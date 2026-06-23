Andreea Bănică, experiență violentă în aeroportul Otopeni: „Am primit și un ghiozdan în ceafă"

Înainte de a pleca într-o escapadă de câteva zile, Andreea Bănică a avut parte de o serie de incidente neplăcute pe Aeroportul Henri Coandă. Artista a povestit în mediul online că aglomerația și comportamentul unor pasageri i-au transformat începutul vacanței într-o experiență departe de cea pe care și-o imaginase.

Cântăreața a descris o atmosferă haotică în lounge-ul aeroportului și a criticat lipsa de bun-simț a unor persoane. Potrivit acesteia, în timp ce încerca să găsească un loc unde să se așeze, a fost lovită accidental cu un ghiozdan, fără ca persoana respectivă să își ceară scuze. Ulterior, la coada pentru check-in, un alt călător i-a creat probleme.

„Aeroportul Otopeni! M-am trezit devreme și astăzi, cu toate bagajele făcute. Ne-am luat marjă de timp pentru că știm cât de aglomerat este aeroportul, însă nu ne-am imaginat că atât de plin este lounge-ul. Ce nu înțeleg este faptul că ar trebui limitat accesul în funcție de locurile disponibile. Hai să încasăm banii, dar să stea clienții îngrămădiți. Pe principiul: "Lasă că merge și așa!". Am intrat și m-am întrebat: unde te mai poți așeza? Multe persoane singure ocupau mese cu trei scaune de grădină sau își puneau sacoșele pe ele doar ca să le țină ocupate. Educație... poftim! Mi-am cărat un taburet de la cineva și, după ce m-am așezat, am primit și un ghiozdan în ceafă. Nici măcar un „Scuze!". Nu mai spun că, stând la coada pentru check-in, un român tip german s-a băgat în fața mea cu un tupeu fantastic. I-am spus politicos să stea la rând, civilizat, pentru că era în spatele meu. Știți ce a urmat? M-a înjurat în germană, crezând că nu înțeleg, și nu a vrut să se retragă la locul lui. Ireal cum devenim, din ce în ce mai mult, niște animale în lupta pentru supraviețuire!", a povestit Andreea Bănică, pe Instagram.

După episoadele tensionate din aeroport, artista a lăsat în urmă stresul și a pornit într-o vacanță alături de cei dragi. Perioada este una specială pentru Andreea Bănică și soțul ei, Lucian, cei doi marcând recent 18 ani de la căsătorie.

„Sunt iubiri care încep cu fluturi... și iubiri care, după ani, încă se simt ca acasă. Nu știu ce e mai emoționant astăzi: faptul că e ziua în care m-am născut... sau faptul că tot astăzi, acum 18 ani, mi-am unit viața cu omul pe care îl iubesc", a scris artista, într-un mesaj care a emoționat mii de fani."