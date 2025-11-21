Prima rachetă de croazieră produsă în România. Compania Oves Enterprise îşi extinde portofoliul cu racheta Sahara care poate atinge o viteză de 0.85 Mach

Când Guvernul României vorbeşte despre întărirea industriei româneşti de aprărare sau achiziţia prin programul SAFE de diverse tipuri de echipamente, o companie de la Cluj ne arată că se pot produce arme necesare războiului modern în România.

Oves Enterprise, compania care produce drone în care integrează IA şi care a participat la exerciţii militare NATO unde şi-a arătat echipamentele, anunţă astăzi că îşi extinde portofoliul şi produce prima rachetă balistică în România. Racheta poartă numele SAHARA şi zboară la o altitudine de 50 de metri, are o greutate de 50 de kg, cu o încărcătură utilă de 10 kg, şi poate ajunge la o viteză maximă de 0,85 Mach, scrie Monitorul Apărării.

„OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluţii software complexe şi inovaţii AI destin­­­ate industriilor aerospaţiale, de apărare şi de securitate cibernetică, intră pe o nouă linie de business şi anunţă dezvoltarea primei sale rachete de croazieră autonomă, un proiect care marchează extinderea companiei într-o nouă zonă avansată a tehnologiei de apărare.

Decizia vine după discuţii cu potenţiali clienţi internaţionali şi după experienţa acumulată în colaborările tehnice din ultimii ani, în special cu parteneri globali din industria de defense, implicaţi în programe militare ce presupun utilizarea de drone şi rachete în teatrele de operaţiuni.

Aceste colaborări au arătat clar că viitoarele sisteme militare vor depinde de autonomie, reacţie adaptivă, distanţe mari de operare şi capacitatea de a funcţiona în condiţii de perturbare deliberată a navigaţiei.

Racheta - dezvoltată intern sub numele SAHARA Autonomous System - a fost concepută ca un ansamblu complet, în care arhitectura hardware şi Nemesis AI sunt proiectate împreună. Nemesis AI rulează în modul on-premise, permiţând configurarea rapidă a modelelor AI, a profilurilor de zbor şi a parametrilor operaţionali în facilităţile care operează sistemul. Racheta poate fi încărcată cu un model AI pregătit pentru fiecare misiune, având capacitatea de a adapta traiectoria şi reacţia în timp real.

„Am construit acest proiect ca un sistem complet, pentru că autonomia reală nu poate fi obţinută altfel. Modul în care funcţionează Nemesis AI este strâns legat de arhitectura hardware pe care o controlăm integral: electronica, unităţile de procesare, flight controller-ul şi structura pe care rulează algoritmii. Acest nivel de integrare este esenţial în scenarii în care navigaţia prin satelit este perturbată prin jamming (bruiaj intenţionat) sau spoofing (trimiterea de semnale false). În astfel de situaţii, racheta trebuie să-şi păstreze stabilitatea, direcţia şi capacitatea de a îndeplini misiunea. Primele teste ne arată că această abordare este corectă, iar demonstraţiile din 2026 vor evidenţia maturitatea tehnologiei", spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

SAHARA este proiectată să zboare la altitudini joase, la aproximativ 50 de metri, cu o traiectorie adaptată la relief pentru reducerea detecţiei radar. Cu excepţia motorului turbojet şi a senzorilor optici, toate componentele interne sunt dezvoltate de OVES Enterprise: fuselajul, plăcile electronice, unităţile de procesare, sistemele de control şi infrastructura pe care rulează Nemesis AI.

Racheta utilizează un sistem avansat de fuziune a datelor - Super Sensor Fusion - prin care Nemesis AI corelează permanent informaţii provenite din mai multe sisteme globale de navigaţie prin satelit şi din senzorii de bord. La intervale de aproximativ 200 de milisecunde, AI-ul verifică integritatea semnalelor pentru a identifica tentativele de bruiaj sau de trimitere de semnale false. Dacă navigaţia devine imposibilă, racheta comută automat pe un mod de zbor care foloseşte datele oferite de sistemul intern de măsurare a mişcării şi orientării (IMU), menţinând stabilitatea şi direcţia de deplasare.

Racheta cântăreşte 50 de kilograme, dintre care 10 kilograme reprezintă încărcătura utilă. Motorul turbojet instalat furnizează o tracţiune de 310 newtoni, iar cele 20 de kilograme de combustibil permit o autonomie estimată la aproximativ 200 de kilometri în versiunea actuală.

Viteza proiectată poate atinge 0,85 Mach, în funcţie de configuraţia finală a fuselajului. În etapele următoare sunt planificate versiuni cu distanţă medie de operare (aproximativ 500-600 km) şi distanţă lungă (aproximativ 900-1100 km).

Investiţia realizată de OVES Enterprise în proiect depăşeşte un milion de euro, iar pentru fazele de optimizare şi testare planificate urmează un buget suplimentar de aproximativ două milioane de euro. Demonstraţia iniţială este programată pentru mai 2026, iar prezentarea completă a capabilităţilor este prevăzută pentru finalul anului viitor.

Proiectul este dezvoltat de o echipă de 25 de ingineri şi cercetători specializaţi în inteligenţă artificială, avionica, hardware, sisteme de zbor şi testare. OVES Enterprise analizează în prezent propuneri de coproducţie pentru etapele ulterioare, adaptate cerinţelor clienţilor interesaţi."