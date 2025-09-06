Autoritățile americane se pregătesc să dezvăluie sursa autismului - Un medicament banal și lipsa unei vitamine
Postat la: 06.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un viitor raport al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane din SUA va face probabil legătura între dezvoltarea autismului la copii și un analgezic obișnuit care se eliberează fără rețetă și va face referire la o formă de acid folic ca modalitate de reducere a simptomelor autismului la unele persoane, a raportat vineri Wall Street Journal.
Conform Wall Street Journal, raportul va evidenția analgezicul Tylenol, atunci când este luat în timpul sarcinii, împreună cu nivelurile scăzute de acid folic, o vitamină importantă pentru dezvoltarea corectă a creierului și a coloanei vertebrale a copilului, ca potențiale cauze ale autismului. Acesta va numi, de asemenea, acidul folinic, o formă de folat cunoscută și sub numele de leucovorin, ca modalitate de a diminua simptomele autismului. Suplimentele de folat sunt deja recomandate femeilor în timpul sarcinii pentru a preveni defectele tubului neural, cum ar fi spina bifida, la sugari.
Tylenol, care este denumirea comercială a analgezicului generic acetaminofen, este utilizat pe scară largă în SUA, inclusiv în timpul sarcinii. Producătorul de medicamente Kenvue a declarat vineri: "Nimic nu este mai important pentru noi decât sănătatea și siguranța persoanelor care utilizează produsele noastre. Am evaluat continuu știința și continuăm să credem că nu există nicio legătură cauzală între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și autism".
"Nu există dovezi clare care să demonstreze o relație directă între utilizarea prudentă a paracetamolului în timpul sarcinii și problemele de dezvoltare a fătului", a declarat vineri Dr. Christopher Zahn, șeful practicii clinice pentru Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor. "Tulburările de neurodezvoltare, în special, sunt multifactoriale și foarte dificil de asociat cu o cauză singulară. Pacientele gravide nu ar trebui să fie speriate de numeroasele beneficii ale paracetamolului, care este sigur și una dintre puținele opțiuni pe care le au gravidele pentru ameliorarea durerii."
Incidența autismului în SUA este în creștere. Aproximativ 1 din 31 de copii a fost diagnosticat cu autism până la vârsta de 8 ani în 2022, față de 1 din 36 în 2020, conform unui raport al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA publicat în aprilie. Există două motive principale pentru această creștere, potrivit Dr. Christine Ladd-Acosta, director adjunct al Centrului Wendy Klagg pentru Autism de la John Hopkins. Primul este că definiția autismului a fost extinsă de comunitatea psihiatrică în 2013, astfel încât mai multe persoane se califică acum pentru un diagnostic de autism.
În al doilea rând, a existat o presiune pentru o mai bună depistare a semnelor de autism la copii, în special la bebeluși. Acest impuls pentru o mai bună conștientizare a simptomelor a fost însoțit de o mai mare acceptare a tulburării, astfel încât oamenii nu se mai tem să caute ajutor sau să fie identificați ca având autism, a declarat Ladd-Acosta la podcastul Johns Hopkins "Public Health on Call".
Un purtător de cuvânt al HHS a declarat vineri că agenția "utilizează standarde științifice de aur pentru a ajunge la baza creșterii fără precedent a ratei autismului în America. Până când nu vom publica raportul final, orice afirmații cu privire la conținutul acestuia nu sunt decât speculații". Mai multe studii au analizat asocierea dintre utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și dezvoltarea autismului la copii, dar experții spun că știința din spatele acestei teorii nu este stabilită.
Un studiu din 2024 publicat în JAMA a analizat mai mult de 2 milioane de copii născuți în Suedia între 1995 și 2019, dintre care aproximativ 185 000 s-au născut la mame care au utilizat paracetamol în timpul sarcinii. Studiul a comparat ratele de autism dintre acești copii cu frații lor și cu copiii care nu au fost expuși și a constatat că utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii nu a fost asociată cu un risc crescut de autism, tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție sau alte tulburări de neurodezvoltare.
O meta-analiză publicată în august în revista BMC Environmental Health a analizat 46 de studii privind utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și tulburările de neurodezvoltare la copii. Șase dintre studii au analizat în mod specific acetaminofenul și autismul. În general, analiza a concluzionat că există "dovezi puternice ale unei asocieri" între administrarea de paracetamol în timpul sarcinii și dezvoltarea autismului la copii, dar autorii avertizează că lucrarea lor poate arăta doar asocieri, nu că paracetamolul provoacă autism.
"Recomandăm utilizarea judicioasă a paracetamolului - cea mai mică doză eficientă, cea mai scurtă durată - sub îndrumare medicală, adaptată la evaluările individuale risc-beneficiu, mai degrabă decât o limitare largă", au scris cercetătorii. Administrația americană pentru alimente și medicamente a revizuit riscurile anumitor tipuri de analgezice în timpul sarcinii în 2015 și a declarat că toate studiile pe care le-a revizuit aveau deficiențe metodologice. Ca urmare, agenția a declarat că nu își va schimba recomandările privind medicamentele pentru durere în timpul sarcinii la acel moment.
Societatea pentru Medicina Materno-Fetală a analizat, de asemenea, problema în 2017. Aceasta a concluzionat că "greutatea dovezilor nu este concludentă în ceea ce privește o posibilă relație cauzală între utilizarea paracetamolului și tulburările neurocomportamentale la descendenți".
Autism Science Foundation a declarat vineri într-o declarație că "orice asociere între paracetamol și autism se bazează pe date științifice limitate, contradictorii și inconsecvente și este prematură având în vedere datele științifice actuale. ... Fundația pentru Știința Autismului sprijină ferm cercetarea cauzelor autismului. Trebuie efectuate mai multe cercetări înainte de a alarma familiile sau de a sugera măsuri care ar putea să nu reducă de fapt riscul."
Secretarul HHS Robert F. Kennedy Jr. a promovat anterior teorii care leagă vaccinurile de autism și a promis în aprilie că agenția sa va avea răspunsuri în această lună cu privire la cauzele autismului. Mii de cercetători de la universități și instituții de top au solicitat finanțare federală pentru cercetarea autismului pe care Kennedy a anunțat-o în aprilie, iar Institutul Național de Sănătate din SUA este așteptat să anunțe luna aceasta până la 25 de câștigători pentru efortul de 50 de milioane de dolari.
"Descoperim acum ... anumite intervenții care cauzează în mod clar, aproape sigur, autismul și vom putea să le abordăm în septembrie", a declarat Kennedy într-o reuniune a cabinetului luna trecută, la care președintele Donald Trump a răspuns: "Trebuie să existe ceva artificial care cauzează acest lucru, adică un medicament sau altceva".
Dr. Peter Hotez, un pediatru care co-dirijează Centrul pentru Dezvoltarea Vaccinurilor de la Spitalul de Copii din Texas, a declarat că ar fi iresponsabil din partea lui Kennedy să arunce unul sau două lucruri ca o cauză "fumegândă" a autismului. "Nu așa funcționează lucrurile", a spus Hotez, care are o fiică cu autism și a scris o carte despre această afecțiune.
"Avem gene ale autismului și este foarte important să ne uităm la unele dintre toxinele de mediu care interacționează cu genele autismului. Și ar putea fi posibilă întocmirea unei liste. ... Dar cred că ar fi nechibzuit să ne concentrăm doar asupra celor două, cel puțin în ceea ce privește datele disponibile publicului", a spus el. Acțiunile Kenvue au scăzut cu aproximativ 10% la prânz, după publicarea raportului Wall Street Journal.
