Avertisment major planetar: acestea sunt teritoriile care se vor transforma curând în zone interzise vieții umane
Postat la: 10.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Schimbările climatice, considerate mult timp o amenințare îndepărtată, se transformă într-o realitate tot mai dură în unele regiuni ale lumii. Printre cele mai expuse se află Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA), teritorii care se confruntă deja cu limitele suportabilului.
Aceste zone, renumite pentru clima lor toridă și aridă, sunt pe cale să devină și mai fierbinți în următoarele decenii, pe măsură ce temperaturile cresc într-un ritm fără precedent.
În prezent, Orientul Mijlociu și Africa de Nord se numără printre cele mai ostile medii de viață de pe glob. În timpul verii, unele regiuni ating frecvent temperaturi de peste 50°C, transformând aerul într-un val sufocant.
Aceste condiții nu înseamnă doar disconfort, ci o amenințare directă pentru sănătatea oamenilor, o presiune uriașă asupra surselor de apă și o creștere alarmantă a consumului energetic necesar pentru răcire.
Mai îngrijorător este faptul că această regiune este pe punctul de a depăși pragurile critice de încălzire de 1,5 și 2 grade Celsius față de nivelurile preindustriale, mult mai devreme decât majoritatea celorlalte zone ale globului.
În timp ce Acordul de la Paris urmărește limitarea încălzirii globale la aceste praguri, anumite părți ale regiunii MENA le-au depășit deja sau se apropie periculos de ele.
Modelele climatice recente, bazate pe date de înaltă rezoluție (CMIP5 și CMIP6), arată că ritmul de încălzire în aceste regiuni nu este uniform. Spre exemplu, interiorul Peninsulei Arabice se încălzește de până la 3,5 ori mai rapid decât media mondială.
În acest ritm, regiunea ar putea cunoaște o încălzire de 3 până la 4 grade Celsius încă din anii 2070, adică cu aproximativ trei decenii înainte de alte părți ale lumii.
Zonele afectate în mod particular includ provincia Riad din Arabia Saudită, unde temperaturile estivale ar putea atinge niveluri extreme, precum și anumite părți din Algeria și Mauritania. Pe timpul iernii, punctele fierbinți se concentrează pe Munții Elburz din Iran.
Mai mult, până în anul 2100, scenariile cele mai pesimiste prevăd o încălzire de până la 9 grade Celsius în centrul Peninsulei Arabice, o regiune deja aridă și slab echipată pentru a face față unor asemenea condiții. Această încălzire spectaculoasă este accentuată de natura deșertică a regiunii.
Spre deosebire de zonele ecuatoriale umede, deșerturile aride din MENA nu au capacitatea de a se răcori prin evaporare. Această particularitate le plasează într-o categorie comparabilă cu regiunile polare, unde temperaturile cresc rapid din cauza specificului geografic și climatic.
Într -un scenariu de încălzire de mare intensitate, anumite părți ale regiunii ar putea deveni pur și simplu de nelocuit pentru ființa umană.
Valurile de căldură vor deveni mai frecvente, mai lungi și mai intense, sporind riscurile de deshidratare, epuizare termică și alte afecțiuni legate de căldură. Impactul se va extinde și asupra ecosistemelor.
Terenurile agricole, deja limitate în aceste regiuni, vor deveni și mai puțin productive, accentuând insecuritatea alimentară. Accesul la apă, deja precar, va fi și mai restrâns, generând tensiuni asupra resurselor naturale și stimulând migrații masive către zone mai puțin afectate.
Infrastructurile urbane actuale, în special în orașele de coastă dens populate, precum cele din Oman sau din Golful Persic, nu sunt concepute pentru a suporta creșteri atât de extreme de temperatură. Acest lucru va necesita adaptări majore pentru a asigura condiții minime de viață.
În ciuda gravității proiecțiilor, situația nu este complet pierdută. Cercetătorii estimează că eforturile globale ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ar putea încetini ritmul de încălzire din regiune cu până la 38%.
Aceasta va necesita angajamente serioase din partea marilor economii, dar și a țărilor din regiune, adesea bogate în resurse fosile. Adaptarea va fi, de asemenea, esențială.
Orașele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord ar putea deveni laboratoare de soluții inovatoare pentru a face față căldurii extreme. Soluțiile arhitecturale, precum clădirile mai bine ventilate și materialele care reflectă lumina, ar putea reduce nevoile de climatizare.
Împădurirea urbană, deși complexă în regiuni aride, poate contribui la răcirea spațiilor publice. De asemenea, sunt explorate tehnologii de vârf, cum ar fi microclimatele artificiale.
