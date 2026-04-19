Ateul astronaut Reid Wiseman a început să plângă ca un copil când a văzut crucea la reîntoarcerea lui Artemis II: "Dumnezeule, iartă-mă!"

Reid Wiseman a călătorit peste 402.000 km dus-întors până la Lună, însă cea mai emoționantă experiență a misiunii sale a fost să vadă o cruce la întoarcerea pe Pământ. Reid Wiseman a fost copleșit de Creația lui Dumnezeu. La fel și colegii lui.

„Nu sunt o persoană religioasă, dar nu aveam altă modalitate de a explica sau de a experimenta ceva, așa că l-am rugat pe capelanul de pe nava Marinei să ne viziteze pentru un minut. Când a intrat acel bărbat, nu-l mai întâlnisem niciodată în viața mea, dar am văzut crucea de pe gulerul lui și am izbucnit în lacrimi.", a declarat Wiseman.

Omul a văzut cu ochii săi întunericul și liniștea Universului, pe care mintea le-a asociat cu Nimicul. Un gol imens și rece. Moarte. Absența vieții: „Când soarele a eclipsat în spatele lunii, m-am întors către Victor și i-am spus: «Nu cred că omenirea a evoluat până la punctul în care să poată înțelege ceea ce privim acum»", a spus Wiseman, în conferința de presă.

Omul fără religie îl privea pe Dumnezeu uitându-se drept în ochii lui. De la sute de mii de km distanță, Wiseman admira cea mai minunată creație. Viața. Care pentru a fi posibilă, se aliniază, perfect, toate "coincidențele" în care cred ateii. Sunt zeci, sute, pe care știința nu și le explică, doar le descrie. Existența este miracol. Viața este cadou.

„Dar ceea ce mi-a atras încontinuu atenția - când lumina era potrivită și priveam pe fereastră - este că am continuat să văd această profunzime a galaxiei. A fost uluitor pentru mine. Sentimentul pe care l-am avut de fragilitate și de a mă simți infinit de mic", a mărturisit, copleșit, comandantul.

Schimbarea cognitivă pe care astronauții o experimentează atunci când privesc Pământul din spațiu se numește "Overview Effect". Un profund sentiment de uimire și o conștientizare a fragilității și interconectarii planetei. Granițele naționale dispar, locul acestora fiind luat de un sentiment de unitate între toți oamenii planetei. Perspectiva schimbă dramatic înțelegerea și valorile umane.

"La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul", ne-a spus Biblia. Reid Wiseman știe câte trebuie să se alinieze perfect pentru ca miracolul să fie posibil. "Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui". Asta înseamnă că am fost creați cu rațiune, voință și simțire, pentru a înțelege și a ne bucura. Comandantul, în sfârșit, a acceptat, pentru că de știut a știut, de mult. Lacrimile acelea, la întoarcerea pe Pământ, au fost modul lui de a spune: "Iartă-mă!"