China încercuiește Africa pentru a-și asigura dominația navală

China înconjoară Africa cu porturi strategice care pot deservi navele sale de război, ca parte a strategiei sale de extindere a prezenței navale și militare.

Imaginile satelitare partajate în exclusivitate cu The Telegraph arată cum Beijingul a transformat porturile de pe continent în ultimul deceniu - de la Lekki în Nigeria la Mombasa în Kenya.

Porturile civile, care sunt adesea administrate de companii de stat chineze, sunt proiectate nu numai pentru comerț, ci și pentru a găzdui nave de război.

Experții în apărare avertizează că această expansiune a creat o rețea de potențiale baze navale capabile să debarce distrugătoare și să controleze rute maritime cheie, precum Canalul Suez.

Porturile oferă, de asemenea, Beijingului acces la materiale critice precum cuprul și cobaltul - vitale pentru tehnologia modernă, de la avioane de vânătoare la smartphone-uri.

Multe dintre porturi sunt conectate la mine prin proiecte feroviare și rutiere construite de China, sprijinind cursa Chinei împotriva SUA pentru resurse de înaltă tehnologie. Controlul asupra porturilor ar putea permite agenților chinezi să monitorizeze mărfurile și încărcăturile sensibile care trec prin ele, avertizează analiștii.

China și SUA concurează pentru influență globală, oceanele devenind un teatru de putere cheie.

Donald Trump se îndreaptă spre „diplomația canonierelor", concentrându-se pe extinderea capacităților navale ale Americii pentru a câștiga putere și control asupra activelor strategice - așa cum a făcut cu amenințările de a invada Groenlanda și confiscarea tancurilor petroliere ale Venezuelei.

Beijingul - deja dotat cu cea mai mare marină militară din lume - face același lucru în Africa. Firmele de stat chineze operează acum ca constructori, finanțatori sau operatori în 78 de porturi din 32 de țări africane, potrivit unui grup de reflecție legat de Pentagon.

Imaginile satelitare partajate de Planet Labs prezintă o imagine a investițiilor masive ale Chinei și a extinderii porturilor pe întreg continentul.

Portul de mare adâncime Lekki din Lagos, Nigeria, a devenit unul dintre cele mai mari porturi din Africa de Vest datorită investițiilor chineze în valoare de 660 de milioane de lire sterline.

Docurile și macaralele sale uriașe pot primi nave gigantice încărcate cu containere ale comerțului maritim global și au manipulat mărfuri în valoare de peste 9 miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului 2025. Imaginile arată cum acest loc s-a transformat dintr-o plajă și câmpuri într-un mega-port regional în doar cinci ani.

Lekki, care și-a început activitatea în 2023, este doar un exemplu. În ultimul deceniu, China a construit, modernizat și administrat porturi pe tot continentul.

Centrul African pentru Studii Strategice (ACSS) a constatat că firmele chineze sunt implicate în mai mult de o treime din porturile comerciale africane - o prezență mult mai puternică decât în America Latină sau Asia.

Constelația de porturi africane favorabile Chinei se potrivește, de asemenea, cu ambiția Beijingului de a construi linii de aprovizionare „rezistente la sancțiuni" în afara sferei de influență occidentale, care ar putea continua să funcționeze fără obstacole chiar și în cazul deteriorării relațiilor cu Occidentul - de exemplu, în ceea ce privește Taiwanul.

Benedict Hamlyn, membru asociat al grupului de reflecție Royal United Services Institute (RUSI), a declarat: „Toate acestea au făcut parte dintr-o încercare graduală de încercuire militară și strategică a Africii... comerțul, influența politicii externe și prezența militară au scăpat brusc din mâinile Occidentului în ceea ce privește Africa."

Expertiza Chinei, costurile reduse și atitudinea pragmatică față de dezvoltare au făcut-o un partener preferat pentru națiunile africane care doresc să construiască infrastructură și să dezvolte comerțul.

Analiștii au avertizat că Beijingul nu numai că are acum un avantaj impresionant în lupta pentru resursele critice căutate, dar are și o rețea de potențiale baze navale pentru viitor.

Porturile din Lekki, Luanda în Angola, Mombasa, Walvis Bay în Namibia, Victoria în Seychelles și Dar es Salaam în Tanzania ar putea fi utilizate în cele din urmă de armata chineză, potrivit unui document ACSS publicat anul trecut.

Strategii chinezi au vorbit despre „punctele forte strategice" maritime sau de peste mări ca parte a ambițiilor lor navale. Multe dintre porturile din Africa au fost construite la dimensiuni care le permit să găzduiască atât nave de război chineze, cât și nave civile.

