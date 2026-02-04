Lovitură grea pentru patronul Realitatea Plus - PCAB reia ancheta în cazul pretinselor falsuri privind preluarea Romprest de către fiul lui Maricel Păcuraru
Postat la: 04.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Curtea de Apel București a stabilit, marți, definitiv, redeschiderea urmăririi penale într-un dosar în care sunt vizați de fapte de fals, uz de fals și fals în declarații fiul patronului Realitatea Plus, Paul Cătălin Ionescu Păcuraru și avocata Irina Maria Ciontu.
Cazul ar putea fi legat de modalitatea în care Păcuraru jr. ar fi fost numit director la cârma Romprest cu presupusa complicitate a Aeroporturi București (Compania Națională Aeroporturi București - CNAB), moment la care s-ar fi pus problema ca și avocata Ciontu să obțină un loc în AGA al firmei de salubritate.
„Soluția pe scurt: încheierea F/CP din 03.02.2026 - în baza ari. 335 al. 4 din Codul de procedură penală constată legalitatea și temeinicia ordonanței nr. 137/11-2/2025 din data de 11.08.2025, emisă de prim - procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
Confirmă redeschiderea urmăririi penale în dosarul nr. 7/158/P/2025 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, uz de fals. prev. de art. 323 Cod penal și fals în declarații, prev. de art. 326 alin. 1 Cod penal. în baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân in sarcina statului. Definitivă.
Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția petentului și a procurorului prin intermediul grefei instanței, astăzi. 03.02.2026. Document: încheiere de dezînvestire 03.02.2026", se arată în decizia de marți a Curții de Apel București.
Urmare acestei decizii anchetatorii PCAB pot administra în continuare probe noi privind acuzațiile pentru care ancheta a fost redeschisă iar la un momnt dat pot inclusiv să îi audieze pe cei vizați de dosarul penal.
Potrivit datelor din presa centrală Romprest, unul dintre cei mai mari operatori de salubritate, este deținută de trei acționari importanți. Detaco Ltd deține 42,69% din acțiuni, iar Mihai Dracea controlează alte 43,76% din acțiuni.
În aceste condiții Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) poate înclina balanța, dat fiind că deține 10 % din acțiunile Romprest. Compania este subordonată Ministerului Transporturilor.
Se pare că îÎn 2022, fostul director al CNAB, George Dorobanțu, ar fi declarat la DNA că Maricel Păcuraru, i-ar fi transmis, printr-un intermediar, să-l ajute să preia pachetul de acțiuni deținut de Aeroporturi București, sau că dacă acest lucru nu este posibil, atunci reprezentantul CNAB în AGA Romprest să voteze alături de Detaco Ltd.
Pe 2 septembrie 2024, Aeroporturi București a solicitat CA al Romprest să convoace AGA și să revoce 3 membri provizorii ai CA. Totodată, CNAB a propus numirea lui Paul-Cătălin Ionescu-Păcuraru ca director general și președinte al CA Romprest. Mandatul său urmează să se deruleze pe o perioadă de patru ani. Totodată, a mai propus CNAB, avocata Irina-Maria Ciontu ar trebui să primească un loc în CA.
