din Marea Britanie folosesc medici care nu sunt medici
S-a dezvaluit ca aproape jumatate din toate trusturile spitalicești NHS folosesc persoane „non-medici" pentru a oc ...
-
SUA: Un imigrant ilegal a fost surprins în timp ce mușca fața unui copil mic și voia să o mănânce
Un imigrant ilegal a fost surprins mușcand fața unui copil mic și incercand sa o manance, intr-un atac oribil, care a st ...
-
Autoritățile olandeze lansează un program de eutanasie pentru copiii săraci pentru a ușura povara asupra statului
Autoritațile olandeze lanseaza un program de eutanasie care vizeaza copiii saraci pentru a ușura povara asupra statului, ...
-
Asta e prea de tot: Dietele bogate în fructe și legume pot dezvolta cancere agresive!
Un nou studiu arata ca dietele considerate extrem de sanatoase, cu multe legume și fructe, ar putea cauza cancere destul ...
-
Practic vom merge cu bicileta după o nouă lovitură pentru industria combustibililor: UE va interzice importurile de condensat provenit din proiecte ruseşti
Uniunea Europeana pregatește noi sancțiuni asupra Rusiei, insa afectata va fi industria combustibililor, unde cel mai pr ...
-
China contraatacă după noul pachet de sancțiuni al UE: "Subminează relațiile bilaterale prin blocarea companiilor"
China a anunțat ca va lua masurile necesare dupa ce Uniunea Europeana a inclus entitați chineze in cel mai recent pachet ...
-
Fosta soție a unui om de afaceri miliardar a fost arestată. Cezara Vuza este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat
Cezara Vuza, fosta soție a omului de afaceri Ștefan Vuza, a fost vizata de o masura de arestare preventiva intr-un dosar ...
-
Coincidență sinistră: atacul de la Cina Corespondenților, în același loc unde Reagan a fost împușcat în 1981
Incidentul armat de duminica dimineata a avut loc la hotelul Washington Hilton de pe Connecticut Avenue, acelasi hotel i ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu