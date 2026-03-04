Resursele statului paralel "sub acoprire": Hotelurile SRI din stațiuni turistice, modernizate cu peste 20 de milioane de euro. O unitate de cazare din Mamaia - 7,2 milioane euro

Serviciul Român de Informații investește zeci de milioane de euro în modernizarea mai multor unități de cazare și baze de recuperare destinate personalului instituției. Proiectele vizează imobile aflate în stațiuni turistice precum Mamaia, Călimănești-Căciulata și Băile Olănești, iar finanțarea este realizată inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul componentei „Valul Renovării".

Cele mai mari investiții sunt planificate pentru hotelul Neptun din Mamaia, baza de recuperare din Călimănești și complexul de relaxare din Olănești, proiecte care, împreună, depășesc pragul de 20 de milioane de euro. Cea mai mare sumă este alocată modernizării hotelului Neptun din stațiunea Mamaia. Clădirea cu patru etaje, 80 de camere și patru apartamente va fi renovată pentru aproximativ 7,2 milioane de euro fără TVA, potrivit datelor publicate în platforma de achiziții publice SICAP.

Lucrările vor fi realizate de o asociere de firme formată din CONSTRUCT CENTER SRL, EURAS, NOMA ROOF EXPERT, STEAND AG, care au mai lucrat cu SRI si cu "firmele sub acoperire" ale statului paralel. Proiectul prevede modernizarea camerelor, a spațiilor administrative și a zonelor de servicii. Pe etaje vor fi amenajate apartamente tip suită prin unirea a două camere, iar în total hotelul va avea:

• 80 de camere pentru două persoane

• 4 apartamente tip suită

• 12 camere pentru birouri și spații tehnice

Corpul C2 va fi reorganizat pentru spații de preparare a hranei, sală de mese care poate funcționa și ca sală de conferințe, birouri administrative și încăperi tehnice.

Documentația tehnică prevede finisaje de calitate ridicată: pardoseli din granit pe holuri și coridoare, mochetă pentru trafic intens în zonele centrale, iar în camere și băi vor fi utilizate plăci ceramice glazurate și granit. Pereții din zonele comune vor fi decorați cu piatră naturală - calcar, travertin sau ardezie.

Ferestrele vor fi din aluminiu eloxat cu deschidere oscilobatantă și plasă împotriva insectelor, iar la parter vor fi instalate grilaje decorative. Hotelul va avea și un sistem de securitate cu televiziune cu circuit închis, capabil să monitorizeze accesul în parcare prin recunoașterea numerelor de înmatriculare.

Unitatea, aflată la aproximativ 50 de metri de plajă, nu mai apare pe platformele de rezervări turistice, ultima rezervare înregistrată fiind din 16 mai 2019, când hotelul era clasificat la două stele.

Un alt proiect important vizează baza de recuperare a SRI din Călimănești-Căciulata, unde lucrările de renovare sunt estimate la 39.091.635,14 lei fără TVA (aproximativ 8 milioane de euro). Contractul a fost câștigat de asocierea ENERGOMONTAJ GRUP SRL - HYATT DEVELOPMENT 2011, firme considerate "de casă" în raport cu afacerile obtinute prin licitatii "spălate" pe SICAP.

Complexul, situat pe Calea lui Traian nr. 555, în Călimănești, este destinat refacerii capacității de muncă și instruirii personalului. Baza oferă servicii medicale de recuperare, medicină fizică și balneologie în regim ambulatoriu. În prezent, unitatea dispune de 115 camere duble și 10 apartamente, însă după modernizare configurația va fi modificată astfel:

• 44 camere pentru două persoane

• 44 camere pentru trei persoane

• 5 apartamente

Proiectul include amenajarea unei terase la ultimul etaj, iar la parter vor fi realizate:

• sală de conferință

• sală de forță

• saună uscată și saună umedă

• salină

• bazin termal

La exterior vor fi amenajate parcări cu alei auto și pietonale dotate cu sistem de degivrare, precum și stații de încărcare pentru mașini electrice.

SRI a rezervat peste 4 milioane de euro și pentru modernizarea bazei de relaxare din Băile Olănești, situată pe strada Salcâmilor nr. 2, județul Vâlcea. Contractul a fost atribuit asocierii RO CONSTRUCT CENTER SRL, NOMA ROOF EXPERT, PROCAD BUSINESS, STEAND AG și EURAS, din care prima firmă are rol de "lider" in mijlocirea banilor din proiect.

Complexul include două clădiri administrative:

• Corpul C1, construit în 1989, cu regim S+D+P+4E

• Corpul C2, ridicat în 1972 și ulterior extins

Ansamblul ocupă un teren de 67.533 metri pătrați.

Documentația prevede amenajări interioare și dotări de nivel ridicat: fotolii și canapele recliner din piele, mese din lemn masiv sau furniruit, mobilier din teak sau acacia pentru terase.

La exterior vor fi folosite pavaje din marmură și travertin, iar în interior va fi montat parchet triplu stratificat de culoare stejar și mochetă groasă de 1,7 cm.

Baza va include și:

• sală de cinema

• băi cu căzi cu hidromasaj

• dușuri de recuperare cu sisteme de cromoterapie, meloterapie și hidroterapie

• iluminat LED și lavoare din marmură cappuccino

• oglinzi cu sistem de dezaburire și senzori touch.