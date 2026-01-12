Ce majorări de impozite plătesc în 2026 românii din orașele mari. Unele depășesc cu mult estimările

Românii se confruntă cu majorări semnificative ale taxelor și impozitelor locale în 2026, unele dintre ele depășind cu mult estimările guvernamentale anunțate la finalul anului trecut. Creșterile afectează atât proprietarii de locuințe și terenuri, cât și deținătorii de autoturisme, iar cotele finale au fost stabilite de autoritățile locale în funcție de noile prevederi fiscale.

În București, Cluj, Iași, Brașov sau Timișoara, valorile impozabile pentru clădiri rezidențiale au crescut cu până la 80-90%, iar pentru autoturisme s-au aplicat, pe lângă capacitatea cilindrică, și norme de poluare, după principiul „poluatorul plătește".

Mai multe municipalități au eliminat reducerile pentru clădirile vechi sau pentru persoanele cu handicap, dar plata anticipată până la 31 martie aduce bonificații de până la 10%. Autoritățile avertizează că majorările respectă legislația națională și încurajează contribuabilii să își achite din timp obligațiile fiscale pentru a evita penalități, arată Antenas 3 CNN.

În anul 2026, în București taxele au crescut cu aproape 80%:

- valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/metru pătrat pentru clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, având instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (în 2025, valoarea impozabilă a aceluiaşi tip de clădire a fost de 1.492 lei/metru pătrat);

- pentru clădirile cu pereţi din lemn valoarea impozabilă va fi de 803 lei/metrul pătrat (comparativ cu 447 lei/metru pătrat în 2025);

- creşte de asemenea valoarea impozitului pentru terenuri amplasate în intravilan înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii; valorile prevăzute în proiect sunt de 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A (faţă de 42 de lei/ha în 2025) sau 56 lei/ha pentru teren arabil în zona B (faţă de 31 lei/ha în 2025);

Impozitele din 2026 pe locuinţe pentru persoanele fizice din Craiova au fost majorate, de administraţia locală, cu circa 80% faţă de anul 2025, ca urmare a modificării codului fiscal.

Pentru mijloacele de transport, impozitele vor fi duble în 2026, faţă de 2025.

Clujenii vor plăti în acest an taxe majorate cu 55 până la 80% față de anul trecut, dar primăria Cluj-Napoca susține că a majorat doar acele taxe impuse de noile prevederi ale Codului Fiscal.

De exemplu, pentru un apartament de 55 de metri pătrați în zona A, impozitul anual crește de la 330 de lei la 515 lei; în zona B, de la 303 lei la 495 lei; iar în zona C, de la 277 lei la 474 lei pe an.

Potrivit municipalității clujene, pentru persoanele juridice, la clădirile nerezidențiale cota de impozitare rămâne 1% din valoarea impozabilă a clădirii la 31.12.2025, stabilită prin acte de dobândire notariale, raport de evaluare sau proces-verbal de recepție în cazul clădirilor noi, la fel ca în 2025. La clădirile rezidențiale ale persoanelor juridice cota de impozitare propusă este de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirilor rezidențiale deținute de persoanele juridice, la fel ca anul trecut.

Ieşenii vor putea să îşi achite taxele şi impozitele începând cu 8 ianuarie, având în vedere zilele libere şi sărbătorile legale din prima săptămână a anului 2026, la un apartament la bloc obişnuit valoarea impozabilă fiind majorată de la 1.492 lei pe metrul pătrat la 2.677 lei pe metrul pătrat.

Ca şi în anii trecuţi, pentru plata integrală până la data de 31 martie 2026 inclusiv a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport se acordă o bonificaţie de 10%.

Consiliul Local a votat ca, în cazul persoane fizice, impozitul pentru clădiri rezidenţiale (apartament şi case de locuit) şi clădiri-anexă să rămână la 0,08% din valoarea impozabilă, ca şi în anii trecuţi, faţă de varianta propusă iniţial de 0,1%. De asemenea, tot pentru persoane fizice, impozitul pentru clădiri nerezidenţiale reevaluate/construite/dobândite în ultimii 5 ani va fi de 0,3% din valoarea impozabilă, faţă de varianta iniţială de 0,35%.

Consiliul Local Brașov a majorat, printr-o Hotărâre adoptată pe 22 decembrie, nivelul impozitelor și taxelor locale.

Impozitul pe clădiri va crește de 2,67 ori, iar proprietarii de autoturisme poluante vor plăti mai mult pentru că se va calcula nu doar capacitatea cilindrică, ci și cât de mult poluează autovehiculul.

În cazul unui apartament cu două camere, de 55 m.p., în zona A, dacă în 2025 s-a plătit suma de 200,86 lei, în 2026 se va plăti 515,32 lei.

În zona B, pentru un apartament cu aceeași suprafață se va plăti suma de 494,71 lei, în loc de 192,83de lei; în zona C, 474,10 lei, în loc de 184,79, iar în zona D, 453,48 lei, în loc de 176,64 lei.

În cazul mașinilor, pentru toate categoriile de autovehicule - indiferent că aparțin persoanelor fizice sau juridice - brașovenii vor plăti un impozit majorat, excepție făcând cele hibride cu emisii de CO2 peste 50g/km.

Propunerea rezultată în urma ședinței Comisiei economice a fost următoarea:

- non euro - Euro 4: o majorare de 100%;

- Euro 5: o majorare de 75%;

- Euro 6: o majorare de 35%;

- Hibrid: o majorare de 5%.

