Un fost operator de teleprompter de la Casa Albă a fost condamnat să plătească 172.000 de dolari pentru pariuri legate de discursurile lui Trump

Un fost operator de teleprompter de la Casa Albă a fost condamnat să plătească peste 172.000 de dolari pentru că a folosit informații privilegiate pentru a paria pe discursurile lui Donald Trump.

S-a constatat că Gabriel Perez a efectuat tranzacții legate de ceea ce urma să declare președintele SUA în cadrul discursurilor sale între decembrie 2025 și februarie 2026 pe Kalshi - o platformă de piețe de predicții unde utilizatorii pot paria pe evenimente din lumea reală, transmite BBC.

Autoritatea de reglementare a acestuia, Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC), a declarat că Perez va trebui să restituie profiturile în valoare de 107.539,02 dolari și să plătească o amendă civilă de 65.000 de dolari.

Casa Albă nu a făcut încă niciun comentariu. În iulie, Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt de atunci, a declarat că Perez se afla în concediu fără plată și că nu se va mai întoarce la funcția sa.

Anunțând vineri încheierea acordului, CFTC a afirmat că Perez și-a „folosit în mod abuziv" cunoștințele pe care le deținea în prealabil cu privire la discursurile lui Trump pentru a plasa pariuri, „încălcând astfel îndatorirea sa de loialitate și încredere".

Se precizează că amenda civilă care i-a fost aplicată a fost redusă datorită „cooperării sale exemplare" în cadrul anchetei.

De asemenea, lui Perez i s-a interzis desfășurarea activității de tranzacționare timp de trei ani.

Avocatul principal al lui Kalshi, Bobby DeNault, a salutat decizia, scriind pe X: „Nu contează cine ești: dacă încalci regulile noastre sau legea federală, vei suporta consecințele."