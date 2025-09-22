Alzheimer: Cât de departe au ajuns cercetătorii în căutarea unui leac pentru cumplita boală a secolului
Postat la: 22.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
După zeci de ani de cercetări fără succes, două noi medicamente și un test de sânge inovator au dat recent speranță pacienților cu Alzheimer în lupta împotriva acestei boli debilitante.
Orice cale către un leac rămâne, de asemenea, greu de găsit pentru Alzheimer, care reprezintă aproximativ 70% din cazurile de demență la nivel mondial și este una dintre principalele cauze de deces în rândul persoanelor în vârstă.
De-a lungul deceniilor, s-au cheltuit miliarde de dolari în încercarea de a găsi un tratament pentru boala Alzheimer, dar aceste eforturi au eșuat în mod constant - cel puțin până de curând.
Donanemabul de la Eli Lilly și lecanemabul de la Biogen și Eisai sunt primele tratamente care s-au dovedit a încetini semnificativ progresia Alzheimerului.
Însă tratamentele costisitoare sunt doar modest eficiente și funcționează doar pentru pacienții aflați într-un stadiu incipient al bolii. De asemenea, pot exista efecte secundare grave, inclusiv hemoragii cerebrale potențial mortale.
Acest lucru a stârnit o dezbatere cu privire la faptul dacă beneficiile medicamentelor depășesc riscurile, ceea ce a determinat autoritățile naționale de reglementare în domeniul sănătății să adopte poziții diferite.
Lecanemab, comercializat sub numele de Leqembi, a fost aprobat în multe țări, inclusiv în Statele Unite. Însă autoritățile sanitare franceze au recomandat sistemului de asigurări de stat să nu ramburseze costul medicamentului.
Acestea au urmat exemplul serviciului de sănătate de stat din Marea Britanie, al cărui organism de control al cheltuielilor a declarat anul acesta că ambele medicamente noi pentru Alzheimer nu prezintă suficiente beneficii în raport cu prețul lor.
O altă dezbatere care agită cercetarea în domeniul Alzheimerului - și care a dus la o divizare tot mai mare între Europa și Statele Unite - se referă la modul de diagnosticare a bolii.
Metoda standard de diagnosticare a bolii Alzheimer a necesitat o puncție lombară invazivă și costisitoare, care poate supune unii pacienți la un risc mai mare. Însă recent a fost dezvoltat un test simplu de sânge care detectează „markerii biologici" ai bolii.
Autoritățile americane au autorizat testul încă din luna mai, dar Europa nu a aprobat încă niciun test de sânge pentru Alzheimer, unul dintre acestea fiind subiectul unui studiu clinic național lansat recent în Marea Britanie.
Întrebarea este dacă testul de sânge va fi vreodată suficient pentru a diagnostica cu certitudine boala. Anul trecut, asociația non-profit americană Alzheimer's Association și-a modificat criteriile, afirmând că biomarkerii sunt suficienți.
Însă în Europa, majoritatea specialiștilor consideră că este în continuare necesar un examen clinic amănunțit pentru a confirma declinul cognitiv și funcțional al unei persoane.
Mulți pacienți „cu biomarkeri anormali nu dezvoltă niciodată demență", a declarat neurologul olandez Edo Richard pentru AFP. Richard este, de asemenea, sceptic în privința celor două noi medicamente pentru Alzheimer.
Cele două aspecte sunt legate, deoarece susținătorii medicamentelor consideră că posibilitatea de a diagnostica boala înainte de apariția simptomelor vizibile ar putea amplifica impactul tratamentelor.
Un punct de consens este ceea ce face ca oamenii să fie mai expuși riscului de a dezvolta boala Alzheimer și demența în general.
Aproape jumătate din toate cazurile sunt legate de factori precum obezitatea, fumatul, consumul de alcool, sedentarismul și pierderea auzului, potrivit unei analize efectuate de experți în revista The Lancet anul trecut.
Există un număr tot mai mare de cercetări care încearcă să determine dacă programele care încurajează oamenii să facă exerciții fizice și să mănânce mai sănătos sunt eficiente în combaterea Alzheimerului.
Dar până în prezent, studiile randomizate controlate „care vizează acești factori de risc au arătat efecte limitate sau inexistente asupra declinului cognitiv sau demenței", a spus Richard.
Un studiu recent al JAMA a constatat că declinul cognitiv al pacienților cu Alzheimer a încetinit ușor după ce au beneficiat de doi ani de sprijin intensiv pentru a fi mai sănătoși.
Pentru persoanele care suferă de Alzheimer și familiile lor, acest tip de progres poate părea nesemnificativ, a recunoscut epidemiologul francez Cecilia Samieri la o conferință din această lună. Dar, comparativ cu situația de acum câțiva ani, „este deja un progres enorm", a spus Samieri.
Ea a afirmat că, în opinia sa, numai studiile clinice cu o durată de 10-15 ani pot demonstra cu adevărat eficacitatea unor astfel de intervenții în cazul bolilor cu evoluție lentă, precum Alzheimer.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un expert în cititul pe buze dezvăluie ce au discutat in secret Elon Musk și Donald Trump la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk
Donald Trump si Elon Musk au vorbit si si-au dat mana duminica, in marja ceremoniei de omagiere a lui Charlie Kirk in Ar ...
-
Presa greacă: România a trecut de la "exodul medicilor" la "reîntoarcereaa medicilor"
Ani intregi, Romania a fost „furnizorul" de medici in Europa. Mii de profesioniști din domeniul sanatații au migra ...
-
Cercetătorii anunță că o gaură neagră ar putea exploda în următorii 10 ani. Fenomenul poate dezvălui fundamentele Universului
O echipa de astronomi de la Universitatea din Massachusetts avertizeaza ca un fenomen cosmic extraordinar ar putea fi vi ...
-
Mesaje anonime de amenințare au alertat Politia: "Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar apoi mă voi sinucide"
Autoritațile au declanșat verificari in mai multe școli și unitați medicale din București dupa ce pe adresele oficiale a ...
-
Astăzi este echinocțiul de toamnă: Anul acesta se trece mai repede la ora de iarnă
Echinoctiul de toamna, cand Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta luni, 22 septembrie, la ora ...
-
Chiar înaintea atacului cibernetic care a adus haos pe aeroporturi, compania vizată a semnat cu NATO un contract pentru un soft militar strategic
Sute de zboruri intarziate sau anulate pe cele mai aglomerate aeroporturi europene și zeci de mii de pasageri afectați e ...
-
Jurnalista chineză care a relatat despre COVID-19 a fost condamnată la încă patru ani de închisoare
Zhang Zhan, jurnalista chineza care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 din orasul Wuhan, a primit viner ...
-
Fructul tropical în care a fost descoperită o moleculă care luptă împotriva cancerului. „Majoritatea medicamentelor provin din produse naturale sau sunt inspirate de acestea"
Natura a fost dintotdeauna o sursa importanta de medicamente salvatoare de vieti, de la aspirina obtinuta din scoarta de ...
-
Ce ar trebui să învățăm cu adevărat de la strămoșii noștri despre longevitate. 4 lecții explicate de un cercetător
Ideea de a trai ca stramoșii noștri a devenit un fel de moda a „stilului de viața sanatos". Dieta Paleo, alergatul ...
-
Un angajat OMV, spion rus desconspirat. „Cârtița" ar fi un est-european naturalizat
Un angajat vechi din Viena al companiei OMV ar fi cooperat cu un funcționar al ambasadei ruse. La compania petroliera și ...
-
Motivul șocant al crimei între frați din Țăndărei. Scandalul în familie a pornit de la o proprietate care nici nu le aparține
Mai multe persoane au fost implicate, vineri dupa-amiaza, intr-un scandal izbucnit la Tandarei, judetul Ialomita, doua p ...
-
Vortexul Polar, în plină formare. Cum va afecta România și ce fel de iarnă ne așteaptă. „Zile în care ploaia va înlocui ninsoarea"
Un nou Vortex Polar se formeaza acum in Stratosfera de deasupra Polului Nord, pe masura ce presiunea și temperaturile sc ...
-
NATO și Israel schimbă războiul cu drone cu un laser care valorează cât două cafele: „Cea mai ieftină lovitură din lume"
O companie din Australia a creat și pus pe piața Apollo, prezentat drept arma laser cu „cea mai ieftina lovitura d ...
-
O britanică de 29 de ani i-a luat mințile lui Donald Trump la Castelul Windsor. A asaltat-o cu o propunere de nerefuzat
Donald Trump, președintele Statelor Unite, a fost invitat la Castelul Windsor pentru o cina oficiala organizata de famil ...
-
Au inceput simularile masive cu ajutorul AI: Europa construiește un geamăn virtual al oceanului
Europa construiește un geaman virtual al oceanului pentru a permite oamenilor de știința, factorilor de decizie politica ...
-
Descoperire epocală: Terapia CRISPR a izbutit sa elimine virusul HIV din celulele umane și impiedica revenirea bolii
Oamenii de știința au obținut o etapa revoluționara in lupta impotriva HIV prin dezvoltarea unei terapii bazate pe CRISP ...
-
O decizie crucială: Comisia de vaccinare din Statele Unite nu mai recomandă vaccinul anti-COVID nici măcar adulților
Un important comitet consultativ pentru vaccinare din SUA a decis sa nu mai recomande adulților vaccinarea impotriva Cov ...
-
Am pus-o! OpenAI avertizează: modelele AI pot minți deliberat pentru a-și atinge scopurile
Cercetatorii de la OpenAI au dezvaluit recent rezultate surprinzatoare privind comportamentul modelelor de inteligența a ...
-
Alexandru Nazare îl contrazice pe consilierul lui Ilie Bolojan: "ANAF a demonstrat ce poate face!"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, il contrazice pe consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan și susține ca ...
-
Coincidențe stranii în dosarul lui Călin Georgescu: Procurorul Cornescu e incompatibil si nimeni nu semnaleaza acest fapt!
Exista o legatura personala intre Gheorghe Cornescu (unul din procurii care a semnat rechizitoriul lui Calin Georgescu) ...
-
Mai multe aeroporturi din Europa, afectate de un atac cibernetic - Zboruri anulate și întârzieri
Aeroportul din Bruxelles este probabil cel mai afectat. În ultima sa actualizare, acesta a confirmat ca numarul zb ...
-
Centrul de zi Alzheimer Sector 1 este singurul serviciu social din București dedicat persoanelor diagnosticate cu tulburări neurocognitive asociate bolilor neurodegenerative
21 septembrie este Ziua internaționala de lupta impotriva maladiei Alzheimer. Un motiv pentru a consemna despre existent ...
-
Cercetătorii anunță dispariția crizei de la 40 de ani: a fost înlocuită de o criză a tinerilor sub 25 de ani
Timp de decenii, o certitudine aproape unanim acceptata a modelat ințelegerea noastra despre bunastarea mentala: se cred ...
-
Pericol extrem: O entittate misterioasă ne schimbă modul de a raționa. Ascensiunea rețelelor sociale a creat gândirea disfuncțională
Raspandirea omniprezenta a dezinformarii poate fi atribuita limitarilor cognitive, influenței sociale și raspandirii glo ...
-
Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Judecătoarea din Timișoara vorbeste despre o lume a oamenilor-șerpi care conspiră
Apar noi detalii din rechizitoriul prin care Calin Georgescu a fost trimis in judecata pentru acțiuni impotriva ordinii ...
-
Noi dovezi despre OZN-ul de la Roswell: Documente declasificate despre nava extraterestră prăbușită în 1947
Faimosul caz al OZN-ului cazut la Roswell, New Mexico, Statele Unite, in 1947 a ținut prima pagina a ziarelor americane ...
-
De necrezut ce s-a intamplat: Hoții au dat lovitura secolului și au furat 300 de miliarde euro de la a patra putere mondială
În topul statisticilor publicate de Banca Mondiala referitoare la produsul intern brut (PIB), in privința celor ma ...
-
Ce preț are noul "Green Card" pentru cetățenii care vor să stea în SUA și nu au viză
Donald Trump a semnat, vineri, un decret prin care se creeaza un permis de ședere „auriu" in valoare de un milion ...
-
Directorul Hidroelectrica a demisionat: România risca să piardă banii din PNRR din cauza numirii lui in functie prin conflict de interese
Károly Borbély pleaca din functia de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare pr ...
-
Influencer arestat după ce a spus într-un videoclip că un aeroport din India este bântuit. Acuzațiile poliției
Influencerul Akshay Vashisht administreaza un canal popular cu peste 570.000 de abonați dedicat poveștilor de groaza și ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu