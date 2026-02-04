UE respinge vehement acuzațiile SUA cu privire la alegerile din România și alte țări: "Nonsens! Pur absurd. O prostie pură"

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România, începând din 2023, susţinând că aceasta a presat platformele online să cenzureze discursul politic.

"Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară", adaugă Comisia Juridică. Însă Uniunea Europeană (UE) respinge ferm acuzațiile aduse de administrația Donald Trump. Magnatul tehnologic aliat cu Trump, Elon Musk, a salutat publicarea raportului din SUA într-o postare X: „Tiranii iubesc cenzura."

Executivul european a respins cu fermitate acuzațiile aduse într-un raport al Congresului SUA că ar fi forțat platformele de social media să cenzureze conținutul american. Ca răspuns la un raport dur al Congresului SUA care acuza Comisia Europeană că încearcă să "cenzureze internetul global", purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri digitale, Thomas Regnier, a emis o declarație fermă: "Pur absurd", informează Le Monde, conform AFP.

"Despre cele mai recente acuzații de cenzură. O prostie pură. Complet nefondat", a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri digitale, Thomas Regnier. "Libertatea de exprimare este un drept fundamental în Europa", a spus Regnier, adăugând că DSA "protejează acest drept împotriva marilor companii din domeniul tehnologiei."

"Se pare că interferenţa în alegeri este ceva obişnuit pentru Comisia Europeană. Înaintea a cel puţin opt scrutinuri din şase ţări europene, înccepând din 2023, Comisia s-a întâlnit cu reprezentanţii platformelor pentru a-i presa să cenzureze discursul politic în zilele dinaintea votului", susţine Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor, pe reţeaua X.

Conform aceleiaşi surse, este vorba despre alegeri din Irlanda (2024 şi 2025), Franţa (2024), Ţările de Jos (2023 şi 2025), Slovacia (2023), România (2024) şi Moldova (2024). "Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară", afirmă Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

Potrivit sursei citate, reprezentanţii TikTok au declarat Comisiei Europene că nu au găsit "nicio dovadă" a unei campanii ruseşti coordonate pentru a-l impulsiona pe candidatul câştigător Călin Georgescu - principala acuzaţie formulată de autorităţile române - şi că au informat autorităţile despre acest lucru. "De atunci, relatările publice au arătat că presupusa campanie rusească pe TikTok a fost finanţată, de fapt, de un alt partid politic din România", susţine Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.