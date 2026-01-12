Dileală totală: Se lansează prima păpușă Barbie cu autism. Are privirea ușor orientată lateral, pentru a reflecta evitarea contactului vizual
Postat la: 12.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Mattel a lansat prima păpușă Barbie care reprezintă o persoană cu autism, ca parte a extinderii gamei Fashionistas și a strategiei companiei de a promova diversitatea și incluziunea în rândul copiilor, anunță The Guardian. Noua păpușă a fost creată în colaborare cu organizația americană Autistic Self Advocacy Network și include elemente inspirate din experiențele unor copii cu autism.
Conform The Guardian, Barbie are privirea ușor orientată lateral, pentru a reflecta evitarea contactului vizual, articulații flexibile pentru mișcări repetitive, un fidget spinner, căști pentru reducerea zgomotului și o tabletă cu simboluri de comunicare alternativă. Ținuta este concepută pentru confort senzorial, cu o rochie lejeră și pantofi cu talpă plată, menite să reducă disconfortul și să ofere stabilitate. Potrivit Mattel, scopul păpușii este ca mai mulți copii să se regăsească în jucăriile cu care se joacă și să fie normalizate diferențele dintre ei.
Reprezentanții companiei au declarat că designul a fost realizat în urma consultării comunității persoanelor cu autism, cu atenție asupra faptului că această condiție se manifestă diferit de la o persoană la alta și nu este întotdeauna vizibilă. În ultimii ani, Mattel a introdus în gama Barbie păpuși cu diverse dizabilități sau afecțiuni, inclusiv modele cu sindrom Down, proteze, vitiligo, deficiențe de vedere sau auz, precum și personaje care folosesc scaun rulant.
