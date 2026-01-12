La Globurile de Aur au fost proteste: Vedetele se revoltă și febra ia amploare în SUA - Lista completă a câștigătorilor

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 83-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), duminică seară, la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, California. A fost o seară marcată de proteste ale vedetelor, care au purtat duminică insigne anti-ICE la Globurile de Aur, în semn de omagiu adus lui Renee Good, care a fost împușcată mortal în mașina sa de un ofițer al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) săptămâna aceasta, la Minneapolis.

Insignele alb-negru afișau sloganuri precum „BE GOOD" și „ICE OUT", introducând o perspectivă politică în gala de premiere după ceremonia relativ apolitică de anul trecut. Mark Ruffalo, Wanda Sykes și Natasha Lyonne au purtat insignele pe covorul roșu, iar alte vedete erau așteptate să le aibă și ele expuse, potrivit AP. De la împușcăturile de miercuri, au izbucnit proteste în toată țara. Unele proteste au dus la ciocniri cu forțele de ordine, în special în Minneapolis, unde ICE desfășoară cea mai mare operațiune de aplicare a legii privind imigrația de până acum.

„Avem nevoie ca fiecare parte a societății civile, fiecare societate să se exprime", a declarat Nelini Stamp de la Working Families Power, una dintre inițiatoarele insignelor anti-ICE. „Avem nevoie de artiștii noștri. Avem nevoie de artiștii noștri. Avem nevoie de oamenii care reflectă societatea." Ideea pentru insignele „ICE OUT" a început cu un schimb de mesaje text la începutul acestei săptămâni, între Stamp și Jess Morales Rocketto, directoarea executivă a unui grup de advocacy latino numit Maremoto. Ele știu că momentele culturale de mare profil pot introduce milioane de telespectatori în problemele sociale.

Acesta este al treilea an de activism la Globurile de Aur pentru Morales Rocketto, care a mobilizat anterior Hollywood-ul pentru a protesta față de politicile de separare a familiilor ale administrației Trump. Stamp a spus că se gândește mereu la premiile Oscar din 1973, când Sacheen Littlefeather i-a luat locul lui Marlon Brando și a refuzat premiul pentru a protesta față de portretizarea nativilor americani în industria divertismentului american.

Lista completă a premiilor la Globurile de Aur 2026

CINEMATOGRAFIE

Cel mai bun film - dramă: "Hamnet".

Cel mai bun film - comedie/musical: "One Battle After Another".

Cel mai bun actor într-un film dramă: Wagner Moura - "The Secret Agent".

Cea mai bună actriţă într-un film dramă: Jessie Buckley - "Hamnet".

Cel mai bun actor într-un film comedie/musical: Timothée Chalamet - "Marty Supreme".

Cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical: Rose Byrne - "If I Had Legs I'd Kick You".

Cel mai bun actor în rol secundar: Stellan Skarsgard - "Sentimental Value".

Cea mai bună actriţă în rol secundar în film: Teyana Taylor - "One Battle After Another".

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another".

Cel mai bun scenariu: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another".

Cel mai bun film străin: "The Secret Agent" (Brazilia).

Cea mai bună performanţă în domeniul cinematografiei şi în box-office: "Sinners".

Cel mai bun film de animaţie: "KPop Demon Hunters".

Cea mai bună coloană sonoră - Ludwig Göransson, "Sinners".

Cel mai bun cântec original - "Golden" - "KPop Demon Hunters" (Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick).

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Helen Mirren.

TELEVIZIUNE