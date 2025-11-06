"Suntem în era războiului asimetric permanent" - Mircea Geoană, avertisment dur despre competiția globală și viitorul României

Fostul secretar general adjunct al NATO și președinte al Institutului Aspen România, Mircea Geoană, a lansat un avertisment puternic la deschiderea Forumului Euro-Atlantic pentru Reziliență (EARF) 2025, organizat joi la Palatul Parlamentului. El a vorbit despre accelerarea competiției pentru supremația globală, despre presiunea uriașă pe guverne și economii și despre nevoia unei reziliențe colective în fața „unei lumi care se schimbă mai repede decât oricând în istorie".

"Societatea se schimbă accelerat, cum nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie. Competiţia geopolitică pentru dominaţia globală este intensă, (...) şi adevărata competiţie este cum să ne organizăm mai bine. (...) Schimbările în tehnologie - inteligenţa artificială, biotehnologia şi genomica, tranziţia la 6G sunt accelerate (...) Pentru prima dată în istorie, oamenii vor putea folosi substanţe care nu fac parte din tabelul lui Mendeleev. Este una dintre cele mai profunde revoluţii în ştiinţă, tehnologie şi industrie şi acest lucru pune presiune asupra guvernelor, societăţii, afacerilor. Este un moment în care veriga cea mai slabă va crăpa prima, iar cele mai puternice vor merge mai departe. Aşadar, mesajul meu este să nu credeţi că lucrurile vor rămâne la fel, schimbările sunt imense şi presiunea asupra noastră creşte (...) Oamenii sunt îngrijoraţi şi de aceea avem nevoie de o abordare a întregii societăţi, aşa cum o numim noi în NATO şi UE - rezilienţa societală. Vă îndemn pe fiecare dintre voi să începeţi cu adevărat să cooperaţi în afara compartimentelor proprii (...) Este o competiţie acerbă pentru supremaţia globală", a afirmat Geoană. El consideră că termenul "ameninţări hibride" este învechit şi că ne aflăm în era "războiului asimetric permanent".

"Vă rog, priviţi România. Avem o economie mai slabă şi nu avem suficient capital, şi trebuie să ne asigurăm că facem şi noi parte din acel ecosistem de securitate şi rezilienţă. Şi asta face Rusia. Ne testează. Personal, nu cred că vor face ceva împotriva ţărilor noastre din NATO. Depindem foarte mult de destinul Ucrainei. Ucraina trebuie să aibă succes, să reziste şi să poată face parte din familia noastră de naţiuni. Şi sperăm că acest război se va sfârşi. Şi cred că anul viitor vom vedea probabil primele semne. Aceasta este observaţia mea personală. Şi salut faptul că SUA a început să pună presiune reală asupra maşinii de război a Rusiei. Aşadar, cred că acesta este un semn bun, în direcţia corectă", a afirmat Geoană.

Mircea Geoană a subliniat importanţa unei acţiuni comune pentru a apăra valorile democratice. "Deci, pe scurt, rezilienţa devine parte a doctrinelor de securitate naţională. (...) Va exista un cost pentru afaceri, pentru rezilienţă, pentru lanţul de aprovizionare, pentru securitatea cibernetică, pentru energie, pentru asistenţa medicală, pentru tot. Trebuie să lucrăm împreună, guvernul, parlamentele şi sectorul privat, pentru a ne asigura că facem acest cost suportabil. Şi să găsim o modalitate de a permite şi sectorului nostru privat, sectorului de afaceri, corporaţiilor noastre, mari şi mici, să fie reziliente. Trebuie să ne gândim cu adevărat la viitor şi să fim uniţi pentru că ne apărăm, practic, valorile democratice şi ceea ce reprezentăm în NATO şi UE", a transmis Geoană. Euro-Atlantic Resilience Forum, eveniment organizat de Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, se defăşoară joi şi vineri, la Palatul Parlamentului.