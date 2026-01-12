Arma misterioasă care ar fi fost folosită de Statele Unite, pentru a-i îngenunchea pe soldații venezueleni, în momentul capturării lui Maduro

Presa de peste Ocean a scris, în premieră, despre o super-armă folosită de armata Statelor Unite ale Americii, în operațiunea de extracție a dictatorului Nicolas Maduro din mijlocul soldaților care trebuiau să-l protejeze.

Jurnaliștii de la New York Post, care citează o postare de pe X a secretarului de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, vorbesc de o armă misterioasă și puternică pe care au folosit-o trupele americane în Venezuela.

Este vorba despre o „armă sonică". Aceasta i-ar fi făcut pe soldații care trebuiau să-l protejeze pe Maduro „să cadă în genunchi", iar ulterior să le „sângereze nasul și să vomite sânge".

Declarația care a fost citată de secretarul de presă de la Casa Albă i-ar aparține unui soldat din garda lui Maduro.

„Am fost sute, dar nu am avut nicio șansă. Au tras cu o asemenea precizie și viteză, încât se simțea că trăgeau 300 de focuri pe minut.

La un moment dat, au lansat ceva, nu pot descrie ce a fost. A fost un sunet intens. Am simțit de parcă îmi exploda capul. Tuturor a început să ne sângereze nasul. Unii au vomitat sânge, am căzut la pământ și nu am mai putut să ne mișcăm.

Nu am mai reușit să ne ridicăm după acea armă sonică sau orice ar fi fost", a povestit soldatul din garda dictatorului Nicolas Maduro.

Se estimează că circa 100 de agenți de securitate ai lui Maduro au fost uciși în urma incursiunii trupelor americane.

Totuși, sursa citată menționează că nu este clar dacă vreunul dintre aceștia a fost omorât cu acea armă misterioasă.

Reamintim că, în 2017, SUA au acuzat regimul din Cuba că ar fi atacat cu arme sonice personalul Ambasadei Statelor Unite de la Havana.

La acel moment, Statele Unite au făcut un scandal imens și au suspendat acordare de vize de rutină pentru Cuba, pe o perioadă nedeterminată, fiind afectat astfel procesul de acordare de vize pentru cetățenii cubanezi.