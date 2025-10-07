Cel mai tare experiment al tutror timpurilor: Celulele sistemului imunitar acționează la distanță și daca au fost extrase din organism la unison cu cele ramase ăn corp

În Israel, oamenii de știință au efectuat un studiu remarcabil. O singură picătură din sângele unui participant a fost plasată la microscop și proiectată pe un ecran. Ceea ce au văzut a fost captivant: bacterii care se mișcă încet în jur... și macrofage - „echipajul de curățare" al sângelui - doar zace latentă. Bacteriile rătăceau libere, parcă la o plimbare liniștită de seară. Macrofagele? Adormite, ignorându-și complet slujba.

Apoi s-a întâmplat ceva neașteptat. Participantului i-a fost prezentat un film amuzant - iar pe măsură ce starea lor de spirit a crescut, macrofagele s-au „trezit brusc. "Unul dintre ei s-a rostogolit pe o bacterie din apropiere și a început să o devoreze cu adevărat entuziasm. Nu era ora prânzului. Asta a fost știință.

Starea noastră de spirit influențează direct celulele imunitare. Iată care este problema: proba de sânge a fost separată de participant și se afla într-o altă cameră. Cumva, schimbarea stării emoționale a participantului a afectat sângele la distanță.

Când cercetătorii au trecut la clipuri din filme horror, s-a întâmplat opusul. Bacteriile s-au energizat, s-au înmulțit rapid și chiar au început să atace macrofagele, forțându-le să se retragă.

Starea conștiinței noastre joacă un rol critic în menținerea ecosistemului nostru interior. Și nu se oprește la noi. Întrucât rudele noastre împărtășesc linia noastră de sânge, stările noastre emoționale pot influența și sistemul lor imunitar - chiar și pe continente. Asta numesc unii "imunitate de familie. "

Un ceasornicar a împărtășit odată o poveste: ori de câte ori degetul arătător stâng începea să se zvâcnească - făcându-i munca delicată imposibilă - nu o masaj și nu lua suplimente Își suna mama, la mii de kilometri distanță și îi spunea:

"Mami, iar îți faci griji! Oprește-te - nu pot lucra așa!" Chiar și anxietatea maternă ușoară a fost suficientă pentru a-i afecta fiziologia.

Starea noastră mentală nu are impact doar asupra sănătății, ci și asupra bunăstării celor pe care îi iubim. Asta ne amintește de Norman Cousins, care s-a vindecat faimos de o boală terminală prin râs. Povestea sa, spusă în „Anatomia unei boli" (1976), a arătat că emoțiile pozitive pot activa sistemele de vindecare ale corpului. Se pare că „Râsul este cel mai bun medicament" nu este doar o zicală - este fiziologie.