Hamlyn, de la RUSI, a declarat: „Ei construiesc aceste porturi pentru a avea acces la materiile prime din Africa, dar, în multe cazuri, le-au construit în mod foarte inteligent pentru a avea o dublă utilizare... utile în timp de pace pentru a acosta distrugătoare, a realimenta tancuri și a avea o prezență logistică maritimă".

Navele de război chineze sunt deja vizitatori obișnuiți ai coastelor africane, participând, de exemplu, la manevre navale în largul Cape Town luna trecută, ca parte a grupului Brics (alături de Brazilia, Rusia, India și Africa de Sud).

Deși porturile ar fi „ținte ușoare" în timp de război, ele extind în mod semnificativ raza de acțiune a marinei chineze în Oceanul Atlantic și Oceanul Indian.

Hamlyn a declarat: „China vrea să rivalizeze cu Statele Unite, nu neapărat să fie un inamic, dar vrea să rivalizeze cu SUA. Pentru a face acest lucru, trebuie să fie prezentă, iar prezența navelor marinei [Armatei Populare de Eliberare] în aceste locuri îi ajută să arboreze steagul, să pară un actor important și să stabilească agenda."

China are deja o bază logistică navală la Doraleh, în Djibouti, lângă Canalul Suez. Faptul că este puternic integrată în infrastructura și funcționarea porturilor comerciale poate oferi Chinei un avantaj, chiar dacă aceste porturi sunt utilizate și de alte națiuni și de traficul civil.

Hamlyn a sugerat că firmele de stat chineze ar putea să vadă și să urmărească tot ce trece prin acel port.

ACSS a sugerat că firmele de stat chineze nu numai că ar câștiga din comerțul care trece prin porturi, dar ar putea, de asemenea, să-și folosească influența pentru a controla accesul.

Centrul a declarat: „Operatorul determină alocarea cheiurilor, acceptă sau refuză escalele în port și poate oferi tarife și servicii preferențiale pentru navele și mărfurile națiunii sale.

„Controlul asupra operațiunilor portuare de către un actor extern ridică, în consecință, probleme evidente de suveranitate și securitate. Acesta este motivul pentru care unele țări interzic operatorii portuari străini din motive de securitate națională."

Temerile similare cu privire la influența maritimă a Beijingului în America Latină l-au determinat pe Donald Trump să declare că dorește să ia controlul asupra porturilor de la ambele capete ale Canalului Panama de la investitorii chinezi.

Aceste temeri au fost respinse de Beijing, care afirmă că speculațiile cu privire la amenințarea reprezentată de porturile chineze sunt „nefondate".

Ministerul Afacerilor Externe al Chinei afirmă că modul în care SUA prezintă ambițiile Chinei în materie de porturi are ca scop „denigrarea și perturbarea cooperării economice și comerciale a Chinei cu alte țări".

Săptămâna trecută, Sir Keir Starmer a vizitat Beijingul împreună cu lideri ai mediului de afaceri britanic, promițând să rămână „clar și realist" în ceea ce privește ambițiile Chinei în materie de securitate națională, în timp ce reia relațiile comerciale.

Trump a convocat, de asemenea, un summit privind mineralele critice în această săptămână, în contextul în care SUA încearcă să ajungă din urmă China în ceea ce privește asigurarea accesului la resurse de înaltă tehnologie.

Hamlyn a declarat că porturile din Africa au oferit Beijingului un avantaj strategic semnificativ în competiția cu Occidentul.

Cea mai mare ambiție a Chinei în ceea ce privește operațiunile portuare din Africa, care sunt strâns legate de proiectele de construcție a căilor ferate, ar putea fi aceea de a-și construi linii de aprovizionare în afara piețelor occidentale, a spus el.

Acestea ar fi protejate de sancțiuni în cazul unui eventual conflict geopolitic cu Occidentul, de exemplu în legătură cu Taiwanul. Sancțiunile internaționale vor fi probabil cea mai puternică armă a Occidentului în cazul unei astfel de confruntări.

Cu toate acestea, oficialii chinezi ar fi fost impresionați de modul în care Vladimir Putin a reușit să-și fortifice economia pentru a o menține în funcțiune, în ciuda sancțiunilor severe după invazia Ucrainei.

Hamlyn a adăugat: „Scopul final este de a se asigura că, în cazul în care SUA și alte țări încetează sau încep să limiteze puternic cooperarea, reziliența lanțului de aprovizionare al Chinei este deja în vigoare."