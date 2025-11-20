Trump cedează presiunilor din Congres și semnează legea care obligă la publicarea fișierelor Epstein
Postat la: 20.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele american Donald Trump își schimbă poziția și semnează legea care obligă DOJ să publice toate fișierele Epstein, după presiuni bipartizane masive în Congres.
Președintele Donald Trump a semnat o lege bipartizană care obligă Departamentul de Justiție (DOJ) să facă public întregul set de documente legate de Jeffrey Epstein, marcând o schimbare dramatică după luni întregi în care s-a opus demersului, scrie AP.
Decizia vine pe fondul unei presiuni covârșitoare din partea Congresului și al costurilor politice tot mai mari pentru administrație, în ciuda insistențelor lui Trump că democrații folosesc subiectul pentru a distrage atenția de la „victoriile" republicanilor.
Trump a susținut mult timp că inițiativa de transparență era o „farsă" politică creată de democrați, mergând până la a o convoca pe reprezentanta Lauren Boebert în Situation Room pentru a încerca să blocheze demersul.
Însă, odată ce a devenit clar că legislativul va impune publicarea documentelor, Camera Reprezentanților adoptând legea cu 427-1, iar Senatul aprobând-o în unanimitate, președintele a făcut o întoarcere bruscă.
Trump a spus că vrea ca partidul să „meargă mai departe" și ca subiectul Epstein să nu umbrească prioritățile republicanilor.
Legea obligă Departamentul de Justiție (DOJ) să publice, în 30 de zile, toate documentele, comunicările și materialele investigatoare legate de Epstein și de ancheta privind moartea sa în închisoare federală în 2019.
Sunt permise redactări doar pentru a proteja victimele sau investigațiile active, nu pentru a evita „rușinea, prejudiciul de imagine sau sensibilitățile politice".
Proiectul, considerat inițial improbabil, a câștigat avânt printr-o coaliție neobișnuită formată din democrați, critici republicani ai lui Trump și câțiva foști aliați ai acestuia.
Reprezentantul republican Clay Higgins a fost singurul care a votat împotrivă, avertizând că limbajul legii ar putea duce la expunerea unor persoane nevinovate menționate în fișiere.
Senatul a adoptat legea fără un vot formal, prin consens unanim.
Epstein, un finanțator influent aflat în cercul unor lideri politici și oameni de afaceri de top, fusese cândva prieten cu Trump, deși acesta insistă că a rupt legăturile cu el cu mulți ani înainte de arestarea sa.
Unii aliați ai lui Trump au alimentat teorii ale conspirației privind o presupusă mușamalizare în cazul Epstein, speculații pe care această lege încearcă acum să le clarifice prin impunerea unei transparențe fără precedent.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
ANAF deschide acțiune în instanță la Tribunalul Sibiu pentru casa lui Iohannis
Statul Roman, prin DGRFP Brașov, a inregistrat la instanta competenta o acțiune prin care solicita obligarea fostului pr ...
-
Sondaj INSCOP Bătaie între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu
Un sondaj INSCOP efectuat in București ne arata o cursa extrem de palpitanta pentru Primaria Capitalei. Daniel Baluța (P ...
-
A căzut tavanul la Facultatea de Medicină deasupra intrarii principale. Dacă prindea pe cineva il omora pe loc!
Am primit o fotografie la redactie pe adresa de mail, cu tavanul cazut deasupra intrarii principale in incinta Facultati ...
-
Operaţia „Citadela" prin care ruşii au dat o palmă occidentului
Langa Odesa, NATO a construit un centru logistic, de unde conducea operatiile ucrainiene si tirul de rachete asupra teri ...
-
Se schimbă modul de calcul la impozitul mașinilor pe combustie. Mașinile electrice, în schimb, vor avea o taxă unică
Mașinile vor fi impozitate atat in funcție de capacitatea motorului, cat și in funcție de cat polueaza. Practic, mașinil ...
-
Scandalul AMEPIP continuă: Un candidat la conducere contestă în instanță procedura de selecție. România riscă sa piardă 330 de milioane de euro
Un candidat la conducerea AMEPIP contesta in instanța procedura de selecție. Acesta a depus contestația la Curtea de Ape ...
-
Ce trucuri folosește Ucraina pentru a-și ascunde avioanele de dronele rusești: "Vârâți pilotul în el și puneți-vă în adăpost!"
Ucrainenii reușesc sa-și mențina in viața flota redusa de F-16 printr-o serie de tactici ingenioase, adaptate unui razbo ...
-
Ce e teoria conspiratiei sau ce e adevarat că se întâmplă în corpul nostru când suntem expuși la o supradoză de unde 5G
Disputa despre 5G a inceput odata cu instalarea primelor antene și a continuat fara pauza. Tehnologia a venit la pachet ...
-
Moartea Dianei Șoșoacă putea declanșa un război internațional
Daca decesul Dianei Sosoaca ar fi survenit in timpul vizitei europarlamentarului roman la Moscova s-ar fi putut declansa ...
-
Cel mai lung pod din lume: două ore de călătorie spectaculoasă pe 160 de kilometri
Un pod feroviar din China este considerat cel mai lung din lume. Calatorii au nevoie de doua ore pentru a-l traversa și ...
