Descoperire spectaculoasă în Munții Apuseni. Canadienii anunță că au găsit cantități impresionante de metale rare care pot fi exploatate

Compania canadiană Leading Edge Materials anunță identificarea unor resurse potențiale semnificative de uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb și zinc în perimetrul Bihor Sud, un zăcământ cu miză strategică pentru relansarea mineritului și pentru independența energetică a României.

Compania canadiană este proprietara uneia dintre cele mai mari mine de grafit din lume și deținătoarea licenței de explorare pentru perimetrul de minereu polimetalic Bihor Sud. Licența acoperă o suprafață de 25 de kilometri pătrați în Munții Apuseni, la aproximativ 90 km sud-est de Oradea. Minereul se află în zona Valea Leucii-Dibarț-Avram Iancu cu un potențial mai larg pe întreaga licență de explorare.

"Dovezile se acumulează în favoarea unei mineralizații de mare amploare între Valea Leucii, Dibarț și Avram Iancu, oferind o bază solidă pentru explorări suplimentare și pentru potențialul de resurse. Nivelurile și tonajele istorice din zonă demonstrează o perspectivă comparabilă, pe care sperăm să o valorificăm, beneficiind de finalizarea Raportului Persoanei Competente, de atragerea unor noi investiții direct în proiect și de un program de explorare revigorat și bine direcționat", spune CEO-ul Kurt Budge.

Datele de cartografiere și eșantionare evidențiază o mineralizație extinsă, în special sub formă de oxid de uraniu asociat cu silicifiere de tip jaspis, sulfuri polimetalice de cupru, cobalt, nichel, plumb și zinc găzduite în roci silicio-carbonatice (incluzând apariții de uraniu), precum și carbonat cristalin (calcar), care prezintă mineralizație sulfurică diseminată și de tip stockwork. Există potențial ca mineralizația dintre Valea Leucii, Dibarț și Avram Iancu să fie interconectată, formând o zonă mineralizată care se extinde pe aproximativ 6 kilometri pe direcția nord-sud și o distanță similară pe direcția est-vest.

"Având în vedere recenta modernizare a uzinei de procesare Feldioara, asigurarea unor noi surse interne de uraniu a devenit de importanță strategică pentru obiectivele României privind independența energetică. Istoria demonstrează contribuția anterioară a activităților miniere de la Avram Iancu, iar potențialul există ca această zonă să producă din nou și să deservească această prioritate națională", a precizat Budge. Luna trecută, compania canadiană a transmis că are nevoie de finanțare suplimentară pentru a putea finaliza activitățile de explorare din Munții Apuseni și pentru a redeschide mina Woxna, din Suedia, una dintre cele mai mari mine de grafit din lume.

Compania a raportat o pierdere netă de 3,2 milioane de dolari în anul fiscal încheiat la 31 octombrie 2025, deficitul acumulat până la data menționată ajungând la aproximativ 52,6 milioane de dolari.