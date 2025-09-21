Chiar înaintea atacului cibernetic care a adus haos pe aeroporturi, compania vizată a semnat cu NATO un contract pentru un soft militar strategic

Sute de zboruri întârziate sau anulate pe cele mai aglomerate aeroporturi europene și zeci de mii de pasageri afectați este bilanțul făcut după ce un atac cibernetic a vizat un program informatic făcut de o firmă americană pentru companiile aeriene.

Această întrerupere este cea mai recentă dintr-o serie de atacuri cibernetice care au vizat guverne și companii din întreaga lume, afectând sectoare precum sănătatea, apărarea, comerțul cu amănuntul și industria auto, scrie Reuters. O recentă breșă de securitate la producătorul de mașini de lux Jaguar Land Rover a dus la oprirea producției.

Ținta atacului cibernetic a fost softul operat de Collins Aerospace, o companie americană care furnizează servicii de facturare și îmbarcare companiilor aeriene din mai multe aeroporturi din întreaga lume, dar care se ocupă și de sprijinirea industriei aerospațiale și de apărare la nivel global, potrivit publicației 20 minutos.

Vizat a fost programul Muse, care permite diferitelor companii aeriene să utilizeze aceleași ghișee de facturare și porți de îmbarcare într-un aeroport.

Printr-un comunicat de presă, Collins Aerospace a informat despre detectarea „unei întreruperi legate de probleme cibernetice în software-ul nostru Muse în anumite aeroporturi".

Conform explicațiilor oferite de companie, impactul acestui incident „se limitează la check-in-ul electronic al clienților și la livrarea bagajelor și poate fi atenuat prin check-in manual".

Acest lucru a dus la efectuarea operațiunilor de check-in și îmbarcare în aceste aeroporturi pe suport de hârtie, cu întârzierile pe care acest lucru le implică.

Numai compania aeriană British Airways a putut opera în mod normal, deoarece dispune de un sistem alternativ de check-in și îmbarcare, potrivit BBC.

Collins Aerospace este o filială a RTX, care oferă consultanță altor companii în domeniul securității cibernetice și furnizează servicii de sprijin pentru operațiuni militare.

Cu doar câteva zile în urmă, compania americană a anunțat într-un comunicat de presă că a semnat un contract cu Agenția NATO pentru Comunicații și Informații (NCIA) pentru a furniza Alianței Nord-Atlantice un software de planificare a războiului electronic și de gestionare a bătăliilor.

Potrivit acestora, acest instrument software integrat „este conceput pentru a planifica, dirija, coordona, sincroniza și evalua activitățile de război electromagnetic", atât „proprii, cât și ale inamicului", adaugă ei.

Imaginea de asmblu oferită de soft „va îmbunătăți înțelegerea capacităților de război electromagnetic atât ale aliaților, cât și ale inamicilor", potrivit companiei americane.

„Echipăm comandanții cu un instrument esențial pentru vizualizarea amenințărilor de război electronic și automatizarea utilizării dispozitivelor de bruiaj și a senzorilor", a declarat Ryan Bunge, vicepreședinte și director general pentru Comandă, Control, Comunicații, Calculatoare, Informații și Autonomie la Collins Aerospace. „Acest sistem va spori eficacitatea, interoperabilitatea, scalabilitatea și reziliența operațiunilor comune."

Pentru compania americană, această colaborare „strânsă" cu Alianța „va stimula în mod semnificativ capacitățile de război electromagnetic ale NATO și va contribui la apărarea și securitatea colectivă a țărilor membre".

Semnarea acestui acord între Collins Aerospace și NATO are loc într-un context de reînarmare și investiții mai mari în domeniul apărării din partea partenerilor săi, notează publicația spaniolă.

În plus, tensiunile cu Moscova au crescut după recentele incursiuni ale dronelor și avioanelor de luptă rusești în spațiul aerian al NATO.