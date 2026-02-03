Rusia și China au un program comun de construire a unei Stații Științifice pe Lună

Au fost făcute publice noi detalii despre unul dintre cele mai ample programe spațiale ale Rusiei: o serie întreagă de expediții care vor avea misiunea de a studia Lună.

Separat, merită menționate și despre trei module lunare de aselenizare KA-LES cu numerele 1, 2 și 3 (experimental, infrastructural și, respectiv, energetic). Aceste trei module vor fi integrate în programul comun ruso-chinez al Stației Științifice Lunare Internaționale automate (SSLI).

Conform planurilor, Stația Științifică Lunară Internațională va fi formată din mai multe module separate, fiecare cu specializare proprie. Se preconizează ca stația să fie construită în apropierea polului sudic al Lunii.

Principala problemă a funcționării unei asemenea stații o constituie nopțile lunare, care durează aproximativ două săptămâni. Temperatura coboară sub 170 de grade, iar pentru încălzirea componentelor electronice ale modulelor este necesară o cantitate mare de energie.

Utilizarea în acest sens a energiei solare este dificilă, vor trebui aduse și menținute în funcțiune baterii de mari dimensiuni, fără a permite descărcarea acestora, ceea ce este costisitor și dificil din punct de vedere tehnic. De aceea, cea mai convenabilă variantă este energia nucleară.

Posibilitatea realizării primului reactor pe suprafața Lunii reprezintă un pas serios către viitoarea energetică interplanetară și afirmarea propriei nișe în cursa tehnologică a secolului XXI. Luna este doar o vitrină, o oportunitate de a demonstra lumii întregi realizările tehnologice.