Astfel, pentru un autoturism Euro 3, cu motor de 1.600, dacă în 2025 s-a plătit un impozit de 129 de lei, din 2026 se va plăti un impozit de 312 lei. Pentru un autoturism Euro 5, aceeași capacitate cilindrică, se va plăti anul viitor suma de 246,40 lei, în loc de 129 de lei în 2025, iar pentru Euro 6 impozitul va fi de 178,20 lei, în loc de 129 de lei, cu precizarea că până anul acesta impozitul era doar în funcție de capacitatea cilindrică, nu și de norma de poluare.

Noile taxe şi impozite locale din municipiul Arad, majorate în luna decembrie cu până la 80%, vor putea fi achitate abia din 19 ianuarie, pentru că în zilele următoare are loc pregătirea sistemelor informatice, a anunţat, luni, administraţia locală.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Arad, Direcţia Venituri pune la dispoziţia contribuabililor mai multe modalităţi de plată. Taxele şi impozitele locale vor putea fi achitate online, prin platformele electronice GlobalPay şi ghiseul.ro, la staţiile PayPoint, precum şi prin POS sau numerar.

Plata cu numerar sau card bancar se va face la casieriile Direcţiei Venituri (strada Mucius Scaevola nr. 11 şi Bulevardul Revoluţiei nr. 73).

De asemenea, serviciul de încasare a impozitelor şi taxelor va fi disponibil la toate oficiile poştale din municipiul Arad.

Persoanele fizice care achită anticipat impozitele pentru terenuri, clădiri şi mijloace de transport beneficiază de o bonificaţie de 10%.

Taxele şi impozitele locale au fost majorate în luna decembrie cu până la 80%. Astfel, pentru un apartament cu două camere de 60 de metri pătraţi, situat în Zona A a oraşului Arad, pentru care în 2025 s-a achitat un impozit de 322 de lei, anul viitor se va plăti 578 de lei. Pentru un apartament cu aceeaşi dimensiune, dar în Zona D, se va plăti 506 lei, faţă de 282 de lei în acest an.

Pentru un teren agricol intravilan, cu suprafaţa de 1.000 de metri pătraţi şi situat în Zona A, se va plăti 30 de lei, faţă de 25 lei în prezent. În Zona D, impozitul va fi de 16 lei, faţă de 13 lei.

Pentru terenuri destinate construcţiilor sau curţilor, cu suprafaţa de 250 de metri pătraţi, se va achita 284 de lei în Zona A, sumă care a rămas neschimbată faţă de acest an.

În cazul autoturismelor, creşterea de taxe este mai mică. Astfel, o maşină cu capacitate de 1.200 de cmc şi norma de poluare Euro 3 se va plăti 117 lei (faţă de 104 lei), iar pentru o maşină de 1.200 cmc şi Euro 6 se va plăti 99 lei (în scădere uşoară, de la 104 lei).

În cazul maşinilor de 1.601 cmc şi Euro 3, taxa va creşte de la 310 lei la 320 lei, iar pentru cele de 1.601 cmc şi Euro 6, taxa scade de la 310 la 296 lei.

În Timișoara, impozitele pentru clădirile rezidențiale din proprietatea persoanelor fizice și impozitele pentru mijloacele de transport au fost ajustate în baza noilor prevederi legale aplicabile la nivel național. Acestea au impus o creștere cu aproximativ 79% a valorii în lei pe metru pătrat, precum și eliminarea reducerilor în funcție de vechimea imobilului de 10%, 30% și 50%.

Totodată, scutirile aplicate pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, precum și alte scutiri au fost eliminate în baza legislației naționale. Pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie a anului 2026, a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an 2026 de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, municipalitatea acordă o bonificație de 10%.

Impozitul pe clădirile rezidențiale crește cu 50 - 80%. De asemenea, taxa de salubrizare va fi anul viitor de 28 de lei de persoană. Anul acesta a fost 20 de lei, iar anul trecut, 8 lei.

Printre taxele prevăzute pentru 2026 se numără și cea de 200 de lei pentru ocuparea domeniului public, potrivit Radio România Constanța.

În același timp, se introduce o taxă de 500 lei pentru proprietarii de apartamente din Mamaia și Satul de Vacanță care închiriază în regim hotelier.

Cetăţenii din municipiul Vaslui vor plăti în anul 2026 impozite cu 90% mai mari pentru clădirile rezidenţiale, creşterea survenind pe fondul modificării legislaţiei şi nu în urma unor decizii luate pe plan local.

Potrivit directorului executiv al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Vaslui, Eugen Boţ, creşteri importante vor fi înregistrate şi la anumite categorii de terenuri, unde majorările sunt de peste 70%.

"Impozitul la persoane fizice pe clădirile rezidenţiale va creşte cu 90%, fiind vorba de norma de impunere dată prin lege, iar la clădirile nerezidenţiale, adică spaţii comerciale, nu se înregistrează creşteri. La terenurile intravilane cu construcţii va fi o creştere de 5,6%, actualizată cu rata inflaţiei, iar în cazul celor cu altă folosinţă se va înregistra o creştere cu 70%. În cazul terenurilor situate în extravilan se va aplica, de asemenea, majorarea decisă prin lege. În privinţa mijloacelor de transport, se aplică prevederile legale în funcţie de norma de poluare şi de capacitatea cilindrică. Deşi s-ar fi putut merge cu preţuri mai mari, Consiliul Local a impus o cotă adiţională de doar 20% la mijloacele de transport. La toate maşinile de peste 1.600 cm3 impozitul scade în anul 2026", a declarat joi, pentru Agerpres, Eugen Boţ.

La fel ca în anii trecuţi, pentru plata totală până la data de 31 martie 2026 inclusiv a impozitului pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie de 10%.