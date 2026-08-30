Semnal de alarmă pe piața cerealelor: Grâul și porumbul ating recordul din ultimii ani
Postat la: 30.08.2026 |
Preţurile porumbului şi grâului au ajuns la maximele ultimilor peste trei ani, însă creşterile au cauze diferite: porumbul este susţinut în principal de temerile privind oferta din SUA, iar grâul de perturbarea exporturilor din regiunea Mării Negre, potrivit CNBC.
Contractele futures pentru grâu au încheiat vineri în creştere cu 3,1%, la 784 de cenţi pe buşel, după ce au atins 790,25 cenţi, cel mai ridicat nivel din februarie 2023. În această săptămână, grâul s-a scumpit cu 12,1%, cea mai mare creştere săptămânală din martie 2022, iar de la începutul anului avansul depăşeşte 54%.
Porumbul a închis la 536,5 cenţi pe buşel, în creştere cu 0,6%, după ce a atins cel mai ridicat nivel din iulie 2023. Preţul a avansat cu 5,5% în această săptămână şi cu 15,6% în august, fiind pe cale să înregistreze cea mai bună lună din aprilie 2021, potrivit News.
Oferta de porumb din SUA, sub semnul întrebării
Departamentul american al Agriculturii a redus estimarea privind randamentul culturii de porumb cu 2,3 buşeli pe acru, la 180,7, mai mult decât anticipau traderii. Căldura extremă din iulie, ploile abundente şi apariţia unor boli fungice au deteriorat suplimentar perspectivele recoltei.
Presiunile sunt amplificate de seceta şi temperaturile ridicate din Europa, de cererea puternică pentru export şi de restrângerea livrărilor din Ucraina.
Grâul, afectat de perturbarea exporturilor din Marea Neagră
În cazul grâului, principalul factor este deteriorarea fluxurilor comerciale din regiunea Mării Negre. Rusia şi Ucraina asigură împreună peste un sfert din exporturile mondiale de grâu, iar intensificarea conflictului a crescut temerile privind disponibilitatea cerealelor.
Atacurile din Marea Azov şi asupra infrastructurii ruseşti pentru exportul cerealelor, precum şi loviturile asupra navelor din regiunea Mării Negre au afectat transporturile şi au făcut mai dificilă inclusiv obţinerea asigurărilor pentru nave.
Vremea nefavorabilă amplifică problemele: valul sever de căldură ar fi redus producţia europeană de grâu cu aproximativ 8-10 milioane de tone, iar seceta a afectat şi culturile din Texas, Oklahoma şi Kansas.
Atingerea maximelor multianuale atrage acum şi cumpărări din partea traderilor care urmăresc tendinţele pieţei, adăugând un nou impuls creşterii preţurilor.
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