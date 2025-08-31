Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre război
Postat la: 31.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Textele sacre ale celor trei mari religii monoteiste - creștinismul, islamul și iudaismul - oferă justificări pentru toate războaiele defensive. Însă, în același timp, impun limite stricte și accentuează idealul păcii, scrie The Conversation.
De-a lungul mileniilor, dar și în epoca modernă, numeroase conflicte au fost justificate în numele religiei. Ce spun însă, în mod concret, textele sacre despre război și despre legitimitatea acestuia? Trei experți din fiecare tradiție religioasă oferă perspectiva lor.
Biblia: între realitatea conflictului și speranța păcii
Biblia recunoaște războiul ca parte inevitabilă a existenței umane. În cartea Eclesiastul se afirmă: „Toate își au vremea lor [...] vreme de război și vreme de pace."
În acest sens, Biblia reflectă experiențele atât ale autorilor, cât și ale societății care a modelat aceste texte timp de peste o mie de ani: poporul evreu. În antichitate, aceștia au experimentat atât victoria, cât și înfrângerea ca o mică națiune printre marile imperii ale Orientului Apropiat antic.
Când vine vorba de rolul lui Dumnezeu în război, nu putem ignora natura problematică a violenței asociate cu divinul. Uneori, Dumnezeu poruncește poporului evreu să meargă la război și să comită acte oribile de violență. Capitolul 20 din Cartea Deuteronomului este un bun exemplu: poporul lui Dumnezeu este trimis la război cu binecuvântarea preotului, deși combatanții sunt rugați mai întâi să propună condiții de pace. Dacă condițiile de pace sunt acceptate, orașul este înrobit. În alte cazuri, însă, se cere anihilarea totală a anumitor dușmani, iar armata evreiască primește ordin să distrugă orice nu va fi mai târziu util pentru producerea de hrană, explică, pentru The Conversation, Robyn J. Whitaker, profesoară de Noul Testament la University of Divinity, Australia.
În alte cazuri, războiul este interpretat ca un instrument la dispoziția lui Dumnezeu, o pedeapsă în care El folosește națiuni străine împotriva poporului evreu pentru că acesta s-a rătăcit (Judecători 2:14). De asemenea, se identifică în texte o etică fundamentală privind tratarea corectă a prizonierilor de război. Moise poruncește ca femeile capturate în timpul războiului să fie tratate ca soții, nu ca sclave (Deuteronom 21). Și în a doua carte a Cronicilor, prizonierilor li se permite să se întoarcă acasă.
Spre deosebire de această viziune asupra războiului ca fiind autorizat de Dumnezeu, mulți profeți evrei își exprimă speranța pentru un timp în care El le va aduce pace și oamenii „nu se vor mai angaja în război" (Miheia 3:4), transformându-și în schimb armele în unelte agricole (Isaia 2:4).
Războiul este văzut ca rezultat al păcatelor umanității, un rezultat pe care Dumnezeu îl va transforma în cele din urmă în pace. Această pace (ebraică: shalom) va fi mai mult decât absența războiului, deoarece va cuprinde prosperitatea umană și unitatea popoarelor între ele și cu Dumnezeu.
Cea mai mare parte a Noului Testament a fost scrisă în secolul I d.Hr., când evreii și primii creștini erau minorități în cadrul Imperiului Roman. În acest text, puterea militară a Romei este astfel aspru criticată și etichetată drept rea în texte precum Apocalipsa, care fac parte dintr-un proces de rezistență. Mulți primi creștini, de exemplu, au refuzat să lupte în armata romană.
Deși nu se exprimă explicit împotriva războiului, Isus respinge violența. Când Petru vrea să-l apere cu sabia, Isus îl oprește (Matei 26:52). Mesajul său este centrat pe pace: „Fericiți făcătorii de pace", „iubiți-vă dușmanii", „dacă te lovește cineva peste un obraz, întoarce-l și pe celălalt".
Biblia conține astfel atât texte care pot justifica războiul, cât și argumente puternice pentru pacifism. De-a lungul timpului, creștinii au formulat ideea de „război just", însă această concepție este mai degrabă o interpretare etică post-biblică decât un principiu explicit din textul sacru.
