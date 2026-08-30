NASA lansează Telescopul Roman, o super tehnologie care va rescrie harta universului: "O va studia și cartografia la un nivel fără precedent"
Postat la: 30.08.2026 |
NASA se pregăteşte să lanseze, duminică, Telescopul Spaţial Roman, o misiune menită să cartografieze cosmosul la o scară fără precedent - un proiect multianual care urmăreşte să facă lumină asupra unora dintre cele mai mari mistere ale fizicii.
Acest telescop de ultimă generaţie "va dezvălui secretele universului", a declarat, vineri, preşedintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la sediul NASA.
Cu o înălţime de peste 12 metri, telescopul urmează să fie lansat din Florida la ora 07:26 (11:26 GMT) la bordul unei rachete SpaceX Falcon Heavy.
Dezvoltat pe parcursul a peste un deceniu, cu un cost ce depăşeşte 4 miliarde de dolari, instrumentul poartă numele uneia dintre cele mai importante astronoame americane, Nancy Grace Roman - cunoscută drept "Mama telescopului Hubble", după un alt telescop emblematic al NASA.
În timp ce telescopul Hubble a dezvăluit că universul nostru se extinde mai rapid decât se credea anterior, Telescopul Spaţial Roman are misiunea de a răspunde la întrebările rămase fără răspuns cu privire la această expansiune.
Însă acesta va oferi, de asemenea, "Pământului un nou atlas al universului", a subliniat Jared Isaacman, şeful agenţiei spaţiale americane, în luna aprilie, cu ocazia prezentării proiectului în faţa presei.
Având un câmp vizual de peste 100 de ori mai mare decât cel al telescopului Hubble - şi mult mai vast decât cel al celebrului James Webb - acesta va examina porţiuni uriaşe ale cerului dintr-un punct de observaţie privilegiat, situat la 1,5 milioane de kilometri de Pământ, locaţie pe care o va atinge după o călătorie de aproximativ 100 de zile.
Conceput să funcţioneze în tandem cu alte instrumente, precum James Webb - care oferă o putere şi o precizie superioare - telescopul îşi propune să descopere mii de exoplanete şi zeci de mii de supernove (stele masive aflate la sfârşitul ciclului lor de viaţă). "Va fi cel mai mare catalog de obiecte astronomice creat vreodată şi ne va ajuta să înţelegem cât de răspândite sunt sistemele solare precum al nostru", a subliniat pentru AFP Dave Content, managerul tehnic al telescopului.
De asemenea, acesta va permite o mai bună înţelegere a elementelor invizibile - şi anume materia întunecată şi energia întunecată - ale căror origini rămân necunoscute, dar despre care se crede că reprezintă 95% din universul nostru. Primul este privit ca un fel de "clei" gravitaţional, în timp ce al doilea este înţeles ca o forţă de respingere care determină bine-cunoscuta expansiune a universului nostru.
Datorită capacităţii sale de a vedea în infraroşu, telescopul va putea observa lumina emisă de obiecte cereşti în urmă cu miliarde de ani, privind practic înapoi în timp pentru a le înţelege mai bine.
Aceste observaţii - care vor completa activitatea Observatorului Rubin din Chile şi a sondei Euclid a Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) - sunt aşteptate cu mare interes, întrucât ar putea răsturna înţelegerea noastră actuală asupra structurii universului.
Oamenii de ştiinţă au realizat recent că "expansiunea universului în fazele sale incipiente nu a fost pe deplin în concordanţă cu ceea ce preziceau modelele noastre", a explicat Julie McEnery, astrofizicianul responsabil de telescopul Roman, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute sâmbătă.
Prin urmare, această constatare - care sugerează "că modelul nostru standard al universului este incorect" - va fi supusă testării cu ajutorul telescopului, a precizat ea.
Ea a adăugat: "Ne va permite să spunem fără echivoc: «Da, modelul funcţionează» sau «Nu funcţionează». Iar dacă nu funcţionează, ne va furniza date de o precizie şi o calitate suficiente pentru a începe să facem distincţia" între posibilele explicaţii.
Indiferent dacă se concentrează sau nu pe studiul invizibilului, toate datele furnizate de telescop vor fi puse la dispoziţia publicului larg şi a oamenilor de ştiinţă din întreaga lume.
Totuşi, aceste imagini vor avea dimensiuni uriaşe, avertizează Dave Content; de exemplu, volumul de date transmis zilnic de instrument este mult prea mare "pentru a putea fi descărcat pe laptopul cuiva".
În faţa acestui ocean de informaţii, NASA se aşteaptă ca cele mai fascinante descoperiri ale telescopului Roman "să fie o surpriză - ceva ce nu am fi putut anticipa - şi să deschidă calea către o nouă serie de întrebări mai profunde", afirmă Julie McEnery, zâmbind.
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