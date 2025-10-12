Avertisment dur de la Banca Centrală Europeană. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore

Banca Centrală Europeană (BCE) trage un semnal de alarmă. În era digitală, o criză bancară nu mai are nevoie de săptămâni pentru a izbucni, ci în unele cazuri ajunge un trend viral pe rețelele sociale. Oficialii europeni susțin că platforme precum X (fostul Twitter) sau Instagram pot declanșa panică și pot grăbi prăbușirea unei bănci, așa cum s-a întâmplat în 2023 cu Silicon Valley Bank, când investitorii și clienții au retras miliarde de dolari în doar câteva ore.

Pedro Machado, membru al Consiliului de Supraveghere al BCE, a declarat la o conferință la Frankfurt că băncile ar trebui să trateze monitorizarea rețelelor sociale ca parte integrantă a strategiei de gestionare a riscurilor. Analizele BCE, realizate pe baza datelor de la cele mai mari 110 bănci din zona euro între 2016 și 2024, arată că digitalizarea accelerează reacțiile clienților în momente de stres financiar. O creștere cu 20% a utilizării serviciilor bancare online este corelată cu o majorare de aproape 6% a retragerilor masive de depozite.

„În condiții normale, aplicațiile bancare nu influențează semnificativ depozitele. Dar în criză, pot amplifica panica și pot duce la retrageri extreme într-un timp record", a explicat Machado. Acesta a amintit și cazurile recente ale Credit Suisse și altor bănci regionale din SUA, unde mesajele alarmiste de pe platformele sociale au alimentat fuga depozitelor. BCE recomandă acum ca băncile mari din zona euro să raporteze mai des mișcările de lichiditate și chiar să introducă sisteme de monitorizare în timp real.