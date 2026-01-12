Bate vântul la ghișeele de plătit taxele și impozitele: Un român s-a dus cu o pungă de monede și le-a pus la treabă pe angajate: "Am încredere că-i numărați bine"

Românii refuză în număr mare să meargă la ghișee să-și plătească impozitele pe 2026. Chiar dacă beneficiază de reducere de 10% în primele luni, oameni nu merg să achite dările mărite de Guvernul Bolojan.

La ghișeele pentru plata taxelor și impozitelor bate vântul în primele zile din 2026. Anii trecuți, românii se înghesuiau la început de an pentru a-și achita dările și a beneficia de reducerea de 10%. Acum, aceiași oameni spun că acestea au ajuns la sume greu de suportat și situația financiară nu le permite plata imediată. Totodată, mulți dintre ei aleg să boicoteze plata dărilor către stat.

Un român curajos din regiunea Moldovei a ales să protesteze altfel. Bărbatul a merss să achite taxele și impozitele numai cu monede.

Angajată la ghișeu: Trebuie să-i ducem la cântărit. Așteptați!

Român: Aștept!

Angajată la ghișeu: Nu avem cântar aici. Trebuie să îi ducem la Trezorerie.

Român: Vedeți dumneavoastră. Aștept! Pentru gunoi sunt ăștia.

Angajată la ghișeu: Foarte bine. Nu e niciiun fel de problemă.

Român: Nu am zis că e o problemă. V-am zis pentru ce sunt.

Angajată la ghișeu: Sunt amestecați. Și de 10, și de cinci.

Român: Sunt, sunt! Am încredere că-i numărați bine!

Angajată la ghișeu: Ne-ați ajutat foarte mult!

Român: Păi tocmai. Nu-ți bani ăștia? Nu-s bani românești?

Angajată la ghișeu: Dacă așa credeți că ne-ați făcut un bine, nicio problemă. Puteți să luați un scaun să vă așezați, să vedeți că îi număr corect.