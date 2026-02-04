Un nou virus amenință lumea cu o pandemie: Simptomele bolii, mortalitate de 75%, fără vaccin și tratament

Profesorul de boli infecțioase Allen Cheng de la Universitatea Monash din Melbourne, Australia, trage un semnal de alarmă asupra unui nou virus, denumit Nipah, care pune în alertă maximă mai multe țări. O epidemie a virusului mortal Nipah din India a pus multe țări din Asia în alertă maximă, având în vedere că rata mortalității la oameni poate fi între 40% și 75%.

Mai multe țări, inclusiv Thailanda, Malaezia și Singapore, au introdus noi măsuri de screening și testare, după ce cel puțin două persoane au murit din cauza virusului Nipah în statul indian Bengalul de Vest în această lună, potrivit Science Alert. La fel ca virusul Hendra, Nipah face parte dintr-o categorie de virusuri numite henipavirusuri. Este zoonotic, ceea ce înseamnă că se poate răspândi de la animale la oameni. Focarele apar în Asia din când în când. Primul focar a fost raportat în 1998 în Malaezia, explică expertul.

Există trei modalități principale de transmitere. Prima este prin expunerea la lilieci și, în special, prin contactul cu saliva, urina sau fecalele unui liliac infectat. Infecțiile pot apărea și prin contactul cu alte animale infectate, cum ar fi porcii, în cazul focarului inițial din Malaezia. A doua modalitate prin care se poate transmite este prin alimente contaminate, în special produse din curmal. Aceasta înseamnă consumul de suc sau sevă de curmal contaminată cu fluidele corporale ale liliecilor infectați.

A treia este transmiterea de la om la om. Transmiterea virusului Nipah între oameni a fost raportată prin contact apropiat, cum ar fi îngrijirea unei persoane bolnave. Aceasta poate însemna, de exemplu, infectarea cu secreții corporale contaminate cu virusul în gospodării sau spitale. Se consideră că aceasta este mai puțin frecventă decât celelalte căi de transmitere. Infecțiile cu virusul Nipah se produc rapid. Timpul de la infectare până la apariția simptomelor este, în general, de la patru zile la trei săptămâni. Este o boală teribilă.

Aproximativ jumătate dintre persoanele care contractează o infecție severă cu virusul Nipah mor din cauza acesteia. Simptomele pot varia în severitate. Poate provoca pneumonie, la fel cum ar putea provoca COVID. Însă boala care ne îngrijorează cel mai mult are simptome neurologice; Nipah poate provoca encefalită, care este o inflamație a creierului. Aceste efecte asupra creierului sunt motivul pentru care rata mortalității este atât de mare.

Simptomele bolii pot include:

-febră

-convulsii

-dificultăți de respirație

-pierderea cunoștinței

-dureri de cap severe

-incapacitatea de a mișca un membru

-mișcări spasmodice

-schimbări de personalitate, cum ar fi un comportament brusc ciudat sau psihoză.

În mod neobișnuit, unii pacienți care supraviețuiesc fazei acute a unei infecții cu Nipah pot face encefalită recidivantă mulți ani mai târziu, chiar mai mult de un deceniu mai târziu. Există vreun tratament sau vaccin? Încă nu, dar în Australia este în curs de dezvoltare un tratament numit M102.4. În 2020 a fost publicat un studiu clinic de fază 1 al acestui tratament, în cadrul căruia cercetătorii îl administrează unor persoane sănătoase pentru a vedea cum evoluează și dacă există efecte secundare.