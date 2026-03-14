Ce zile libere se acordă de Paște pentru angajați. Românii vor beneficia de mai multe minivacanțe în următoarea perioadă

Anul acesta, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, ceea ce aduce un weekend prelungit pentru majoritatea salariaților. Conform legislației, Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște sunt zile nelucrătoare. Astfel, majoritatea salariaților vor beneficia de o minivacanță.

Calendarul exact al zilelor libere de Paște 2026:

Vinerea Mare (10 aprilie 2026)

Duminica Paștelui (12 aprilie)

Lunea Paștelui (13 aprilie)

Pentru angajații din domenii unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum sănătatea, transporturile sau alimentația publică, programul de lucru poate continua și în aceste zile, urmând ca timpul lucrat să fie compensat conform legislației.

Elevii vor avea parte de o vacanță mai lungă decât angajații. Vacanța de Paște din 2026 este programată, potrivit structurii anului școlar, pe o perioadă de 10 zile, oferindu-le copiilor o pauză consistentă înainte de ultima parte a cursurilor.

În anul școlar 2025-2026, elevii vor avea vacanța de primăvară (de Paște) în perioada 4 - 14 aprilie 2026.

În 2026, Paștele catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie, astfel că persoanele care aparțin acestei religii beneficiază, conform legii, de liber în Vinerea Mare (3 aprilie 2026) și în prima și a doua zi de Paște (5 și 6 aprilie 2026), dacă aceste zile nu coincid deja cu weekendul.

Pe lângă Paștele, angajații vor mai beneficia de zile libere și de Ziua Muncii și Rusalii.

Astfel, în această primăvară, vor exista mai mai multe weekenduri prelungite.

La începutul lunii mai, românii vor avea parte de o nouă perioadă de pauză, odată cu Ziua Muncii, sărbătorită pe 1 Mai, care, în 2026, este într-o zi de vineri. În aceeași zi, nici elevii nu vor avea cursuri.

Pentru mulți români, această perioadă reprezintă un prilej pentru excursii scurte sau pentru petrecerea timpului în aer liber, fiind una dintre cele mai populare minivacanțe din an.

Seria zilelor libere continuă cu Rusaliile, sărbătoare creștină celebrată la 50 de zile după Paște.

În 2026, prima zi de Rusalii va fi pe 31 mai, duminică, iar a doua zi, pe 1 iunie, luni. Pentru majoritatea angajaților cu program obișnuit de lucru, ziua de luni va fi liberă, ceea ce va crea un nou weekend prelungit.