Aceste inițiative, deși costisitoare, ar putea servi drept model pentru alte regiuni ale lumii confruntate cu provocări similare în viitor.
Creșterea temperaturilor în regiunea MENA nu se limitează doar la consecințe de mediu sau economice; ea alimentează, de asemenea, tensiuni sociale și geopolitice.
Insecuritatea alimentară în creștere și rarefierea resurselor hidrice exacerbează inegalitățile dintre comunitățile rurale și urbane, amplificând riscurile de conflicte interne.
La scară internațională, aceste provocări generează valuri migratorii semnificative, cu milioane de oameni căutând refugiu în zone mai puțin afectate de încălzire.
Aceste deplasări masive ar putea destabiliza echilibrele geopolitice existente, transformând cooperarea internațională într-un element indispensabil pentru atenuarea viitoarelor crize umanitare, scrie curiozitate.ro.
În fața intensificării valurilor de căldură și a rarefierii resurselor de apă, țările din regiunea MENA trebuie să își regândească modelul energetic și economic.
Unul dintre paradoxurile situației actuale rezidă în dependența lor puternică de energiile fosile, atât ca principală sursă de venit, cât și ca factor agravant al încălzirii climatice.
Deși unele state, precum Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, investesc masiv în energii regenerabile - în special energie solară și hidrogen verde, tranziția rămâne lentă și inegală.
În plus, creșterea temperaturilor antrenează o explozie a cererii de electricitate pentru răcire, punând sub presiune infrastructurile energetice și crescând consumul de energii poluante.
În acest context, diversificarea economică și implementarea unor politici de mediu ambițioase devin cruciale pentru a garanta reziliența regiunii în fața provocărilor climatice viitoare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Gates și Rockefeller finanțează un program de preluare totală a sistemului alimentar global
Nu este o coincidența ca prețurile alimentelor continua sa creasca cu rate care depașesc rata generala a inflației. Mode ...
-
E clar că fac rau organismului: Bill Gates vrea să reducă prețul medicamentelor de tip Ozempic/Mounjaro - "Trebuie să ajungă la toată lumea!"
Fundația Gates și Organizația Panamericana a Sanatații (PAHO) lucreaza ambele la modalitați de a face medicamentele pent ...
-
Comisia Europeană investighează Snapchat, YouTube, Apple și Google privind protecția minorilor
Comisia Europeana a anunțat vineri intr-un comunicat primele acțiuni oficiale de investigare a marilor platforme digital ...
-
Povestea celui mai faimos cod de activare Windows XP piratat din lume: "FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8"
Fostul inginer Microsoft Dave W. Plummer, omul din spatele unor componente legendare precum Task Manager, Windows Pinbal ...
-
Cine este Maria Corina Machado, femeia de fier care i-a suflat Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump: Se luptă cu un dictator feroce
Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost caștigat de María Corina Machado, o figura emblematica a Venezuelei. Mar&ia ...
-
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
În dimineața zilei de sambata, 27 septembrie, cerul sud-estului Franței a devenit scena unui spectacol natural ire ...
-
România a lansat prima infrastructură națională de Inteligență Artificială: Un proiect de amploare prinde contur în țara noastră
Romania face un pas important spre integrarea Inteligenței Articificiale și a fost construita prima infrastructura națio ...
-
Garderoba visurilor tale este mai aproape decât crezi - află cum un credit rapid îți poate oferi libertatea de a te reinventa
Astazi, tendințele modei se modifica de la un sezon la altul, iar reinnoirea garderobei poate deveni o provocare. Cu toa ...
-
Lumea științei a descoperit Akasha: Fizicienii spun că Universul ar avea capacitatea de a-și aminti fiecare eveniment cosmic
Conform unei teorii de ultima ora, spațiu-timp ar putea funcționa ca o forma de memorie cuantica, inregistrand și pastra ...
-
Prenumele tău îți oferă șanse de angajare mai mult decât CV-ul: un experiment demonstrează situații la care nu te-ai fi gândit că iti pot influenta cariera
Cercetatorii canadieni au scos la lumina un mecanism psihologic subtil care ii influențeaza pe recrutori: simpla sonorit ...
-
Cel mai căutat criminal din România a fost reperat: Unde au descoperit polițiștii urmele lăsate de Emil Gânj
Potrivit unor surse judiciare, polițiștii au reușit recent sa dea din nou de urma lui Ganj, dupa o perioada in care se c ...
-
Armata Română, gata să intervină militar în Republica Moldova, în cazul unui atac rusesc. Șeful Armatei: „Avem un parteneriat strategic"
Daca Republica Moldova va fi atacata de un alt stat, inclusiv de Rusia, Armata Romana ar putea intra in razboi, pe terit ...
-
Coincidență sau conspirație? Identitatea digitală a fost introdusă simultan în toate țările
În ultimele trei luni, guvernele din Elveția pana in Papua Noua Guinee au avansat rapid politica și introducerea i ...
-
Descoperire revolutionara in Alzheimer care inverseaza boala in doar 6 luni
Într-o descoperire uimitoare, cercetatorii din Spania și China au dezvoltat nanoparticule care nu numai ca elimina ...
-
Banca Angliei avertizează că bula tehnologică a inteligenței artificiale ar putea exploda, trimițând unde de șoc în întreaga lume
Banca Angliei a tras un semnal de alarma privind formarea unei posibile bule speculative in jurul tehnologiilor bazate p ...
-
De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate"
Cursul valutar leu-euro a intrat in ultima perioada intr-o curba de ascensiune, in defavoarea monedei naționale, euro aj ...
-
Alertă sanitară în India: "Amoeba mâncătoare de creier se răspândește rapid"
India a emis alerta sanitara dupa ce infecțiile cu amoeba Naegleria fowleri, cunoscuta ca „amoeba mancatoare de cr ...
-
Bucureștiul, cea mai scumpă capitală europeană la energie electrică. Topul UE după costul energiei
Bucurestiul ocupa primul loc in topul pretului la energie electrica raportat la puterea de cumparare din 33 de capitale ...
-
Ne apropiem de singularitate. Noul model AI din China ar fi la fel de capabil precum creierul uman
SpikingBrain 1.0 este noul model de limbaj dezvoltat de Academia Chineza de Științe din Beijing, care propune o viziune ...
-
Gregg Braden produce o undă de șoc în lumea științei: afirmă că astronauții vor dezvălui în curând dovezile unei civilizații umane avansate care a existat pe Lună
Un val uriaș de controverse zguduie din nou lumea științei, dupa ce geologul și autorul american Gregg Braden a lansat o ...
-
Panică pe teritoriul SUA: un telescop uriaș al NASA a căzut în mijlocul unei ferme
Telescopul fusese lansat cu o zi inainte de la un centru de cercetare din New Mexico, inainte ca inginerii sa piarda con ...
-
Greta Thunberg acuză că a fost abuzată sexual și torturată într-o închisoare israeliană
Activista suedeza pentru clima Greta Thunberg a fost supusa abuzurilor sexuale și torturii intr-o inchisoare israeliana ...
-
Directorul FBI, Kash Patel, afirmă că 110.000 de membri ai bandei Savage fac ravagii pe străzile din Chicago
Dupa o vizita in oraș marți, directorul FBI, Kash Patel, a dezvaluit ca peste 110.000 de membri ai bandei Savage bantuie ...
-
Seymour Hersh: TRUMP SE AFLA ÎN DECLIN COGNITIV? Din interior se observă că președintele a început să dea semne de slăbiciune
Perseverența este un termen medical utilizat in psihologie, psihiatrie și logopedie pentru a descrie un anumit raspuns, ...
-
Fosta directoare a Spitalului din Iași unde au murit 7 copii din cauza unei bacterii, repusă în funcție: "Este noaptea minții"
Alexandru Rogobete, ministrul Sanatații, a anunțat miercuri, 8 octombrie, ca directoarea demisa in urma cu doua saptaman ...
-
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Artificiul juridic care a permis acest lucru
Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scapa pe Alina Bica de efectele ...
-
Un recital de excepție al Arhanghelului Sufletului Românesc - Dan PURIC
În avanpremiera marii sarbatori creștine a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, Dan Puric - el insuși un Arhangh ...
-
Impactul economic al reglementării jocurilor de păcănele asupra industriei mass-media
Reglementarea stricta a sectorului de pacanele pare sa fi schimbat - sau, mai corect spus, a inceput sa schimbe - dinami ...
-
Roboți ucigași, psihoză indusă de AI și război nuclear: Cele mai mari temeri ale Pentagonului legate de inteligența artificială
Tehnologiile AI promit sa schimbe fundamental securitatea nationala. În Statele Unite, experti si factori de deciz ...
-
Fugarul Sebastian Ghiță ar putea scăpa și de ultimul dosar de corupție. Ce nereguli invocă judecătorii
Dupa noua ani de la fuga sa din Romania, Sebastian Ghița scapa practic de ultimul dosar de corupție ramas in instanța. C ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu