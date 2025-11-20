CCR blochează temporar majorarea impozitelor locale și a taxelor auto. Legea rămâne în aer până în februarie 2026

Una dintre cele mai controversate inițiative fiscale ale ultimelor luni intră din nou în zona de incertitudine, după ce Curtea Constituțională a României a decis joi, 20 noiembrie, să amâne pronunțarea asupra obiecției de neconstituționalitate depuse împotriva legii ce majorează impozitele locale și taxele auto.

Verdictul este împins astfel spre data de 4 februarie 2026, un termen care blochează automat intrarea în vigoare a modificărilor programate pentru 1 ianuarie.

Timp de mai multe săptămâni, autoritățile centrale au accelerat procesul legislativ, mizând pe aplicarea rapidă a unui set de măsuri menite să aducă venituri suplimentare la bugetul de stat. Fără o decizie a CCR până la finalul acestui an, primăriile nu vor avea cadrul legal necesar pentru a emite noile decizii de impunere. În aceste condiții, contribuabilii ar urma să achite în 2026 impozite majorate doar cu indicele inflației, aproximat la cinci-șase procente față de anul precedent.

Legea contestată, adoptată marți de Parlament după reexaminarea impusă de Curte, readuce în discuție teme sensibile pentru populație și administrația locală. Actul elimină prevederile respinse anterior de CCR, cele privind introducerea testelor poligraf în cadrul ANAF și al Vămii, dar păstrează modificările cu impact major asupra fiscalității locale.

Legea prevede actualizarea valorilor impozabile pentru clădiri și terenuri în funcție de grila notarială revizuită, ceea ce ridică baza de calcul cu un factor de peste două ori și jumătate. Estimările arată că impozitele pentru locuințe pot crește, în medie, cu până la 75-80%. În același timp, principiul „poluatorul plătește" devine fundament pentru noile taxe auto, cu majorări consistente pentru vehiculele considerate poluante. Tot la capitolul măsuri cu efect imediat se află și taxa fixă de 25 de lei pentru coletele extracomunitare cu valoare sub 150 de euro, programată să intre în vigoare tot de la 1 ianuarie.

Deși legea a fost adoptată cu o majoritate confortabilă în Parlament și trimisă către promulgare, sesizarea de neconstituționalitate depusă împotriva ei suspendă automat procesul. Prin stabilirea termenului de judecată abia în februarie, magistrații constituționali amână inevitabil aplicarea pachetului fiscal-bugetar, în pofida insistențelor Guvernului.

Premierul Ilie Bolojan declarase în ultimele săptămâni că majorările sunt esențiale pentru reducerea deficitului bugetar. Strategia executivului mizează pe suplimentarea veniturilor locale și pe o redimensionare a resurselor disponibile pentru investiții.

Dacă judecătorii constituționali vor admite sesizarea în februarie, actul normativ riscă să fie declarat neconstituțional în parte sau chiar în ansamblu. Un asemenea scenariu ar obliga Parlamentul să reia procedura legislativă și ar putea amâna considerabil orice creștere a taxelor locale sau auto. Pentru administrațiile publice locale, miza financiară este enormă: pierderile estimate pentru 2026 se ridică la miliarde de lei, bani care ar fi trebuit să intre în bugetele primăriilor odată cu recalcularea impozitelor.