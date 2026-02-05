În ianuarie, Europa a majorat cu 25% achizițiile de gaz rusesc. Motivul îl reprezintă temperaturile scăzute și reducerea livrărilor de GNL din SUA.

Potrivit datelor Rețelei Europene a Operatorilor de Sisteme de Transport al Gazelor (ENTSOG), Federația Rusă a livrat un volum record de 2,1-2,3 miliarde de metri cubi de gaz lichefiat.

Transportul prin sistemul Balkan Stream a depășit cu 25% capacitatea proiectată, volumul mediu zilnic tranzitat, în ianuarie, prin această conductă fiind de 56 de milioane de metri cubi. În același timp, a crescut cu 11% inclusiv exportul de combustibil către Europa prin gazoductul Turkish Stream, până la 1,73 miliarde de metri cubi. Ponderea GNL-ului rusesc în importurile UE a ajuns la 19%.

Creșterea bruscă a prețurilor la gaz în SUA a pus sub semnul întrebării fiabilitatea pariului Europei pe GNL-ul american. În ianuarie, cotațiile de la Henry Hub au urcat temporar până la 1.100 de dolari/ 1000 mc, ceea ce a dus la anularea unor livrări de export și la creșterea prețurilor în UE până la 510 dolari. În acest context, Europa a cumpărat întregul volum disponibil de GNL rusesc.

Experții avertizează că, în cazul unei crize prelungite în SUA, UE ar putea să-și revizuiască planurile de renunțare la gazul rusesc. (M.G.G.)