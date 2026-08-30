Un celebru influencer, susținător al lui Trump, a fost deportat din SUA: El susținea măsuri anti-migrație mai dure și a fost deportat tocmai pentru că era imigrant ilegal

Comentatorul şi conspiraţionistul britanic Milo Yiannopoulos a fost deportat în ţara sa natală, Regatul Unit, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al Departamentului Securităţii Interne (DHS), relatează Reuters.

Deportarea de vineri a avut loc la o zi după ce Yiannopoulos, de 41 de ani, a fost arestat pe aeroportul internaţional Louis Armstrong din New Orleans de ofiţerii Serviciului de imigrări (ICE). Un purtător de cuvânt al DHS a declarat că el "a ales să depăşească perioada legală de şedere, încălcând legile ţării" după ce a intrat legal în ţară în mai 2019.

Yiannopoulos, care a cerut măsuri mai dure anti-imigraţie decât cele aplicate de administraţia Trump, inclusiv puncte de verificare ale ICE la intrarea în supermarketuri, nu s-a prezentat la o audiere a Serviciului de imigrări şi un ordin final de deportare a fost emis în cazul său pe 22 iulie, potrivit DHS.

Site-ul cu ştiri despre celebrităţi TMZ.com, care a scris primul despre arestarea sa, a sugerat că Yiannopoulos, care are legături strânse cu raperul Ye, cunoscut anterior sub numele de Kanye West, se afla în New Orleans înainte de un concert al artistului programat pentru vineri noapte.

Yiannopoulos a fost un susţinător vocal al lui Donald Trump în timpul campaniei sale din 2016 şi a utilizat adesea o retorică anti-islamistă şi anti-imigranţi. Într-o postare din iunie 2025 pe platforma X, el a scris: "Trebuie să deportăm milioane, şi milioane, şi milioane de oameni. Fără asta, nimic nu contează".