China ordonă închiderea școlilor și a întreprinderilor în 10 orașe, pe măsură ce super-taifunul Ragasa se apropie

China a ordonat închiderea școlilor și a întreprinderilor în cel puțin 10 orașe, înainte ca super-taifunul Ragasa să lovească sudul țării.

Măsurile vor afecta zeci de milioane de oameni și vor duce la închiderea mai multor fabrici din centrul industrial al Chinei.

Centrul tehnologic chinez Shenzhen a ordonat evacuarea a 400.000 de persoane, autoritățile de gestionare a situațiilor de urgență din oraș avertizând asupra „vântului puternic, ploii, valurilor și inundațiilor".

„Cu excepția personalului de salvare de urgență și a celor care asigură traiul populației, vă rugăm să nu ieșiți din casă fără motiv", au declarat autoritățile într-un comunicat, adăugând că închiderea locurilor de muncă și a piețelor va începe în după-amiaza zilei.

Alte orașe din provincia Guangdong care aplică măsurile de suspendare includ Chaozhou, Zhuhai, Dongguan și Foshan.

„Vânturile puternice și precipitațiile abundente (taifunul) vor avea un impact sever asupra orașului nostru, creând o situație critică de apărare", a declarat centrul de urgență din Foshan într-un comunicat.

Ragasa genera vânturi maxime susținute de 230 de kilometri (140 mile) pe oră în centrul său, în timp ce se deplasa peste Marea Chinei de Sud, potrivit serviciului meteorologic din Hong Kong, după ce lovise anterior anumite părți ale Filipinelor.

Oamenii de știință avertizează că furtunile devin din ce în ce mai puternice pe măsură ce lumea se încălzește din cauza efectelor schimbărilor climatice provocate de om.

Cel puțin o persoană a murit când Ragasa a lovit nordul Filipinelor, unde peste 10.000 de persoane au fost evacuate.