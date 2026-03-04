Resursele statului paralel "sub acoprire": Hotelurile SRI din stațiuni turistice, modernizate cu peste 20 de milioane de euro. O unitate de cazare din Mamaia - 7,2 milioane euro
Postat la: 04.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Serviciul Român de Informații investește zeci de milioane de euro în modernizarea mai multor unități de cazare și baze de recuperare destinate personalului instituției. Proiectele vizează imobile aflate în stațiuni turistice precum Mamaia, Călimănești-Căciulata și Băile Olănești, iar finanțarea este realizată inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul componentei „Valul Renovării".
Cele mai mari investiții sunt planificate pentru hotelul Neptun din Mamaia, baza de recuperare din Călimănești și complexul de relaxare din Olănești, proiecte care, împreună, depășesc pragul de 20 de milioane de euro. Cea mai mare sumă este alocată modernizării hotelului Neptun din stațiunea Mamaia. Clădirea cu patru etaje, 80 de camere și patru apartamente va fi renovată pentru aproximativ 7,2 milioane de euro fără TVA, potrivit datelor publicate în platforma de achiziții publice SICAP.
Lucrările vor fi realizate de o asociere de firme formată din CONSTRUCT CENTER SRL, EURAS, NOMA ROOF EXPERT, STEAND AG, care au mai lucrat cu SRI si cu "firmele sub acoperire" ale statului paralel. Proiectul prevede modernizarea camerelor, a spațiilor administrative și a zonelor de servicii. Pe etaje vor fi amenajate apartamente tip suită prin unirea a două camere, iar în total hotelul va avea:
• 80 de camere pentru două persoane
• 4 apartamente tip suită
• 12 camere pentru birouri și spații tehnice
Corpul C2 va fi reorganizat pentru spații de preparare a hranei, sală de mese care poate funcționa și ca sală de conferințe, birouri administrative și încăperi tehnice.
Documentația tehnică prevede finisaje de calitate ridicată: pardoseli din granit pe holuri și coridoare, mochetă pentru trafic intens în zonele centrale, iar în camere și băi vor fi utilizate plăci ceramice glazurate și granit. Pereții din zonele comune vor fi decorați cu piatră naturală - calcar, travertin sau ardezie.
Ferestrele vor fi din aluminiu eloxat cu deschidere oscilobatantă și plasă împotriva insectelor, iar la parter vor fi instalate grilaje decorative. Hotelul va avea și un sistem de securitate cu televiziune cu circuit închis, capabil să monitorizeze accesul în parcare prin recunoașterea numerelor de înmatriculare.
Unitatea, aflată la aproximativ 50 de metri de plajă, nu mai apare pe platformele de rezervări turistice, ultima rezervare înregistrată fiind din 16 mai 2019, când hotelul era clasificat la două stele.
Un alt proiect important vizează baza de recuperare a SRI din Călimănești-Căciulata, unde lucrările de renovare sunt estimate la 39.091.635,14 lei fără TVA (aproximativ 8 milioane de euro). Contractul a fost câștigat de asocierea ENERGOMONTAJ GRUP SRL - HYATT DEVELOPMENT 2011, firme considerate "de casă" în raport cu afacerile obtinute prin licitatii "spălate" pe SICAP.
Complexul, situat pe Calea lui Traian nr. 555, în Călimănești, este destinat refacerii capacității de muncă și instruirii personalului. Baza oferă servicii medicale de recuperare, medicină fizică și balneologie în regim ambulatoriu. În prezent, unitatea dispune de 115 camere duble și 10 apartamente, însă după modernizare configurația va fi modificată astfel:
• 44 camere pentru două persoane
• 44 camere pentru trei persoane
• 5 apartamente
Proiectul include amenajarea unei terase la ultimul etaj, iar la parter vor fi realizate:
• sală de conferință
• sală de forță
• saună uscată și saună umedă
• salină
• bazin termal
La exterior vor fi amenajate parcări cu alei auto și pietonale dotate cu sistem de degivrare, precum și stații de încărcare pentru mașini electrice.
SRI a rezervat peste 4 milioane de euro și pentru modernizarea bazei de relaxare din Băile Olănești, situată pe strada Salcâmilor nr. 2, județul Vâlcea. Contractul a fost atribuit asocierii RO CONSTRUCT CENTER SRL, NOMA ROOF EXPERT, PROCAD BUSINESS, STEAND AG și EURAS, din care prima firmă are rol de "lider" in mijlocirea banilor din proiect.
Complexul include două clădiri administrative:
• Corpul C1, construit în 1989, cu regim S+D+P+4E
• Corpul C2, ridicat în 1972 și ulterior extins
Ansamblul ocupă un teren de 67.533 metri pătrați.
Documentația prevede amenajări interioare și dotări de nivel ridicat: fotolii și canapele recliner din piele, mese din lemn masiv sau furniruit, mobilier din teak sau acacia pentru terase.
La exterior vor fi folosite pavaje din marmură și travertin, iar în interior va fi montat parchet triplu stratificat de culoare stejar și mochetă groasă de 1,7 cm.
Baza va include și:
• sală de cinema
• băi cu căzi cu hidromasaj
• dușuri de recuperare cu sisteme de cromoterapie, meloterapie și hidroterapie
• iluminat LED și lavoare din marmură cappuccino
• oglinzi cu sistem de dezaburire și senzori touch.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Dughin spune că Rusia are o misiune sacra de a intarzia venirea Anticristului și de a opri Apocalipsa prin "Sabia lui Katehon"
Redefinirea ideologica a conflictului din Ucraina a capatat accente apocaliptice in discursul filosofului rus Aleksandr ...
-
Analiză: Geopolitica unei confruntări iminente – Pariul american asupra Iranului și unda de șoc globală. La ce să se aștepte Europa
Strategia administrației de la Washington, care mizeaza pe o prabușire a regimului de la Teheran intr-un interval optimi ...
-
Detalii de culise: Cum au lucrat serviciile secrete pentru a-l localiza și elimina pe Ali Khamenei
SUA și Israelul au colaborat o lunga perioada de timp ca sa puna la punct eliminarea lui Ali Khamenei. New York Times sp ...
-
Ayatollahul Ali Khamenei a ales să nu se ascundă în bunker și să moară ca martir pentu ca succesorii săi să lupte cu mai multă înverșunare
Foarte ciudat e ca in ciuda tuturor avertismentelor, Ayatollahul Ali Khamenei nu s-a ascuns in bunkerul sau personal, ci ...
-
Ali Khamenei s-a vazut in decembrie 1989 cu Nicolae Ceaușescu. Unul abia preluase puterea, celalat urma să fie ucis de popor
18 decembrie 1989. Nicolae Ceausescu a plecat in ultima vizita oficiala in Republica Islamica Iran, chiar in timpul Revo ...
-
Miliarde "arse" în două zile la BNR pentru salvarea leului înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale
Tensiunile politice dinaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale au provocat un șoc major pe piața valutara, ...
-
Prin cine a ajuns infuencerul Lucian Mîndruță să aibă acces în numai 24 de ore la cel mai important summit de la Washington al lui Donald Trump
Anunțul lui Nicușor Dan cu privire la participarea sa la Consiliul Pacii a produs mare valva printre jurnaliștii din țar ...
-
Justiția, o frază de dânșii inventată: Padocul groazei din Vrancea - 15.000 de animale omorâte cu bani publici
SC Vetmedan SRL funcționeaza inca din 2003 in localitatea Suraia din Vrancea și gestioneaza adaposturi pentru caini in b ...
-
Jocul lui Ilie de la Șpăgărie: Companiile franceze, deranjate că România a semnat contracte mai scumpe prin SAFE cu Germania. "Să ne explice cineva de ce"
O disputa mocnita a izbucnit in industria de aparare, dupa ce au aparut informații conform carora Romania ar pregati con ...
-
Misterul morții lui Jeffrey Epstein. Anunțul oficial al decesului a fost făcut cu o zi înainte ca miliardarul pedofil să fie găsit inconștient în celula sa
Un act oficial care confirma moartea lui Jeffrey Epstein cu o zi inainte ca acesta sa fie gasit inconștient in celula sa ...
-
Dezvăluire: Cum au izbucnit scandalurile Groenlanda și Canada înainte de dosarul Epstein
Peste trei milioane de pagini din dosarul traficantului de persoane Jeffrey Epstein au fost desecretizate recent, iar in ...
-
Rețeaua din umbră care ține economia Rusiei conectată la exterior, în pofida sancțiunilor occidentale
O firma apropiata Kremlinului muta miliarde prin numerar, crypto și cambii, ajutand Rusia sa ocoleasca sancțiunile și sa ...
-
Dosarele Epstein dezvăluie legături directe cu înființarea, lansarea și finanțarea Bulei Bitcoin
Ultima serie de „dosare Epstein" a aruncat o noua lumina asupra relațiilor defunctului infractor sexual cu unii di ...
-
Președintele Donald Trump e acuzat că a bătut și a violat în serie o fetița de 13 ani chiar în anul cand a câștigat primul mandat
Presedintele SUA Donald Trump este acuzat ca a violat o fetița de 13 ani, a carei identitate reala nu a fost difuzata di ...
-
Dosarul Epstein - complicii din România care apar în documentele desecretizate. Cine patrona reteaua de fete din Europa de Est
Departamentul de Justiție a facut publice peste un milion de documente, care atrag atenția asupra unei liste impresionan ...
-
DOCUMENT: Ca să ajungă președinte, Nicușor Dan a fost împrumutat cu 12 milioane de euro în timp record, dintre care 9 milioane nu știm nici până azi de unde au venit
Cautam numarul de creditori ramași anonimi din declarația de avere a lui Nicușor, ca sa constat ca la vremea respectiva ...
-
Fosta ambasadoare SUA la București, Kathleen Kavalec, avea la reședința sa tablouri cu ritualuri satanice cu bebeluși. Este motivul pentru care a fost retrasă din România
Directorul programului Art in Embassies din Departamentul de Stat, Erin Elmore, a facut dezvaluiri explozive despre fost ...
-
Dovada că Moderna avea brevetate nanocipul si nanoparticulele purtatoare de ARNm modificat din anul premergător vaccinării în masă
Doctorul Adrian Cacovean a publicat pe pagina sa de facebook "Patentul nanocipului Moderna". La fel si "Patentul nanopar ...
-
Cum a ajuns la SAPE un incompatibil care mai conduce încă și Portul Constanța
Lui Mihai Teodorescu de la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i se pregatise un loc calduț la Socie ...
-
Plan secret britanic pentru influențarea opiniei publice spre unirea RO cu MD. Alexander Nix ar pregăti atacuri cu drone!
Marea Britanie pregatește o operațiune complexa de manipulare mediatica și atentate simulate pentru a accelera ...
-
Un agent FBI dezvăluie: O conspirație satanică profundă se află la comanda instituțiilor de vârf ale SUA
Fostul agent FBI Ted Gunderson, retras din serviciu, a susținut pana la moartea sa ca in Statele Unite exista o rețea ex ...
-
Nenorocirea care ne paște odată cu semnarea acordului Mercosur: România e cel mai mare exportator de cereale din UE
Romania este cel mai mare exportator de cereale din UE. Însa țara noastra vinde in alte state marfa ieftina sub fo ...
-
Afacerea "Dan-Dan": AEP acuză cǎ Nicuşor a restituit un împrumut important luat de la sora sa Claudia din banii de donații ai "admiratorilor"
Din raspunsul oficial al AEP pentru președintele Nicușor Dan reiese ca acesta i-a intors surorii sale - Claudia Dan - un ...
-
Andrei Caramitru emite doctrine progresit neo-marxiste dintr-o vilă de patrimoniu de 3 milioane de euro din Dorobanți
În toamna anului 2013, Andrei Dragoș Caramitru, fiul cel mare al actorului Ion Caramitru, a devenit proprietarul u ...
-
Gaura neagră din energie: statul a acumulat datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților: „Românii vor plăti aceste oale sparte"
Datele transmise de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), la solicitarea „Adevarul", ...
-
Petrolierul confiscat de SUA și legăturile cu Republica Moldova - În schemă apare și Ilan Şor
Petrolierul rus Marinera care a fost confiscat miercuri de autoritatile americane, dupa ce a fost urmarit peste doua sap ...
-
Lovitură de teatru: UE a cumpărat de 7,3 miliarde de Euro gaz lichefiat rusesc
Guvernele europene au fost acuzate ca alimenteaza razboiul lui Vladimir Putin in Ucraina, deoarece noi date arata ca Kre ...
-
Marco Rubio e legat de traficul de droguri al marilor carteluri sud-americane care i-au finantat indirect cariera politică
Marco Rubio, in adolescența, caștiga bani in plus lucrand pentru defunctul sau cumnat, Orlando Cicilia. Afacerea acestui ...
-
Urmează o criză a apei fără precedent: Apa potabilă se va plati cu aur și zeci de milioane de oameni vor muri de sete. In România situația e extrem de gravă deja
O stire care a aparut in urma cu doua zile arata ca Pamantul va traversa o criza de apa potabila fara precedent. Stirea ...
-
Tatăl ministrului apărării a ajuns pensionar special cu încălcarea legii
Am ințeles ca domnul Miruța e scandalizat de faptul ca tatal lui are o pensie mai mare decat salariul lui de ministru. Ș ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu