Frații Tate reconstruiesc biserica în care chipurile sfinților n-au ars la incendiul de la începutul anului
Postat la: 12.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un gest neașteptat vine din partea fraților Andrew și Tristan Tate, care au anunțat că donează 50.000 de euro pentru reconstrucția bisericii din satul Lada, județul Teleorman, lăcaș de cult cu o istorie de aproape două secole, distrus aproape complet într-un incendiu devastator produs la începutul lunii ianuarie, dar în care chipurile sfinților n-au ars ca parin miracol.
Biserica, considerată „inima satului", a ars în dimineața zilei de 5 ianuarie, iar imaginile cu ruinele fumegânde au făcut rapid înconjurul rețelelor sociale. Preotul paroh, Florin Danu, a transmis atunci un mesaj emoționant, vorbind despre pierderea nu doar a unei clădiri, ci a unei părți esențiale din memoria comunității: botezuri, cununii, înmormântări, rugăciuni și generații întregi adunate sub același acoperiș.
Apelul la solidaritate lansat de preot a ajuns, surprinzător, și la frații Tate. Tristan Tate a explicat public motivele pentru care a decis să acopere integral costurile necesare reconstrucției. „Acum câteva ore am auzit o știre despre un bărbat numit Florin Danu, un preot, un om bun din România, a cărui biserică a ars. Povestea m-a întristat profund, mai ales când am aflat că nu reușise să strângă suficiente donații. Am decis să mă ocup complet de toate cheltuielile pentru reconstruirea bisericii", a declarat Tristan Tate.
El a subliniat că decizia are două motive esențiale: credința și responsabilitatea față de comunitate. „Sunt creștin. Și merg la biserică în fiecare duminică. Dumnezeu m-a binecuvântat cu succes și cu resurse suficiente încât să pot ajuta. Nu cred că Dumnezeu oferă succes oamenilor care nu sunt dispuși să dea ceva înapoi."
Tristan Tate a făcut referire și la relația sa complicată cu România, în contextul problemelor juridice care i-au vizat pe el și pe fratele său în ultimii ani. „Unii m-au întrebat de ce ajut, având în vedere ce ni s-a întâmplat în România. Răspunsul este simplu: nu îi consider pe români responsabili pentru deciziile autorităților. Oamenii din România sunt buni. Trăiesc aici de mult timp și, dincolo de istorie, natură și cultură, ceea ce face România specială este credința. Credința în Isus Hristos."
Preotul Florin Danu, care descrisese incendiul drept o tragedie colectivă - „nu a ars doar o clădire, a ars o parte din istoria noastră" - nu a comentat public, deocamdată, donația, însă apropiați ai comunității spun că suma oferită de frații Tate schimbă radical perspectivele reconstrucției.
Biserica din Lada, închinată Maicii Domnului, fusese ridicată în urmă cu aproape 200 de ani și reprezenta principalul reper spiritual al satului. Incendiul a distrus aproape complet structura, iar primele evaluări indicau costuri uriașe pentru refacere.
Frații Tate, figuri extrem de controversate la nivel internațional, s-au stabilit în România în urmă cu mai mulți ani. Andrew Tate a devenit cunoscut la nivel global pentru discursurile sale polarizante din mediul online, în timp ce ambii frați au fost implicați în anchete penale instrumentate de autoritățile române, dosare care au atras atenția presei internaționale. În ciuda controverselor, ei au susținut constant că au ales România pentru valorile sale tradiționale și pentru rolul important al credinței în societate.
„Părintele Danu este adevăratul erou. El face un serviciu public pentru comunitatea sa. Eu doar am trimis banii, pentru că am putut", a mai spus Tristan Tate, urând succes comunității în procesul de reconstrucție.
