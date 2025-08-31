Cercetătorii confirmă: adânc, sub picioarele noastre, se află o lume ascunsă, vastă și uimitoare

Adânc, dincolo de straturile de sol și rocă pe care le cunoaștem, se află o lume ascunsă, vastă și uimitoare. Acolo există un ecosistem subteran plin de viață, populat de miliarde de microorganisme, atât de divers și neașteptat încât oamenii de știință l-au botezat sugestiv: „Galapagosul din adâncuri".

Primele estimări detaliate, prezentate la reuniunea anuală a Uniunii Geofizice Americane în 2018, au scos la lumină o realitate depășind cu mult așteptările: această „biosferă adâncă" este colosală.

Se crede că aproximativ 70% din totalul microbilor de pe planetă își duc existența în adâncuri, o masă biologică ce echivalează cu 15 până la 23 de miliarde de tone de carbon, o cantitate de sute de ori mai mare decât masa totală de carbon a tuturor oamenilor de pe suprafață.

Deși oamenii de știință au reușit să exploreze doar o mică fracțiune din aceste organisme, primele observații sugerează o diversitate genetică a vieții subpământene care ar putea rivaliza sau chiar depăși ceea ce găsim la suprafață.

Predominant, acest regat subteran este populat de bacterii și arhee, creaturi microscopice adaptate la condiții extreme. Însă, surpriza a fost descoperirea și a unor organisme eucariote, mai complexe.

Un exemplu remarcabil este un nematod, o vierme minusculă, găsită la o adâncime de 1,4 kilometri într-o mină de aur din Africa de Sud, demonstrând adaptabilitatea extraordinară a vieții. „Cu un deceniu în urmă, analizam doar câteva locuri unde ne așteptam să găsim viață.

Acum știm că, datorită forajelor ultra-adânci, microorganismele există aproape peste tot", explica în 2018 Karen Lloyd, profesor asociat de microbiologie la Universitatea din Tennessee.

Aceste concluzii monumentale nu au venit dintr-un singur studiu, ci sunt rezultatul coroborării a zeci de cercetări. În cadrul acestora, au fost analizate mostre extrase de la adâncimi impresionante, cuprinse între 2,5 și 5 kilometri, atât din crusta oceanelor, cât și de pe continente, scrie incredibilia.ro.

Iar rezultatul a uimit: biosfera subterană are un volum aproape dublu față de cel al tuturor oceanelor lumii. Acolo, sub presiunea colosală a rocilor și în întunericul absolut, la temperaturi adesea sufocante și cu resurse nutritive infime, viața nu doar că supraviețuiește, dar prosperă.

Aceste ecosisteme extreme oferă indicii esențiale nu doar despre limitele rezistenței vieții pe Pământ, ci și despre posibilitatea existenței sale pe alte planete, așa cum sublinia și publicația IFLScience.

„Am aflat enorm de multe lucruri despre microorganismele din adâncuri, dar în același timp ne-am dat seama cât de puțin știm de fapt", a declarat Rick Colwell, ecolog microbian la Universitatea de Stat din Oregon.

„Încă nu înțelegem pe deplin cum influențează viața subterană procesele de la suprafață și invers. Tot ce putem face acum este să admirăm modul în care aceste forme de viață reușesc să supraviețuiască în condiții aproape imposibile."