Donald Trump, mesaj controversat: Se autoproclamă președinte al Venezuelei

Președintele american Donald Trump a stârnit controverse, după ce a postat, pe Truth Social, o fotografie care îl prezintă drept președintele interimar al Venezuelei. Postarea vine la mai bine de o săptămână după ce Nicolas Maduro a fost capturat de forțele speciale americane.

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat pe contul său de Truth Social o fotografie care a stârnit controverse. Imaginea părea să-l prezinte ca „președinte interimar al Venezuelei", în contextul evenimentelor care au avut loc recent în această țară. Sub forma unei pagini Wikipedia editate, imaginea postată îi afișa portretul oficial și menționa mandatele sale ca al 45-lea și al 47-lea președinte al Statelor Unite. Totuși, afirmația din cadrul fotografiei nu se regăsește oficial pe pagina de Wikipedia dedicată acestuia sau în registrele publice, notează CNBCTV18.

Această postare vine în contextul în care la începutul lunii ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară de amploare în Venezuela, în urma căreia președintele venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și transportați la New York pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de droguri și alte acuzații conexe aduse de SUA. După încheierea acestei operațiuni, Trump a anunțat capturarea lui Maduro și a declarat că Statele Unite vor „conduce țara ... până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă". El a sugerat că implicarea SUA ar include, printre altele, stabilizarea economiei venezuelene. În prezent, funcția de președinte interimar al Venezuelei este ocupată de Delcy Rodriguez.

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat duminică dispus să aibă o întrevedere cu liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, considerând că administraţia sa colaborează „foarte bine" cu Caracas. Întrebat dacă intenţionează să o întâlnească, Donald Trump a răspuns: „La un moment dat, o voi face". Vicepreşedinta Venezuelei, numită şefă interimară a statului după capturarea preşedintelui Nicolás Maduro şi a soţiei sale la 3 ianuarie, negociază pe mai multe fronturi cu Washingtonul, care doreşte în special să profite de imensele rezerve de petrol ale Venezuelei.

Guvernul său a decis să iniţieze „un proces de explorare" în vedere restabilirii relaţiilor diplomatice cu Statele Unite, întrerupte din 2019, repetând în acelaşi timp că nu este „subordonat" Washingtonului. După vizita diplomaţilor americani la Caracas vineri, administraţia Trump „rămâne în contact strâns cu autorităţile interimare", a declarat sâmbătă un oficial al Departamentului de Stat. Trump a afirmat că a „anulat" un nou atac american asupra Venezuelei datorită „cooperării" Caracasului, iar Washingtonul intenţionează să „dicteze" toate deciziile sale.

Preşedintele american, care doreşte să pună capăt colaborării dintre Caracas şi Havana, a înăsprit tonul împotriva Cubei şi a îndemnat ţara din Caraibe să accepte „înainte de a fi prea târziu" un „acord" a cărui natură nu a precizat-o, stârnind furia omologului său de la Havana. La care preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a răspuns pe X: „Nimeni nu dictează ce trebuie făcut". Cuba, ţară comunistă şi adversară a Statelor Unite de zeci de ani, este „o naţiune liberă, independentă şi suverană".