Este posibil să fi căutat originea conștiinței într-o zonă greșită. Ar putea fi situată în una dintre cele mai vechi părți ale creierului tău

Dacă îți închizi ochii și îți acoperi urechile, poate părea că cea mai mare parte a lumii a dispărut - totuși tu rămâi complet prezent, în propria ta minte. Această conștientizare a propriei experiențe este considerată unul dintre componentele fundamentale ale a ceea ce ne face umani - ceea ce înseamnă să fii o ființă conștientă, mai degrabă decât un organism condus de reacții pure.

Una dintre cele mai profunde întrebări fără răspuns ale umanității este: De unde provine această conștiință? Cum a evoluat? Și câte alte ființe din această lume a noastră împărtășesc o conștientizare similară a experienței lor individuale de a trăi? În mod tradițional, neuroștiința consideră cortexul cerebral - stratul exterior pliat și moale al creierului - drept așa-numitul „loc al conștiinței", din care se crede că provine experiența noastră subiectivă a lumii, relatează sciencealert.com.

Dar ce s-ar întâmpla dacă adevărata origine a conștiinței se află undeva mult mai adânc și mai vechi? Această întrebare stă la baza unei lucrări noi a neuroștiințelor Marshall Devor de la Universitatea Ebraică din Ierusalim și Mark Baron de la Harvard Medical School, care susțin că s-ar putea să fi căutat sentimentul uman de sine în locul greșit. Și dacă conștiința apare în trunchiul cerebral, așa cum sugerează argumentul lor, atunci poate că originile sale nu sunt atât de umane, după toate.

Cortexul cerebral joacă un rol crucial, de necontestat, în modul în care experimentăm lumea. Este locul în care creierul procesează o mare parte din informațiile senzoriale pe care simțurile noastre le adună constant, ajutându-ne să înțelegem lumea din jurul nostru. Dar procesarea informațiilor și experimentarea conștientă a acestora nu sunt același lucru - până la urmă, simțurile noastre preiau mult mai multe informații decât putem experimenta.

Conform lui Devor și Baron, cortexul cerebral s-ar putea să nu fie locul unde începe partea experiențială. Unul dintre indiciile majore, susțin ei, este durerea. Imaginează-ți că ai atins un aragaz fierbinte. Chiar înainte să fii conștient de asta, sistemul tău nervos a detectat căldura arzătoare și ți-ai retras mâna. Abia atunci poți începe să simți înțepătura care te avertizează de o arsură.

Există o distincție foarte clară între detectarea daunelor și simțirea durerii; prima este nocicepția, iar aceasta poate fi evaluată obiectiv. Simțirea durerii, pe de altă parte, este o experiență foarte subiectivă - iar originea sa în creier este o întrebare deschisă. Simțurile precum auzul, vederea sau olfactivul au regiuni de procesare bine definite în cortexul cerebral. Durerea nu are, ceea ce Devor și Baron susțin că sugerează o origine mai bazală.

Scanările cerebrale dezvăluie tipare de activitate asociate cu durerea, atingerea, auzul și vederea. Modelul durerii arată foarte asemănător cu celelalte, dar, spre deosebire de acestea, durerea nu are o zonă de procesare dedicată în mod singular în cortex. Există și o altă diferență ciudată între durere și alte experiențe senzoriale. Când oamenii de știință stimulează părțile cortexului cerebral asociate cu simțurile, pot reproduce experiențe senzoriale - lumini și sunete fantomă unde nu există lumini sau sunete.

Dar astfel de stimulare produce rar durere - chiar și în regiunile creierului implicate în mod normal în procesarea acesteia. Aceasta ridică posibilitatea, spun cercetătorii, că în timp ce cortexul cerebral procesează informațiile referitoare la durere, experiența reală a durerii provine din altă parte. Și acel alt loc, cred ei, ar putea fi trunchiul cerebral - structura asemănătoare cu un codiță la baza creierului care leagă cerebrul de măduva spinării.

