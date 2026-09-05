Anchetă de amploare în Anglia: au fost furate 70.000 de halbe de bere neagră Guinness

Poliția din Cheshire investighează furtul a aproximativ 800 de butoaie de bere neagră Guinness - echivalentul a aproximativ 70.000 de halbe - furate dintr-un depozit din Runcorn, în nord-vestul Angliei, la începutul acestei săptămâni.

La Whitehouse Industrial Estate de pe Aston Lane, doi șoferi au sosit și au plecat cu remorci care transportau butoaie destinate pub-urilor din regiune. Prima remorcă a fost furată în jurul orei 19:45, ora locală, iar a doua în jurul orei 21:30, poliția estimând valoarea combinată a berii Guinness lipsă și a remorcilor la aproximativ 205.000 de lire sterline.

Numai berea Guinness a fost evaluată la 115.000 de lire sterline (aproximativ 155.000 de dolari), potrivit AP. Marcate cu sigla firmei de logistică GXO, cele două remorci cu prelată laterală cu trei axe dispărute - identificabile prin codurile DL736 și DL542 imprimate pe ușile din spate - sunt de culoare albă.

Sergentul detectiv Gary McClatchy de la Poliția din Cheshire a promis că anchetatorii vor găsi toate obiectele furate, declarând că forțele vor accepta doar o recuperare completă. „Se spune că «Guinness este bună pentru tine», dar acesta este cazul doar atunci când a fost cumpărată și plătită", a adăugat McClatchy. Poliția a solicitat oricărei persoane aflate în zonă la momentul respectiv să raporteze ce a văzut și i-a îndemnat pe șoferi să caute înregistrările camerelor de bord pentru orice ar putea ajuta la anchetă.

După ce au părăsit proprietatea, cele două vehicule s-au dus pe drumuri separate - unul a fost văzut lângă podul Mersey Gateway, în timp ce celălalt a fost văzut ultima dată deplasându-se spre Rainhill și Watkinson Way, potrivit BBC. Se crede că ambii șoferi sunt bărbați; unul a fost descris ca fiind alb, cu o barbă scurtă și închisă la culoare și purtând o căciulă, iar celălalt, se crede că purta o șapcă.