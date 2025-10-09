Alertă sanitară în India: "Amoeba mâncătoare de creier se răspândește rapid"

India a emis alertă sanitară după ce infecțiile cu amoeba Naegleria fowleri, cunoscută ca „amoeba mâncătoare de creier", s-au dublat în statul Kerala față de anul trecut.

Autoritățile au raportat 19 decese și 72 de infecții în 2025, comparativ cu nouă morți și 36 de cazuri în 2024. Doar în septembrie au fost înregistrate nouă decese și 24 de cazuri noi. Medicul Altaf Ali, membru al grupului de lucru guvernamental, a declarat că se efectuează teste la scară largă pentru detectarea și tratarea cazurilor.

Amoeba trăiește în lacuri și râuri calde și se contractă prin apa contaminată care pătrunde pe nas. Nu se transmite între oameni, dar dacă ajunge la creier provoacă o infecție care ucide peste 95% dintre bolnavi. Centrul pentru Controlul Bolilor din SUA o consideră „foarte rară, dar aproape întotdeauna fatală", conform AFP.

Simptomele includ dureri de cap, febră și vărsături, care progresează rapid către convulsii, stări mentale alterate și comă. Ali se arată îngrijorat că anul acesta au apărut cazuri noi în tot statul Kerala, spre deosebire de cazurile izolate din trecut. Din 1962 au fost raportate aproape 500 de cazuri în întreaga lume, în special în SUA, India, Pakistan și Australia.