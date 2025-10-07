Aleksandr Dughin vrea ca Marele Război să înceapă prin Republica Moldova: "Trebuie să facă schimbări pro-ruse radicale"

Aleksandr Dughin avertizează că forțele pro-ruse din Republica Moldova, inclusiv blocul „Victoria" al lui Ilan Șor și PSRM-ul lui Igor Dodon, sunt „neputincioase" în fața partidului pro-european PAS.

Într-un interviu pentru Multipolar Press, Dughin susține că menținerea influenței Rusiei în spațiul ex-sovietic necesită o politică „decisivă și proactivă" și amenință cu războiul dacă nu se realizează schimbări politice radicale în Moldova, Armenia, Azerbaidjan și Kazahstan. Comentariile vin după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Comisia Electorală Centrală a Moldovei.

„În Moldova, sunt neputincioși împotriva (PAS). (...) Partidul lui Șor, partidul lui Dodon, comuniștii - toți sunt diferiți, lipsiți de o platformă comună. Bunul-simț este prezent, dar este insuficient în lupta împotriva ideologiei. Obsedați de mitul democrației liberale, am ratat momentul în care forțele noastre erau la putere în Moldova - nu pro-ruse, ci pro-moldovenești, non-Soros, forțe suverane. Voronin era așa. (...)", a spus Dughin. „Este nevoie de o ideologie, de o politică decisivă, proactivă în spațiul post-sovietic. Următorul pas este războiul. Nu vreți război? Atunci sunt necesare transformări politice radicale în Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan. Altfel, războiul este inevitabil", a amenințat el.

„Nu mai este o luptă politică. Este Antihristul împotriva oamenilor", a scris Dughin care este un promotor al interventiei Rusiei, printr-o menire mesianica, biblica, in Marele Război "impotriva Răului", facand apel la citatele despre Gog si Magog, considerand ca Apocalipsa se refera la fapte previzionare ci ca nu mai este vorba despre politica ci despre o latura religioasa. Nu este pentru prima oară cand Dughin crede ca un conflict cu NATO - promotorul Răului - este inevitabil si ca Republica Moldova ar putea fi declansatoarea unui conflict global.