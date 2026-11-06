Țiuitul în urechi: Un nou studiu despre Alzheimer descoperă că simptomul începe cu mult înainte de pierderea memoriei

Un nou studiu a descoperit că demența poate afecta o parte a corpului cu ani înainte ca pierderea majoră a memoriei să înceapă. Publicată în revista Alzheimer's & Dementia, cercetarea realizată de oamenii de știință de la Universitatea din Oulu și Universitatea din Finlanda de Est arată că persoanele care dezvoltă boala Alzheimer cu debut precoce, diagnosticată înainte de vârsta de 65 de ani, pot avea probleme de sănătate diferite cu până la 15 ani înainte de diagnostic.

Studiul a constatat că problemele de auz, cum ar fi țiuitul în urechi și pierderea auzului legată de nervi, pot fi semne de avertizare timpurie. În perioada de șase până la zece ani înainte de un diagnostic de Alzheimer, oamenii sunt de două ori mai predispuși să raporteze aceste probleme, înainte ca pierderea gravă a gândirii și a memoriei să devină evidentă, semnalează The Mirror.

Experții spun că acest lucru se poate întâmpla deoarece plăcile timpurii din creier afectează în tăcere zona care procesează sunetul. O altă posibilitate este că înțelegerea sunetelor necesită atât de mult efort încât creierul are mai puțină energie pentru alte sarcini de gândire. Într-un raport intitulat „10 Semne de Avertizare ale Demenței pe care le Ignori", cercetătorul american în domeniul sănătății Neal K Shah a explicat noile descoperiri.

El a spus: „Cu șase până la zece ani înainte de diagnostic - din toate cele 23 de categorii - a apărut un singur semnal de alarmă: bolile oto-rino-laringologice." Este termenul medical pentru afecțiunile urechii, nasului și gâtului. În mod specific, a fost vorba despre tinitus - un sunet persistent de zumzet sau bâzâit în urechi, o pierdere auditivă senzorineurală bilaterală, ceea ce înseamnă că pierderea auzului legată de nervi apare în ambele urechi.

„Cu șase până la zece ani înainte de diagnostic, viitorii pacienți aveau de peste două ori mai multe șanse să aibă aceste afecțiuni ale urechilor. 4,7% în studiu față de 2,1% în grupul de control, crescând la 5,2% față de 2,9% în ultimii cinci ani." De ce țițitul în urechi și pierderea auzului în anii 50 se leagă de Alzheimer cu 10 ani mai târziu? Oamenii de știință au găsit două motive biologice.

„În primul rând, gândește-te la creierul tău ca la o baterie cu o putere de procesare zilnică limitată, numită rezervă cognitivă." Când urechea ta internă se luptă să capteze sunetul clar într-un restaurant zgomotos sau într-o întâlnire de birou, creierul tău începe să lucreze suplimentar doar pentru a decoda vorbirea, ca și cum ai asculta un talk show printr-o statică radio puternică. Și asta fură energie din centrele tale de memorie și gândire.

„În al doilea rând, circulația informațiilor este bidirecțională. Plăcile și încurcăturile timpurii ale Alzheimerului pot afecta cortexul auditiv, sistemul de procesare a sunetului al creierului tău, cu ani înainte de a-ți distruge memoria. Uneori, dificultatea de a urmări conversațiile sau sunetul constant în urechi nu este doar o problemă a urechii. Este primul ecou subtil al sistemului de procesare a sunetului din creierul tău care dă greș."

Conform NHS, demența este un termen umbrelă pentru un sindrom care cauzează un declin continuu al funcționării creierului, afectând memoria, gândirea, limbajul, comportamentul și capacitatea de a efectua activități zilnice. Demența nu este o parte naturală sau normală a îmbătrânirii. Se întâmplă atunci când bolile sau leziunile afectează celulele nervoase din creier, făcând dificilă comunicarea corectă între celulele cerebrale.

Ce alte semne timpurii de demență există?

Potrivit Dr. Asiya Maula, medic de familie și director la The Health Suite: „Multe persoane consideră că primele simptome ale bolii Alzheimer sunt pur și simplu semne ale îmbătrânirii, dar schimbările persistente în memorie, gândire sau comportament nu ar trebui niciodată ignorate." O evaluare timpurie poate oferi răspunsuri, acces la suport și, în unele cazuri, oportunități de a participa la cercetări clinice."