-
Bill Gates cere ca minorilor să le fie interzise telefoanele mobile: Ironia e că părinții sunt protectori
Omul de afaceri Bill Gates cere la tinerilor și copiilor sa le fie interzis accesul la telefoane mobile. Gates spune ca ...
-
Tupeu de borfaș: Mitică Dragomir a cerut dar nu a primit de la instantă ordin de restricție contra lui Marian Ceaușescu!
Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, nu a primit ordinul de protecție cerut impot ...
-
Alegeri pentru șefia AMEPIP. Cei șase candidați care au rămas în cursă și posibilitatea ca intr-o saptamana România sa piardă 330 de milioane de euro
În cursa oficiala pentru selecția conducerii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Între ...
-
Google îți caută bilete de avion cu cel mai mic preț. Flight Deals și noile funcții AI sunt lansate global, inclusiv în România
Google trece la nivelul urmator in zona de calatorii și transforma planificarea vacanțelor intr-o experiența condusa apr ...
-
Merită investiția într-un frigider side by side? Avantaje și dezavantaje
Te gandești sa-ți schimbi frigiderul și te intrebi daca un model side by side este alegerea potrivita? Asemenea decizii ...
-
Compania aviatică rusă Pobeda a testat în premieră un robot umanoid în rol de însoțitor de zbor după ce un altul a căzut in cap la lansare
Companie aeriana rusa Pobeda a devenit prima companie din lume care a introdus un robot umanoid in rol de insoțitor de b ...
-
Că tot luăm bani de la educație ca sa-i dam la inarmarea Ucrainei: România se prăbușește în clasamentul mondial al universităților
Universitațile din Romania apar doar de 15 ori in cel mai nou clasament global dupa domenii de studiu, Shanghai Global R ...
-
Oamenii de știință au descoperit o „a treia stare" între viață și moarte, unde celulele moarte se pot autoorganiza în noi forme de viață
Descoperirea „starii a treia" - faza in care celulele provenite din organismele decedate se reorganizeaza in entit ...
-
"Un spectacol!" Ambasada Rusiei, despre acuzațiile României privind încălcarea spațiului ei aerian
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, unde i-a ...
-
Flynn: SUA au pierdut conflictul din Ucraina
Fostul consilier pentru securitate naționala din primul mandat al președintelui Donald Trump, general-lt. in retragere M ...
-
Profitând de ceața deasă și absența dronelor aeriene, o coloană de tancuri rusească a atacat. Ceva robotizat la fel de periculos îi aștepta însă dincolo
Profitand de ceața densa de iarna din weekend, care facea imposibila folosirea eficienta a dronelor aeriene, o coloana m ...
-
FMI vrea să pună bomboana pe coliva economiei românești. Ne impune sa instituim impozitul progresiv pe venituri
Ciprian Pandea, secretarul Comisiei de buget finanțe din Camera Deputaților, a respins luni propunerile FMI de introduce ...
-
TikTok a sesizat autoritățile că un cuplu din Galați și-a violat bebelușul de trei luni și fetița de 1 an și 7 luni și au încercat să le transmită live. Au fost arestați preventiv 30 de zile
TikTok a sesizat autoritațile dupa ce un cuplu din Galați și-a violat bebelușul de trei luni și fetița de 1 an și 7 luni ...
-
Cât vom trăi la mijlocul acestui secol după ce s-a calculat speranta de viata a românilor pana in 2050
Nivelul speranței de viața la naștere oglindește masura in care un locuitor al unei țari are un nivel de trai ridicat, a ...
-
Sorin Ovidiu Vântu: Simion e bou sinistru! Acuzații fără precedent la adresa liderului AUR
Sorin Ovidiu Vantu a oferit, zilele trecute, un interviu lui Dan Diaconescu. Controversatul milionar s-a transformat int ...
-
Fatete dentare din zirconiu sau ceramica pentru un aspect natural?
Fațetele dentare se aplica pe partea vizibila a dinților pentru a imbunatați aspectul estetic al acestora. Seamana cu ni ...
-
O zonă tot mai slabă a câmpului magnetic al Pământului amenință funcționarea sateliților. Anomalia Atlanticului de Sud s-a extins considerabil
Oamenii de știința avertizeaza ca o zona slabita a campului magnetic al Pamantului, aflata deasupra Atlanticului de Sud, ...
-
Lumea formează „state digitale" bazate pe inteligență artificială - proiect avansat al companiilor Big Tech
În mai 2025, OpenAI a prezentat oficial OpenAI for Countries, o noua inițiativa globala menita sa sprijine guverne ...
-
Minoră de 13 ani, agresată sexual și tâlhărită în liftul unui bloc din București - Bărbatul a blocat ascensorul între etaje
O fata in varsta de 13 ani a fost agresata sexual și talharita in liftul blocului in care locuiește, situat in Sectorul ...
-
Mancatul optim pentru prelungirea duratei de viata umana este asemeni alimentarii bateriilor de smartphone: intre 20-80%!
Hara hachi bu este un stil de viața din Japonia și iși are originea in tradiția chineza antica ce se inspira de la Confu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu