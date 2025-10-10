Cel mai căutat criminal din România a fost reperat: Unde au descoperit polițiștii urmele lăsate de Emil Gânj

Potrivit unor surse judiciare, polițiștii au reușit recent să dea din nou de urma lui Gânj, după o perioadă în care se considera că ar putea fi mort.

La mijlocul lunii septembrie, anchetatorii au descoperit în județul Mureș o ascunzătoare improvizată de Gânj: o vizuină săpată într-o zonă pustie, cu un tunel realizat din crengi, care ducea spre o groapă. În interior, au fost găsite vase ce, potrivit analizelor de laborator, aparțineau fugarului. De atunci, nu s-au mai înregistrat indicii privind locul unde se află. Echipele de căutare trimise din alte zone au fost retrase, iar lipsa dovezilor a pavat speculațiile că Gânj ar fi murit.

Recent, în zona Mureșului - un teritoriu în care căutările au fost concentrate - au fost descoperite urme de pași ce, după examinare de către criminaliști, ar corespunde lui Emil Gânj. Ancheta relevă că, odată cu începutul ploilor de toamnă, solul a devenit moale, complicând eforturile de deplasare fără a lăsa urme. De asemenea, sursele indică faptul că Gânj ar fi continuat să primească sprijin și, posibil, ar fi folosit un telefon mobil pentru coordonare sau comunicare. Anchetele speră ca sezonul rece să-l slăbească și să-l oblige să se arate.

Incidentul în urma căruia Emil Gânj a fost dat in urmărire generală s-a petrecut pe 8 iulie 2025, când a ucis-o pe fosta iubită, în vârstă de 23 de ani, chiar în casa acesteia, în fața rudelor. După crimă, a dat foc trupului victimei și a fugit. În timpul atacului, Gânj a forțat intrarea în curte, a spart geamurile și a ucis victima în timp ce aceasta se ascundea într-un dulap, apoi a incendiat-o. La momentul faptei, el era deja condamnat pentru crimă și căutat de aproape un an și jumătate pentru violență.