Boala Alzheimer este cea mai frecventă cauză a demenței, afectând aproximativ două din trei persoane care trăiesc cu această afecțiune. Deși o scăpare ocazională a memoriei poate fi o parte perfect normală a îmbătrânirii, demența în sine nu este o consecință inevitabilă a îmbătrânirii. Mai degrabă, aceasta provine din boli care afectează creierul și interferează treptat cu viața de zi cu zi.

Unul dintre cele mai frecvent raportate semne timpurii de avertizare este pierderea memoriei care perturbă activitățile zilnice. Acest lucru poate implica punerea repetată a aceleași întrebări, uitarea conversațiilor sau întâlnirilor recente sau devenirea din ce în ce mai dependentă de notițe și mementouri pentru sarcini care anterior erau naturale. Asta fiind spus, dificultățile de memorie sunt doar un aspect; Societatea oferă o bogăție de informații.

Persoanele cu boala Alzheimer pot experimenta de asemenea:

Dificultate în a găsi cuvintele potrivite sau în a urmări conversațiile.

Probleme în planificarea sau organizarea sarcinilor zilnice.

Devenind confuz în legătură cu timpul sau locul.

Judecată slabă sau dificultate în a lua decizii.

Schimbări de dispoziție, personalitate sau comportament.

Retragerea din hobby-uri, muncă sau activități sociale.

Pierderea obiectelor și incapacitatea de a le găsi din nou.

Dr. Maula a explicat: „Membrii familiei sunt adesea primii care observă schimbările subtile." Cineva care a fost întotdeauna organizat poate începe să aibă dificultăți în a gestiona finanțele sau programările. Alții pot deveni mai tăcuți, mai anxioși sau mai puțin încrezători în situații pe care înainte le gestionau cu ușurință.

De asemenea, medicul subliniază că este crucial să ținem cont de faptul că boala Alzheimer afectează fiecare individ în mod diferit. Unii oameni pot observa mai întâi schimbări în comunicare, în timp ce alții pot constata că au dificultăți în planificare, rezolvarea problemelor sau orientare.

Când ar trebui cineva să ceară ajutor?

Multe persoane pot amâna căutarea unui sfat medical deoarece se tem de ceea ce ar putea implica un diagnostic sau sunt îngrijorate că simptomele lor sunt doar o parte naturală a îmbătrânirii. Potrivit specialiștilor, oricine observă schimbări persistente în memorie sau gândire - sau care are îngrijorări legate de schimbări similare la o persoană dragă - ar trebui să consulte medicul de familie.

Dr. Maula a spus: „Oamenii uneori așteaptă până când simptomele devin severe, dar există o valoare reală în a fi evaluați devreme." Un diagnostic poate ajuta oamenii să înțeleagă ce se întâmplă, să acceseze suport practic și emoțional, să planifice pentru viitor și să discute despre tratamentele disponibile și oportunitățile de cercetare.

Profesioniștii din domeniul medical pot efectua o evaluare inițială înainte de a trimite pe cineva pentru teste cognitive mai cuprinzătoare sau imagistică cerebrală, acolo unde este cazul. Diagnosticul precoce poate, de asemenea, să permită familiilor să înțeleagă mai bine afecțiunea și să ia decizii în mod colectiv, în timp ce persoana cu demență este încă capabilă să își exprime preferințele.

Frica de a pierde independența, de a avea relații schimbătoare sau de a face față tratamentului nedrept la locul de muncă sau în situații sociale poate face dificilă vorbirea deschisă despre un diagnostic. „Una dintre cele mai mari concepții greșite este că viața se termină atunci când cineva este diagnosticat cu boala Alzheimer", spune Dr. Maula. În realitate, mulți oameni continuă să ducă vieți active și semnificative timp de ani de zile.

Deschiderea poate ajuta la reducerea stigmatului și la asigurarea faptului că oamenii primesc înțelegerea și sprijinul pe care îi merită. A fi informat că ai boala Alzheimer poate fi complet devastator. Specialiștii recomandă ca persoanele să împărtășească vestea în propriul lor timp și într-un ritm care li se pare potrivit. Unii pot alege să informeze inițial doar membrii apropiați ai familiei, în timp ce alții pot prefera să aducă prieteni de încredere în discuție încă de la început.