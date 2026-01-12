A murit autorul teoriei care a șocat lumea: omul care susținea că extratereștrii au influențat evoluția

Scriitorul elveţian Erich von Däniken, care şi-a construit o carieră de succes pe baza teoriei sale, respinsă de oamenii de ştiinţă şi arheologi, conform căreia umanitatea datorează o mare parte din dezvoltarea sa intervenţiei extratereştrilor, a murit la vârsta de 90 de ani.

Cartea „Amintiri despre viitor" (Chariots of the Gods?), publicată în 1968, s-a vândut în milioane de exemplare, susţinând teza că extratereştri avansaţi au vizitat în repetate rânduri Pământul, lăsându-şi amprenta sub forma ruinelor incaşe şi egiptene, a desenelor rupestre şi a altor monumente fizice. „A fost nevoie de curaj pentru a scrie această carte, şi va fi nevoie de curaj pentru a o citi", începe lucrarea. Recunoaşte că oamenii de ştiinţă o vor respinge ca fiind o absurditate, dar insistă că „trecutul a fost plin de zei necunoscuţi care au vizitat Pământul primitiv în nave spaţiale cu echipaj uman".

Academicienii au scris cărţi în care îi respingeau teoriile, criticându-l ca fiind un propagator al unor noţiuni pseudoştiinţifice dintre cele mai fanteziste. Revista germană Der Spiegel a publicat chiar în 1973 un articol intitulat „The Däniken Hoax" (Farsa Däniken). Cu toate acestea, legiuni de fani au cumpărat cele peste 40 de cărţi ale sale şi au urmărit emisiunile sale speciale de televiziune şi filmele documentare. Cele peste 70 de milioane de cărţi vândute au fost traduse în peste 30 de limbi.

Von Däniken şi-a petrecut prima parte a vieţii profesionale gestionând un hotel în estul Elveţiei, unde o condamnare pentru fraudă l-a dus la închisoare pentru 18 luni. Dar, după ce cartea sa a devenit un succes, el a ieşit din închisoare ca autor de best-seller. Cu toate acestea, el nu a prezentat niciodată dovezi incontestabile care să confirme celebra afirmaţie a astronomului Carl Sagan, potrivit căreia „afirmaţiile extraordinare necesită dovezi extraordinare".

„El ... spune că informaţiile astronomice uimitoare pe care le aveau civilizaţiile antice, precum cea maya, sunt dovada că au existat călători spaţiali care le-au învăţat aceste lucruri. Acest lucru se potriveşte cu întrebarea sa generală privind capacitatea egiptenilor de a construi piramidele sau a locuitorilor Insulei Paştelui de a ridica acele capete masive de piatră", scria New York Times în 1974.