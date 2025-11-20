Sondaj INSCOP Bătaie între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu

Un sondaj INSCOP efectuat în București ne arată o cursă extrem de palpitantă pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) se află pe primele două poziții, la mică distanță. Anca Alexandrescu, candidat independent, are parte de o creștere spectaculoasă, în timp ce Cătălin Drulă (USR) a rămas mult în spate.

Intenția de vot pentru ALEGĂTORII POTENȚIALI, cei care și-au exprimat o opțiune de vot (83,6% din totalul eșantioului)

Dintre cei care își exprimă o opțiune de vot (adică 83,6% din total eșantion), 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD). 11,6% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București, 6,5% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS), 3,5% pentru Alexandru Zidaru Makaveli (independent), iar 3,5% pentru Eugen Teodorovici (independent), 1,7% pentru Vlad Gheorghe (Partidul DREPT), 1,7% pentru Dan Cristian Popescu (independent). 0,9% dintre respondenții cu o opțiune de vot îl aleg pe Gigi Nețoiu (independent), 0,3% îl aleg pe Dan Trifu (independent), 0,2% pe George Burcea (POT), iar 0,2% indică un alt candidat.

Alegătorii deja mobilizați

Intenția de vot pentru ALEGĂTORII MOBILIZAȚI, cei care și-au exprimat o opțiune de vot și declară că merg sigur la vot (62,9% din totalul eșantioului)

Dintre cei care merg sigur la vot (adică 62,9% din total eșantion) 27,1% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL) ca Primar General al Municipiului București, 24% pe Daniel Băluță (PSD), iar 21,3% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD). 12,1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR), 7,6% pe Ana Ciceală (SENS), 2,1% pe Alexandru Zidaru Makaveli (independent), iar 2% pe Eugen Teodorovici (independent). 1,1% dintre bucureștenii care ar merge sigur la vot l-ar alege pe Vlad Gheorghe (Partidul DREPT), 1,1% pentru Dan Cristian Popescu (independent), 1% pe Gigi Nețoiu (independent), 0,4% pe Dan Trifu (independent), 0% pe George Burcea (POT), iar 0,1% indică un alt candidat.

Un sondaj realizat la nivelul Bucureștiului de CURS, în perioada 3-14 noiembrie 2025, ne arată cum stau candidații și partidele în cursa pentru Primăria Capitalei, cu mai puțin de o lună înainte de alegerile de pe 7 decembrie. Conform sondajului, candidatul PSD, Daniel Băluță, s-a desprins de pluton și prinde viteză față de Ciprian Ciucu sau Cătălin Drulă. Conform sondajului CURS, Daniel Băluță conduce în cursa pentru Primăria Capitalei cu un scor de 27% și s-a desprins de pluton, cu trei săptămâni rămase până la momentul alegerilor.

Candidatul PNL, Ciprian Ciucu și candidatul USR, Cătălin Drulă, sunt la egalitate cu 22% și au un ecart de cinci puncte în spatele lui Daniel Băluță. Candidatul independent Anca Alexandrescu are 15% și deocamdată este sub scorul AUR, care se află la 18%. Pentru Anca Alexandrescu este o mare problemă Makaveli, candidat din tabăra suveranistă care a ajuns la 5%. Restul candidaților Ana Ciceală (3%), Vlad Gheorghe (2%) și George Burcea (2%) nu trec pragul de 5%, dar în schimb erodează din procentele candidaților mari.