Aceasta este una dintre cele mai vechi părți ale creierului vertebratelor din punct de vedere evolutiv, cu o arhitectură comună în mare parte a lumii vertebratelor. Cu mult înainte ca cortexul cerebral elaborat să evolueze, versiunile timpurii ale trunchiului cerebral ajutau animalele să-și regleze funcțiile esențiale. Astăzi, trunchiul cerebral ajută la reglarea proceselor precum respirația, ritmul cardiac și ciclurile de somn. Și daunele la nivelul trunchiului cerebral sunt o veste proastă - pot provoca pierderea conștienței sau intrarea într-o comă, chiar și atunci când cortexul cerebral rămâne în mare parte intact.

În mod tradițional, acest lucru a fost interpretat ca o dovadă că trunchiul cerebral ne ajută să rămânem conștienți, mai degrabă decât să fie sursa conștiinței în sine. În lucrări anterioare din laboratorul lui Devor, oamenii de știință au injectat cantități infime de medicamente anestezice într-o anumită regiune a trunchiului cerebral la șoareci, determinându-i să devină profund neresponsive - o stare similară anesteziei generale, în ciuda dozelor remarcabil de mici implicate. Este o demonstrație convingătoare a rolului pe care îl joacă trunchiul cerebral în menținerea stării de veghe, dar Devor și Baron susțin că rolul său ar putea fi mult mai fundamental.

Unele dintre cele mai intrigante dovezi, propun ei, vin de la oameni și animale ale căror cortexuri cerebrale au fost grav afectate sau sunt în mare parte absente. În cazuri rare, copiii născuți cu o afecțiune numită hidranencefalie, în care o mare parte din partea cerebrală a creierului lipsește, au manifestat comportamente care sugerează un anumit grad de conștientizare. Ei pot răspunde la persoanele familiare, pot arăta preferințe și pot reacționa la lume în moduri consistente cu bucuria sau durerea.

În mod similar, experimentele care implică animale cărora le-au fost îndepărtate chirurgical cortexele cerebrale au arătat că unele dintre acestea pot încă afișa comportamente surprinzător de complexe, inclusiv răspunsuri la durere care sugerează o componentă emoțională. Nimic din toate acestea nu dovedește că acești indivizi sau animale experimentează conștient lumea. Comportamentul de unul singur nu poate stabili experiența subiectivă. Dar ridică posibilitatea ca cel puțin o formă rudimentară de conștiență să poată exista fără complexa mașinărie corticală asociată în mod tradițional cu conștiința.

Devor și Baron sugerează că ambele părți ale creierului contribuie la experiența conștientă. În modelul lor, trunchiul cerebral oferă experiența fundamentală a conștiinței, în timp ce cortexul cerebral procesează informațiile care umplu acea experiență. „Computația din trunchiul cerebral pe care o imaginăm este strict biologică și relativ simplă, 'primitivă'", scriu ei în lucrarea lor. Ceea ce oferă este un fel de „aromă" pentru calculele complexe, nonconștiente, efectuate în principal în cortexul cerebral, o „prezență," un „sentiment" subiectiv, asemănător cu culoarea adăugată unei imagini în nuanțe de gri.

Cortexul ne permite să interpretăm împrejurimile, să ne amintim, să imaginăm posibilități și să reflectăm asupra propriilor gânduri. Dar senzația de bază de a fi cineva care experimentează aceste lucruri, sugerează cercetătorii, ar putea avea originea mult mai adânc în creier. Aceasta duce inevitabil la ideea că, dacă fundamentele conștiinței se află într-o parte atât de veche a creierului, atunci capacitatea de experiență subiectivă ar putea fi mult mai răspândită în regnul animal decât ne-am imaginat vreodată.

Dar asta nu înseamnă că alte animale experimentează neapărat lumea în același mod în care o fac oamenii. Cortexul nostru cerebral elaborat poate construi pe acele fundații antice pentru a produce ceva mai bogat și mai complex - o experiență conștientă care este mai mult decât suma părților sale computaționale.

Cercetare publicată în The Neuroscientist