Escrocherie fără precedent: 59 de românce cu copii, inventate cu AI, au încasat ilegal 1,4 milioane de euro din bani publici în Italia
Postat la: 04.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O escrocherie de proporții, bazată pe identități false create cu inteligență artificială, a fost descoperită în sudul Italiei, unde un funcționar public, ajutat de complici, a inventat zeci de „mame" românce inexistente pentru a încasa ilegal aproximativ 1,4 milioane de euro din fonduri publice.
Ancheta este instrumentată de Guardia di Finanza, după o sesizare transmisă de INPS din Andria, iar dosarul se află în coordonarea Parchetului din Foggia. Potrivit anchetatorilor, un funcționar de la evidența populației dintr-o localitate din nordul provinciei Bari ar fi creat 59 de identități fictive, declarate ca aparținând unor femei de origine română. Pentru acestea au fost emise cărți de identitate false, deși nu exista nicio persoană reală în spatele documentelor.
Numele, datele personale și chiar fețele presupuselor românce ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a păcăli sistemele administrative. Verificările au arătat că aceste persoane nu au existat niciodată, lucru confirmat inclusiv prin cooperare cu autorități din alte state. Pentru a maximiza sumele obținute, membrii rețelei au declarat că fiecare dintre cele 59 de „mame" fictive avea câte 5 sau 6 copii aflați în întreținere. În paralel, au fost create și contracte de muncă false în cadrul a două firme agricole din zona Cerignola, pentru a simula îndeplinirea condițiilor legale de acordare a alocației unice universale.
Cererile către INPS au fost depuse de un angajat al unui centru de asistență fiscală (CAF) din Foggia, care ar fi completat documentația necesară pe baza identităților fabricate. După aprobarea cererilor, sumele erau virate lunar pe 59 de carduri Postepay, deschise pe numele femeilor fictive. Potrivit anchetatorilor, fiecare „familie" încasa în medie aproximativ 2.300 de euro pe lună, bani retrași ulterior cash de complicii implicați.
Doi dintre suspecți au fost surprinși în flagrant în timpul retragerilor de numerar, fiind monitorizați prin filaj de către Guardia di Finanza. Procurorii din Foggia au dispus sechestrul preventiv de urgență asupra bunurilor aparținând a două persoane din provincia Foggia, acuzate de înșelăciune în dauna statului italian. Alte două persoane - funcționarul public din provincia Bari și angajatul CAF - sunt cercetate penal pentru rolul lor în mecanismul fraudei, fără a fi, deocamdată, vizate de măsuri restrictive.
Autoritățile italiene continuă investigațiile pentru a stabili întreaga rețea, durata exactă a fraudei și dacă există și alte identități false sau plăți ilegale care nu au fost încă descoperite. Cazul este considerat unul dintre cele mai grave exemple recente de fraudă socială realizată cu ajutorul inteligenței artificiale și ridică semne de întrebare serioase privind securitatea sistemelor de acordare a beneficiilor publice.
