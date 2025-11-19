Cel mai lung pod din lume: două ore de călătorie spectaculoasă pe 160 de kilometri

Un pod feroviar din China este considerat cel mai lung din lume. Călătorii au nevoie de două ore pentru a-l traversa și se bucură de priveliști uimitoare.

Cel mai lung pod din lume are peste 160 de kilometri. Călătorii au nevoie de două ore pentru a-l traversa complet. Podul Danyang-Kunshan Grand Bridge este un viaduct feroviar de 164 de kilometri din China. Acesta leagă două dintre cele mai mari orașe ale țării.

Construit între Shanghai și Nanjing, podul se află pe popularul traseu feroviar de mare viteză Beijing-Shanghai. Construcția podului a început în 2006 și s-a finalizat cinci ani mai târziu. Costul total a fost de 8,5 miliarde de dolari (6,4 miliarde de lire sterline), conform Express.

Asta înseamnă că fiecare kilometru al traseului a costat aproximativ 51 de milioane de dolari pentru a fi construit. Pe lângă faptul că este un punct de reper iconic pentru țară, podul a fost construit pentru a proteja terenul de dedesubt. Este o zonă plină de râuri și câmpii de orez.

Pe cea mai mare parte a traseului, faimosul pod urmează lungimea râului Yangtze din China. Deoarece podul se întinde de-a lungul râului, acesta este construit pentru a urma curba naturală a acestuia. Acest lucru îi conferă o formă unică.

Pe o lungime de puțin peste opt kilometri, podul Danyang-Kunshan Grand Bridge trece și peste apele uimitoare ale lacului Yangcheng.

Înainte de construirea podului, pasagerii stăteau în tren timp de patru ore și jumătate între Ningbo și Jiaxing. Cu noul pod, traseul durează acum doar două ore. Pasagerii se pot bucura de priveliști uimitoare din ferestrele trenului.

Podul a făcut posibilă parcurgerea celor 1.000 de kilometri dintre Beijing și Shanghai în aproximativ 4 ore și 48 de minute. Înainte, această călătorie dura mult mai mult.

China nu este ferită de fenomene meteorologice severe. În timpul construcției podului au fost luate mai multe măsuri de precauție.

Potrivit experților, podul a fost construit conform celor mai înalte standarde antisismice. Astfel, este complet rezistent la cutremure. Cu toate acestea, viaductul este construit și pentru a face față coliziunilor cu numeroasele nave care trec zilnic pe sub pod.

Pe lângă faptul că a contribuit semnificativ la creșterea productivității zonei, noua legătură de transport a devenit un simbol. Datorită statutului podului Danyang-Kunshan Grand Bridge de construcție record, vizitatorii încearcă să vadă podul ca pe o atracție turistică.