Pentru creștini, învățătura lui Isus oferă și un cadru etic pentru interpretarea textelor anterioare despre război prin prisma iubirii față de dușmani. Isus, un contrapunct al violenței divine, îi trimite pe cititori la profeții Vechiului Testament, ale căror viziuni optimiste imaginează o lume în care violența și suferința nu mai există, iar pacea este posibilă.
Islamul a apărut în secolul al VII-lea, într-un context marcat de instabilitate și conflict. Ca răspuns la câteva provocări majore ale acestei epoci, inclusiv problema războiului, Islamul a introdus reforme juridice și etice inovatoare. Coranul și exemplul dat de profetul Muhammad (Mahomed) - au stabilit linii directoare clare pentru desfășurarea războiului, cu mult înainte ca structuri similare să apară în alte societăți, susține Mehmet Ozalp, profesor de studii islamice și director al Centrului pentru Studii și Civilizație Islamică de la Universitatea Charles Sturt (New South Wales, Australia).
Pentru aceasta, Islamul a definit un nou termen, jihad, în loc de cuvântul arab obișnuit pentru război, harb. Deși harb se referă în general la război, jihadul este definit în învățăturile islamice ca o luptă legală și justificată moral, care include, dar nu se limitează la conflictele armate. În contextul războiului, jihadul se referă în mod specific la lupta pentru o cauză dreaptă, conform unor principii juridice și etice clare, spre deosebire de războiul beligerant sau agresiv.
Între anii 610 și 622, profetul Mahomed a practicat nonviolența activă ca răspuns la persecuția și excluziunea economică de care a suferit el și comunitatea sa la Mecca, în ciuda cererilor insistente ale adepților săi de a lua armele. Aceasta arată că lupta armată nu poate fi purtată, în Islam, între membrii aceleiași societăți: acest lucru ar duce într-adevăr la anarhie.
După ce și-a părăsit orașul natal pentru a scăpa de persecuție, Muhammad a fondat o societate pluralistă și multiconfesională în Medina. De asemenea, a luat măsuri active pentru a semna tratate cu triburile vecine. În ciuda strategiei sale de pace și diplomație, meccanii, care i-au rămas ostili, împreună cu mai multe triburi aliate, i-au atacat pe musulmanii din Medina. Astfel, a devenit inevitabilă angajarea unei lupte armate împotriva acestor agresori.
Permisiunea de a lupta a fost dată musulmanilor prin versetele 22:39-40 din Coran: „Permisiunea este dată celor care sunt atacați (să se apere) pentru că sunt cu adevărat nedreptățiți. Și Allah este cu siguranță Capabil să-i ajute, pe cei care au fost alungați din casele lor, pe nedrept, doar pentru că au spus: "Allah este Domnul nostru"."
Acest pasaj nu numai că autorizează lupta armată, dar oferă și o justificare morală pentru războiul drept. Războiul drept este inițial condiționat de o luptă pur defensivă, în timp ce agresiunea este considerată nedreaptă și condamnată. În altă parte, Coranul subliniază acest aspect: „Dacă se țin departe de voi și nu luptă împotriva voastră, ci se predau vouă la mila voastră, atunci Allah nu v-a dat nicio justificare împotriva lor."
Coranul interzice clar războiul ofensiv: „Dumnezeu nu-i iubește pe agresori" (2:190). În plus, impune reguli stricte privind proporționalitatea, protejarea civililor și tratamentul prizonierilor (47:4). Versetul 8:61 încurajează pacea: „Dacă [dușmanii] înclină spre pace, înclină și tu."
Războiul, în concepția islamică, nu trebuie să aibă motivații personale, etnice sau expansioniste. Jihadul militar este permis doar ca ultimă soluție, iar obiectivul final este reinstaurarea păcii, nu distrugerea adversarului.
Versetul 22:39, discutat mai sus, prezintă două justificări etice pentru război. Prima se referă la cazurile în care oamenii sunt alungați din casele și pământurile lor, adică în fața ocupației de către o putere străină. A doua se referă la cazurile în care oamenii sunt atacați din cauza credințelor lor, până la punctul de a suferi persecuții violente și agresiuni.
