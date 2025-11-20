Planul de pace al SUA: Europenii transmit un mesaj clar că nu vor accepta condiții umilitoare pentru Ucraina

Statele europene se poziționează deschis împotriva planului de „pace" susținut de Washington, un proiect care, potrivit unor surse citate de Reuters, ar forța Ucraina să renunțe la teritorii și să își reducă drastic capacitatea militară - cereri pe care aliații europeni le consideră de ani buni sinonime cu o capitulare mascată.

Două persoane familiare cu discuțiile au declarat pentru agenție că administrația americană i-ar fi transmis direct președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina „trebuie" să accepte planul orchestrat la Washington pentru oprirea războiului. Mesajul vine într-un moment în care frontul se clatină, iar echipa guvernamentală de la Kiev este zguduită de un scandal de corupție care erodează poziția politică a lui Zelenski.

La Bruxelles, miniștrii de externe din UE au evitat să intre în detalii privind planul american, încă nepublicat oficial. Dar au transmis limpede o linie roșie: nicio soluție diplomatică nu poate impune Kievului cedări care să-i anuleze capacitatea de apărare sau să-i submineze suveranitatea.

„Ucrainenii vor pace - o pace justă, una care respectă suveranitatea și nu poate fi răsturnată printr-o viitoare agresiune. Dar pacea nu poate însemna capitulare", a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, marcând una dintre cele mai directe poziții europene din ultimele luni.

Și Varșovia a mers pe aceeași linie. Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a reamintit că Ucraina, ca victimă a agresiunii ruse, nu poate fi pusă în situația de a accepta limitări asupra propriei apărări. Un mesaj care reflectă și îngrijorările altor capitale europene, tot mai alarmate de ideea unui acord negociat peste capul lor.

În ultimele zile, în capitalele europene a crescut iritarea față de modul în care au ieșit la iveală elementele noului plan american. Potrivit presei internaționale, mulți oficiali europeni au aflat despre discuțiile Washington-Moscova din surse de presă, nu din canale diplomatice, o situație care amintește de episoadele tensionate de la începutul războiului.

Estonia, una dintre cele mai vocale voci pro-Ucraina, a transmis deja un avertisment. Înaltul reprezentant al UE pentru politică externă, Kaja Kallas, a subliniat că orice încercare de a contura un acord fără implicarea directă a Kievului și a partenerilor europeni este „neviabilă din start".

În timp ce presiunile diplomatice cresc, iar frontul rămâne volatil, Europa încearcă să se poziționeze ca factor de echilibru între dorința Washingtonului de a forța un armistițiu și refuzul ferm al Ucrainei de a accepta concesii teritoriale. Deocamdată, mesajul comun al europenilor rămâne clar: pace da, dar nu cu prețul unei umilințe strategice.