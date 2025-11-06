Tanda și Manda pun mâna pe PSD(I)
Postat la: 06.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Vineri (zi cu ghinion) va avea loc un congres PSD ca la PCR. Pentru funcțiile cele mai importante, de președinte și de secretar general, există câte un singur candidat, iar restul Comitetului Central (5 prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți) a fost bătut în cuie dinainte. PCR a avut ultimul congres în noiembrie 1989. Nu este exclus ca în noiembrie 2025 să aibă loc ultimul congres al PSD în formatul actual.
Infatuatul Grindeanu, copilul răspopitului Ilie și omul Pădurii
Funcția de președinte al PSD va reveni infatuatului Sorin Grindeanu, o tristețe a naturii umane și a politicii dâmbovițene, care a fost mulți ani sluga preaplecată a analfabetului, sulfurosului și detestatului antecesor Ion Marcel Ciolacu. Grindeanu este copilul politic al fostului lider și senator PSD de Timiș, Ilie Sârbu, până recent socrul fudul și pricopsit al ex-premierului Victor Viorel Ponta. Ginerică al unui comandant județean de de Securitate, Sârbu a fost racolat turnător de temuta instituție după ce a îmbrăcat sutana preoțească, în urma absolvirii Seminarului Teologic din Caransebeș, având numele de cod ,,Ovidiu Marinescu”. După câțiva ani, a fost promovat ofițer deplin conspirat al serviciului de spionaj al Securității (DIE, ulterior SIE), fiind acoperit de funcția de consilier economic al Mitropolitului Banatului, Nicolae Corneanu. Grindeanu a fost promovat în politica mare de tata-socru Ilie Sârbu (amândoi fiind originari din județul Caraș Severin) și de ginerele Victor Viorel Ponta, care l-au făcut deputat în Parlamentul României în 2012, președinte al PSD Timiș în 2013 și ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale în 2014.
După ce a ajuns deputat a devenit și omul Pădurii Băneasa, recte al SRI, absolvind în 2013 un curs de specializare la Academia Națională de Informații. În iunie 2016 a fost ales președinte al Consiliului Județean Timiș, iar în ianuarie 2017 a fost preluat pe nemestecate de patri-lotrul Liviu Dragnea, care l-a uns în prea înalta funcție de prim-ministru al Guvernului României. După nici șase luni, aflând că cochetează cu SRI și cu președintele Klaus Iohannis, Dragnea s-a debarasat de novicele premier în urma unei moțiuni de cenzură inițiate de partidul care l-a promovat în fruntea Guvernului. Ca premier, s-a remarcat doar prin adoptarea contestatei Ordonanțe 13 privind amnistia unor fapte penale, măsură care a declanșat ample proteste publice.
Dacă ar vorbi degetul mare al Laurei Vicol...
A revenit în prim-plan în PSD și în Guvern după lovitura de palat împotriva liderului și premierului social-democrat Viorica Dăncilă, când a făcut front comun cu amicul Ion Marcel Ciolacu.Drept răsplată, a fost uns vicepremier și ministru al Transporturilor în guvernele Ciucă și Ciolacu. Marea sa descoperire și promovare politică a fost amicul Alfred Simonis, poreclit Freddy Valută, pe care l-a sprijinit să devină director al Aeroportului Internațional Timișoara, la o vârstă cam precoce (27 ani), fără să aibă pregătire sau experiență în materie. Freddy a avut o tinerețe furtunoasă ca și controlor, dar nu de trafic, ci de portbagaje și de buzunare în metropole europene. Nu a fost prea atras de școală, a absolvit un liceu sportiv, iar, după ce a intrat în președinte al camerei decizionale a Parlamentului, postură care i-a conferit poziția de al treilea om în stat. Prost să fii, noroc să ai, spune un proverb românesc. În vara anului trecut a candidat și a fost ales președinte al Consiliului Județean Timiș. Amicul perpetuu Grindeanu vrea să-l aducă la Congres în echipa sa în calitate de vicepreședinte național al PSD.
Noul lider al PSD este compromis iremediabil de o serie de scandaluri de corupție și de alcov în care a fost implicat în ultimii ani. El a fost implicat cu vârf și îndesat în scandalul Nordis, fiind principalul protector și promotor din PSD, inclusiv confident, al deputatei Laura Vicol, soția patronului grupului de firme Nordis. Grindeanu a beneficiat gratuit de mai multe zboruri cu avioane închiriate de această companie la unele evenimente sportive și culturale din străinătate. Laura Vicol îl are pe politicianul dandy la degetul mare, care dacă ar putea vorbi ar releva o parte perversă a acestuia mai puțin cunoscută. Grindeanu a mai fost implicat într-un scandal legat de afacerile imobiliare de la Timișoara ale unei firme în care sunt asociați soția sa și un nepot al amicului Ciolacu. Nu este străin nici de scandalul cu plățile efectuate către presă, din subvențiile primite de PSD, printr-o firmă în care au fost asociate două pațachine care le-au căzut cu tronc lui și amicului Ciolacu.
Banii Craiovei preiau evidența și organizarea partidului
Postul de secretar general al PSD este pregătit pentru europarlamentarul Claudiu Manda, mai junele și ascultătorul soț al primăriței municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, care deține actualmente funcția de vicepreședinte național al PSD. Manda este de profesie contabil, absolvind Facultatea de Științe Economice a Universității din Craiova. A intrat în politică din fragedă tinerețe, sub culorile PSD, fiind deputat în perioada 2004-2016 și senator între 2016 și 2019. În 2019, grație soției, a schimbat Bucureștiul cu Bruxelessul, devenind europarlamentar, demnitate în care a fost reales în 2024. În Parlamentul României s-a remarcat doar în perioada 2018-2019, în care a fost președintele Comisiei parlamentare speciale de anchetă a abuzurilor SRI din perioada Binomului de tristă amintire, în care și-a început activitatea în forță, dar a incheiat-o printr-un compromis, făcând figurație la final. Mai pe românește, a jucat la două capete în stil oltenesc.
Nu este lipsit de interes că Manda a absolvit în 2011 Colegiul Național de Informații din curtea SRI. Nu este lipsit de interes nici că din 2013 deține funcția de președinte al PSD Dolj, în care a fost proțăpit de fostul lider și premier PSD Victor Viorel Ponta, la sugestia amicilor acestuia din fruntea SRI. În Parlamentul European, Manda s-a remarcat prin numărul mare de absențe, fiind vicecampion în primul mandat, precum și prin faptul că nu a avut nicio luare de cuvânt și a fost cosemnatar la doar patru proiecte de rezoluție.
Sorin Grindeanu ar fi vrut-o pe Olguța Vasilescu într-o funcție de prim-vicepreședinte al PSD, dorind ca aceasta să devină secunda sa. Majoritatea primarilor PSD au adoptat la o reuniune desfășurată în toamna aceasta un comunicat prin care o propun pe Olguța Vasilescu în funcția de președinte al PSD. Primărița Craiovei a refuzat ambele oferte. Cel puțin deocamdată. Cu siguranță, ea își dorește funcția de președinte al PSD (și mai mult decât atât, pe cele de prim-ministru și de președinte al României), dar nu acum, când partidul se află în picaj după eșecurile electorale de anul trecut, iar țara se confruntă cu o gravă criză economico-financiară Oricum, partidul va fi pe mâna soților Manda-Vasilescu, având în vedere că vor deține două funcții cheie, de secretar general respectiv vicepreședinte național, iar Grindeanu este un slab organizator și un lider de paie. Evidența și organizarea partidului va fi la și pe mâna lor, adică a Banului și a Bănesei Craiovei.
Băneasa Olteniei va deveni eminența cenușie a PSD
Olguța Vasilescu va deveni indubitabil eminența cenușie a PSD. Mulți o consideră prea egolatră, narcisistă și arogantă raportat la statura sa fizică și intelectuală. A absolvit Facultatea de Litere și Istorie a Universității din Craiova și și-a luat un doctorat controversat în sociologie la Universitatea din București. A fost o ziaristă mediocră la Cuvântul Libertății, fostul ziar comunist din Craiova, după care a intrat în politică, cu nostalgii securisto-comuniste, fiind membru fondator al Partidului România Mare (PRM), sub culorile căruia a avut două mandate de deputat (2000-2008). A fost președintele Organizației de Tineret a PRM și purtător de cuvânt al partidului. A făcut paradă de naționalism și de patriotism, dar nu a știut și nu a înțeles niciodată problemele specifice ale românilor din Transilvania și din Basarabia. În 2007 a fost dată afară din PRM de președintele Corneliu Vadim Tudor, cu urlete și înjurături.
În 2008 a sărit în barca PSD, partid pe care-l făcuse cu ou și oțet înainte. În legislatura 2008-2012 a fost senator sub faldurile PSD, iar în 2012 a devenit primar al municipiului Craiova. În 2016 a obținut un mandat de deputat de Dolj, iar în 2017 a fost propulsată de președintele PSD, Liviu Dragnea, în funcția de ministru al Muncii și Protecției Sociale, în care a încercat să iasă în evidență cu o lege a pensiilor care nu a fost și nici nu putea fi aplicată. Din 2020 a revenit în fruntea Primăriei Craiova, instaurând în Bănie un regim clientelar și cvasitotalitar.
Valer Marian
-