Este important de menționat că versetul 22:40 include bisericile, mănăstirile și sinagogile în sfera locurilor care trebuie protejate. Dacă credincioșii în Dumnezeu nu se apără, este probabil ca toate locurile de cult să fie distruse, ceea ce trebuie prevenit prin forță, dacă este necesar.
Coranul nu permite războiul ofensiv, căci „Allah nu-i iubește pe agresori!" (2:190). De asemenea, oferă reguli detaliate despre cine ar trebui să lupte și cine este scutit (9:91), când ar trebui să înceteze ostilitățile (2:193) și cum ar trebui tratați prizonierii cu umanitate și dreptate (47:4).
Versete precum versetul 194 din a doua sură subliniază faptul că războiul, ca orice răspuns la violență și agresiune, trebuie să fie proporționat și să se încadreze în anumite limite: „Oricine v-a arătat dușmănie, arătați-i dușmănie așa cum v-a arătat și el dușmănie".
Jihadul militar, în plus, nu poate fi purtat pentru a satisface ambiții personale sau pentru a alimenta conflicte naționaliste sau etnice. Musulmanii nu au dreptul să declare război națiunilor care nu le sunt ostile (60:8). În cazul unei ostilități deschise și al unui atac, însă, ei au tot dreptul să se apere.
Profetul și primii califi i-au avertizat în mod expres pe liderii militari și pe toți luptătorii care participau la expedițiile musulmane să nu acționeze în mod trădător sau să nu se angajeze în masacre sau jafuri fără discernământ. Mahomed a spus astfel, conform tradiției islamice (sunnah): „Nu ucideți femei, copii, bătrâni sau bolnavi. Nu distrugeți palmieri și nu ardeți case."
Prin aceste învățături, musulmanii au avut de-a lungul istoriei lor îndrumări legale și etice pentru a limita suferința umană cauzată de război.
Iudaismul nu este o religie pacifistă, dar valorizează profund pacea. Rugăciunile pentru pace ocupă un loc central în liturghia evreiască, chiar dacă Biblia ebraică recunoaște nevoia de război în anumite circumstanțe, susține Suzanne D. Rutland, profesoară emerită de studii iudaice, University of Sydney.
În Tora, în special în cele cinci cărți ale lui Moise, necesitatea războiului este clar recunoscută. De-a lungul călătoriei lor în deșert, israeliții (adică copiii lui Israel) poartă diverse bătălii. În același timp, în Deuteronom, ei primesc următoarea instrucțiune (capitolul 23, versetul 9): „Când ieși înarmat împotriva dușmanilor tăi, păzește-te de orice lucru rău."
Liderul tribului Amalek, care i-a atacat pe evrei când aceștia părăseau Egiptul, este simbolul răului suprem în tradiția evreiască. Cercetătorii susțin că acest lucru se datorează faptului că armata sa i-a lovit pe israeliți din spate, ucigând femei și copii lipsiți de apărare.
Tora subliniază, de asemenea, caracterul obligatoriu al serviciului militar. Mishna (partea juridică a Talmudului) introduce două categorii:
-„Războiul poruncit" (milhemet mitzvah) - obligatoriu, precum războaiele pentru apărarea Israelului sau contra lui Amalek;
-„Războiul permis" (milhemet reshut) - neobligatoriu, posibil de natură preventivă, dar supus aprobării autorităților religioase.
Este important de menționat că disprețul față de război era atât de puternic în iudaismul antic, încât regelui David nu i s-a permis să construiască Templul din Ierusalim din cauza carierei sale militare. Această sarcină i-a fost încredințată fiului său Solomon: acestuia i s-a interzis însă să folosească fierul în construcție, deoarece acesta simboliza războiul și violența, în timp ce Templul trebuia să reprezinte pacea ca virtute religioasă supremă.
Viziunea păcii ca destin comun pentru întreaga umanitate este dezvoltată în continuare în scrierile profetice, în special prin conceptul de Mesia. Acest lucru este evident în special în scrierile profetului Isaia, așa cum descrie el în viziunea sa idilică (Isaia 2:4): „Își vor transforma săbiile în fiare de plug și sulițele în cosoare. Niciun neam nu va mai ridica sabia împotriva unui neam, nici nu vor mai învăța războiul."
Cele trei texte religioase fundamentale recunosc existența războiului, dar stabilesc limite morale clare și glorifică pacea ca ideal suprem. Deși au fost folosite în trecut pentru a justifica conflicte, ele oferă totodată un cadru pentru reconciliere și pentru promovarea păcii, atunci când sunt interpretate în spiritul compasiunii, dreptății și respectului față de viață, conchide The Conversation.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
„Secolul umilinței" al Europei ar putea fi abia la început (Politico)
Dupa infrangerea suferita in fața britanicilor in primul razboi al opiului, dinastia Qing a semnat in 1842 un tratat car ...
-
Impozitul pe locuințe crește cu 80% din 2026. Ce sumă va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
Impozitul pe locuințe va inregistra, de anul viitor, o creștere de aproape 80%, depașind prognoza inițiala a premierului ...
-
Pământul "vibrează" în mod ciudat la fiecare 26 de secunde și nimeni nu știe de ce. Comunitatea științifică nu are o explicație pentru curiosul fenomen
Un fenomen ciudat a fost descoperit in 1960 de geologul Jack Oliver: o serie de microseisme regulate care continua sa fa ...
-
Probleme foarte mari în Germania: Rusia a trimis multe drone de spionaj, fix pe rutele de transport ale armelor
Drone de supraveghere au survolat recent rute in Germania de Est, tranzitate de material trimis de catre aliati Ucrainei ...
-
Cea mai bizară creatură de pe Pământ: are nouă creiere, trei inimi și sânge albastru
De-a lungul timpului, miturile și superstițiile au inconjurat caracatița cu o aura misterioasa, prezentand-o fie ca o cr ...
-
De unde a plecat zvonul că Donald Trump ar fi mort
O declarație neclara a vicepreședintelui J.D. Vance a aprins un val de speculații pe rețelele sociale, unde a inceput sa ...
-
Cercetătorii confirmă: adânc, sub picioarele noastre, se află o lume ascunsă, vastă și uimitoare
Adanc, dincolo de straturile de sol și roca pe care le cunoaștem, se afla o lume ascunsa, vasta și uimitoare. Acolo exis ...
-
Doua inotatoare italiene care se intorceau acasa de la Campionatele Mondiale din Singapore au fost retinute pentru scurt timp de autoritatile aeroport
Doua inotatoare italiene care se intorceau acasa de la Campionatele Mondiale din Singapore au fost retinute pentru scurt ...
-
Un tânăr a fabricat șantajul perfect: A amenințat o minoră cu imagini intime, dar un artificiu legal îl scapă basma curată
Un tanar din Iași, condamnat pentru șantaj și influențarea declarațiilor, a primit o pedeapsa simbolica dupa ce o buna p ...
-
Prima mașină zburătoare din lume începe testele în Silicon Valley
Dupa aproape un deceniu de dezvoltare, prima mașina zburatoare complet electrica din lume, creata de startup-ul american ...
-
Bază secretă a Coreei de Nord confirmată lângă China. Aceasta ar ascunde rachete nucleare capabile să lovească SUA
Un nou raport al Center for Strategic and International Studies (CSIS) scoate la iveala o piesa importanta din arsenalul ...
-
Șefa Serviciilor Naționale de Informații din SUA, în centrul unui scandal major după ce ar fi dezvăluit identitatea unui agent CIA sub acoperire
Un nou scandal de proporții afecteaza administrația președintelui Donald Trump, dupa ce The Wall Street Journal a dezval ...
-
Demonstrație de forță electromagnetică. Sistemul american Leonidas neutralizează un roi de drone în câteva secunde
Un sistem de arme cu energie direcționata a doborat simultan 49 de drone in timpul unui test desfașurat in statul Indian ...
-
Mare parte din taxele vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, susține o curte de apel din SUA. Reacția președintelui american
O curte de apel federala americana a decis vineri, 29 august, ca o mare parte din taxele vamale impuse de președintele S ...
-
Planeta noastră emite o vibrație misterioasă care sfidează explicațiile științifice
Chiar și atunci cand totul pare liniștit la suprafața, Pamantul nu inceteaza sa vibreze. Sub picioarele noastre, planeta ...
-
Și telescopul James Webb confirmă că există ceva ciudat în legătură cu cometa interstelară 3I/ATLAS
Telescopul spațial James Webb al NASA a efectuat primele observații ale cometei interstelare 3I/ATLAS, reveland ca aceas ...
-
Curentul oceanic care împiedică Europa să înghețe s-ar putea prăbuși mai repede decât se presupunea
Curentul oceanic esențial care menține Europa in condiții optime de viața ar putea incepe sa se opreasca in acest secol, ...
-
Veste neplăcută pentru turiștii de pe litoral. De ce scăldatul va fi o aventură în zilele următoare
Meteorologii avertizeaza ca vremea se va schimba pe litoral in perioada urmatoare, devenind in general instabila. Pe lan ...
-
Mocnește un scandal imens în SUA: Americanii încep să le interzică asiaticilor să cumpere sau să închirieze proprietăți
Proiectul de lege 17 al Senatului din Texas din 2025, cunoscut și sub numele de SB 17, va intra in vigoare la 1 septembr ...
-
Un document al Pentagonului arată că SUA vor să manipuleze opinia publică din alte țări cu ajutorul propagandei create de AI, la fel ca Rusia și China
Statele Unite spera sa foloseasca invațarea automata („machine learning") pentru a crea și distribui propaganda pe ...
-
Autorul atacului armat din Minneapolis a mărturisit că era obosit să fie trans: "Aș fi vrut să nu-mi fi spălat creierul"
Robin Westman, autorul atacului armat din Minneapolis, a marturisit ca era „obosit sa fie trans" și ca ar fi vrut ...
-
"Vocile apocalipsei AI" devin tot mai alarmiste. Peste doi ani, omenirea nu va fi pregătită să facă față Inteligenței Artificiale. „Am rămas fără timp"
Un numar tot mai mare de experți in Inteligența Artificiala avertizeaza ca dezvoltarea necontrolata a acestor tehnologii ...
-
Chat CTP: Legăturile dintre Marius Lazurca și Rusia. De ce nu comunică președintele Dan că nu i-a propus pe cei doi românoși la șefia SRI și SIE?
Cristian Tudor Popescu vine cu o noua postare legata de presupusele propuneri ale președintelui Nicușor Dan pentru șefia ...
-
Infarctul miocardic, boală infecțioasă? O nouă teorie susține că atacul de cord ar fi provocat de o bacterie
Un studiu internațional publicat recent in Journal of the American Heart Association schimba radical modul in care este ...
-
Dezastru fără precedent pe litoralul românesc: Hotelurile se pregătesc să închidă. Turiștii nu mai vin la mare
Sezonul estival de pe litoralul romanesc este unul cu adevarat catastrofal. Mai multe hoteluri se pregatesc sa inchida d ...
-
Spectacol astronomic rar, în septembrie: Regele Inelelor se arată în toată splendoarea; poate fi văzut cu ochiul liber
Pregatește-ți privirea pentru un spectacol astronomic rar! Duminica, 21 septembrie 2025, Saturn, cunoscut drept „R ...
-
China devine marele jucător în tehnologia viitorului: SUA și Europa impun taxe pentru a frâna ascensiunea
Revolutia electrica din China a schimbat rapid echilibrul pietei auto mondiale, surprinzand rivalii traditionali din SUA ...
-
Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul: Credincioșii au 2 interdicții în această zi. Semnificația unui episod semnificativ în creștinism
Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul, cunoscuta și sub numele de Decapitarea Sfantului Ioan Botezatorul, este un evenime ...
-
Concediu prelungit pentru toți românii: ANM a emis prognoza pentru luna septembrie, iar vara se prelungește
Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale pana la mijlocul lui septembrie, arata ANM in prognoza pentru urmat ...
-
Guvernul vrea noi reguli de impozitare a veniturilor din chirii și activități de cazare
Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publica un proiect de lege ce prevede schimbari importante in modul de impozita ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu