Detaliile întâlnirii de la Guvern dintre Bolojan și controversatul om de afaceri Fănel Bogoș: "După 15 minute, discuţia s-a încheiat"
Postat la: 06.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că, în data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, iar acesta a venit însoţit de omul de afaceri Fănel Bogos, motivul audienţei fiind chestiuni politice, la nivelul filialei. Ea a precizat că discuţia nu a durat mai mult de 15 minute.
"A venit însoţit de domnul Bogos. Motivul acestei audienţe, motivul invocat, au fost chestiuni politice de organizare, la nivelul filialei. Discuţia a durat 15 minute, nu mai mult, nu 4 ore. Nu s-a ieşit din nicio şedinţă de Guvern, am văzut această nebunie. Doamne fereşte, sunt aici din iulie, domnul premier nu a ieşit din nicio şedinţă de Guvern. Cel mult s-a ridicat de pe scaun să vorbească cu unul dintre vicepremieri, dar s-a aşezat la loc. Nu există ieşirea din şedinţa de Guvern, aşa cum vă precizez că eu, personal, nu ştiu de vreo întâlnire a premierului care să fi durat 4 ore, cu excepţia şedinţelor de coaliţie, dar nici acelea nu ştiu câte au fost de 4 ore, de la preluarea mandatului. După 15 minute, discuţia s-a încheiat. Restul se ştie. Domnul prim-ministru, evident (..) nu are cunoştinţă de nicio sumă solicitată, vehiculată, pentru audienţe, nu există aşa ceva, ba, mai mult decât atât, a atras încă de ieri atenţia că aşa ceva reprezintă o faptă pedepsită de lege şi cine se dădea la asemenea fapte suferă sancţiunile legale. Altceva nu mai e de comentat", a spus Ioana Dogioiu.
Dogioiu a precizat că premierul "este dispus să discute cu oameni de afaceri care au chestiuni legitime de discutat şi au fost întâlniri la Palatul Victoria, nenumărate, organizate pe domenii, pe zone de activitate, dar nu s-a pus problema de aşa ceva". "Nu ştiu ce i s-a cerut premierului, nu am acces la discuţiile private ale premierului. În orice caz, ceea ce vedem este că nu s-a întâmplat absolut nimic", a spus ea, întrebată ce anume i s-a cerut şefului Executivului în întâlnirea de la Palatul Victoria. Dogioiu a mai spus că "o interacţiune directă între prim-ministru şi Bogos nu a existat".
Întrebată dacă premierul ştia că liberalul va veni cu un om de afaceri la întâlnire, Dogioiu a spus: "În mod cert, domnul prim-ministru nu se aştepta la o discuţie cu domnul Bogos, pe nicio altă temă decât teme politice, aşa cum i-a vorbit domnul Barbu despre el (..) Nu ştiu exact dacă ştia, nu pot să vă spun exact, nu l-am întrebat asta, dar în mod cert, domnul Barbu a venit însoţit de domnul Bogos, conform Registrului de intrări, este consemnat". Ea a menţionat că premierul nu ştia că omul de afaceri "are anumite probleme".
"Sunt absolut convinsă că domnul premier nu ştia, pentru că nu se ocupă cu asemenea lucruri. Dacă cumva ştia sau nu ştia că domnul Barbu va veni însoţit de domnul Bogoş, personal nu l-am întrebat, deci nu vă pot da un răspuns. Ce vă pot spune e că intrarea domnului Bogoş este consemnată în registrul de intrări la Palatul Victoriei", a arătat ea.
DNA anunţă oficial, joi, 5 noiembrie, reţinerea omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat de instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată. La una dintre femele de pui pe care le administrează acesta în judeţul Vaslui, prin încălcarea normelor sanitar-veterinare, a apărut un focar de salmoneloză. Omul de afaceri a depus dosar pentru obţinerea de despăgubiri, susţinând că incidentul nu a survenit din culpa firmei, însă DSVSA Vaslui a respins dosarul şi a aplicat sancţiuni. Omul de afaceri ar fi intervenit la diferite persoane pentru a fi retrase sancţiunile, dar şi pentru a di schimbat din funcţie directorul DSVSA Vaslui.
