Tanda și Manda pun mâna pe PSD (II)

Vineri (zi cu ghinion) va avea loc un congres PSD ca la PCR. Pentru funcțiile cele mai importante, de președinte și de secretar general, există câte un singur candidat, iar restul Comitetului Central (5 prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți) a fost bătut în cuie dinainte. PCR a avut ultimul congres în noiembrie 1989. Nu este exclus ca în noiembrie 2025 să aibă loc ultimul congres al PSD în formatul actual.

N-au creat în Bănie un model de bună guvernanță

Cuplul familial/matrimonial și politic Olguța Vasilescu-Claudiu Manda n-a creat în municipiul Craiova și în județul Dolj, în 12 ani de leadership, un model de bună guvernanță locală, respectiv de administrație publică eficientă, transparentă și democratică, care să aducă prosperitate. Ei și-au creat propria camarilă și oligarhie în jurul lor, cu politicieni obedienți și afaceriști dubioși, ostracizându-i sau marginalizându-i pe potențialii lor adversari din politică sau din afaceri, inclusiv pe foștii lor binefăcători politici. Astfel, pe senatorul Mihai Fifor, unul din cei mai aplicați și activi parlamentari PSD, fost ministru al Economiei și al Apărării, l-au alungat de mai bine de un deceniu în județul Arad. Binefăcătorii lor politici Ioan Călin și Ion Prioteasa, foști lideri județeni ai PSD, primul deputat și secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor, al doilea fost președinte al Consiliului Județean și senator, au fost puși pe linie moartă.

În schimb, l-au salvat de zile negre pe sulfurosul Valeriu Zgonea, fost deputat de Dolj, slugoi al SRI și CIA, promovat președinte al Camerei Deputaților de către fostul lider social democrat Victor Viorel Ponta, după ce a fost achitat în mod dubios pentru faptele de corupție pentru care a fost trimis în judecată de DNA, care a stabilit că un consilier județean din Buzău i-a construit o casă de vacanță în schimbul rezolvării unui post de secretar de stat într-un minister pentru fiica sa. Zgonea a primit sinecura de președinte al ANCOM, cu un salariu lunar de peste 12.000 de euro, pentru ca să nu-i moară de foame actuala soție angajată la aceeași autoritate. Băneasa Craiovei a atins apogeul promovărilor clientelare anul trecut când l-a făcut ministrul Justiției pe avocatul său personal Radu Marinescu, un personaj șters, aproape invizibil în primul an de mandat, cu șanse de a intra în istorie drept cel mai slab ministru de resort din perioada postcomunistă.

Băneasa a promovat politicieni interlopi

Băneasa Vasileasca a trimis în Parlament în anul electoral 2020 două personaje controversate, care au fost legate de lumea interlopă și au rămas cu apucături interlope. Este vorba de foștii deputați PSD Laura Vicol și Radu Cristescu, care nu mai au nevoie de prezentări. Laura Vicol s-a format în tinerețe la școala fraților Cămătaru, iar, în calitate de avocată, a apărat mulți interlopi din București. A reușit să le intre sub piele celor doi lideri șmecheri ai PSD, Ion Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, care au intervenit la primărița Craiovei să-i ofere un loc eligibil pe lista PSD Dolj pentru Camera Deputaților. Ulterior, Ciolacu și Grindeanu s-au conectat cu compania și afacerea Nordis și au promovat-o pe deputata Vicol în funcția de președinte al importantei Comisii juridice a camerei decizionale a Parlamentului. În anul electoral 2024 a explodat megascandalul Nordis sub auspiciile DNA, Laura Vicol și soțul său au fost arestați și au fost devoalate legături ale liderilor susmenționați ai PSD cu grupul Nordis, începând cu beneficiul unor zboruri gratuite în străinătate cu avioane închiriate de o companie din grup.

În schimb, Olguța Vasilescu i-a cerut lui Marcel Ciolacu să-i asigure un mandat de deputat ,,analistului politic” Radu Cristescu, adus în PSD de fostul lider și premier Viorica Dăncilă, după ce mai bine de un deceniu a fost omul de casă și apărătorul lătrător al lui Elena Udrea și Traian Băsescu. Ciolacu i-a asigurat un loc eligibil și un mandat de deputat la Satu Mare, județul său natal. Cristescu s-a apropiat de Olguța Vasilescu printr-o verișoară a acesteia, Cătălina Vasilescu, divorțată și mai vârstnică, cu care are o idilă de 6-7 ani. Înamorată și generoasă, verișoara Olguței i-a asigurat în acestă perioadă întreținerea financiară consistentă și mai multe autoturisme de lux mărcile Audi și BMV, cu care s-a afișat la Parlament.

Neamprostia cu directorul interimar al SRI

Atunci i-a mai pus o vorbă bună lui Cristescu pentru un mandat de deputat și generalul Răzvan Ionescu, primul adjunct al directorului SRI, de doi ani director al instituției. Cristescu le-a mărturisit unor apropiați că este prieten cu generalul Ionescu și că acesta ar fi rudă cu iubita sa, putându-se deduce, în caz afirmativ, o posibilă relație de rudenie și cu Olguța Vasilescu. Ionescu a activat o perioadă la SRI Dolj și a avut o relație strânsă cu cea mai apropiată și focoasă consilieră a primăriței Craiovei, Delia Ciucă. Cristescu a mai afirmat că și-ar fi dorit o idilă și cu Olguța, dar nu a reușit să o seducă. Oricum, legătura sa cu generalul SRI Răzvan Ionescu a fost un atuu important pentru primărița Craiovei.

Escroc financiar și sentimental reputat, inclusiv între coperți de dosare penale, Cristescu nu are studii superioare finalizate și nu are carte de muncă la aproape 60 de ani. În adolescență a fost exmatriculat din mai multe licee din Satu Mare, reușind să-și finalizeze studiile medii la un liceu agricol din comuna sătmăreană Livada. A făcut 7 an de studii la o facultate de agronomie din Iasi, repetând trei ani din patru, dar nu a reușit să treacă examenul de licență. A avut doar trei locuri de muncă, în sinecurile cu care a fost gratulat: aproape un an în funcția de președinte al Agenției Domeniilor Statului în guvernare Boc, vreo șapte luni în funcția de secretar de stat la ministerul Energiei în guvernarea Dăncilă și patru ani în mandatul de deputat din legislatura 2020-2024. Cam aceasta este fauna politică pe care a cultivat-o și promovat-o Băneasa Craiovei.

Veresia cu Ponta, Dragnea și Ciolacu

Olguța Vasilescu a avut realizări importante în calitate de primar al Craiovei. Evoluția edilitară, imobiliară și economico-comercială a urbei este vizibilă și de necontestat. Dar municipiul Craiova și județul Dolj au beneficiat de alocații guvernamentale substanțiale, printre cele mai mari din țară, în ultimii 13 ani grație relațiilor personale apropiate cu șefii PSD și ai majorității guvernelor din această perioadă: Victor Viorel Ponta, Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă și Ion Marcel Ciolacu. Vecinul teleormănean Liviu Dragnea a favorizat Craiova și Doljul atât în calitate de ministru al Dezvoltării Regionale în guvernul Ponta (2012-2015) cât și în calitate de șef de facto al guvernelor PSD din perioada 2016-2019, în care ministru al Dezvoltării Regionale a fost în primii doi ani senatorul de Olt Paul Stănescu, un alt apropiat al cuplului Olguța Vasilescu-Claudiu Manda.

Relația cu Dragnea afost atât de apropiată încât cei doi soți au acceptat să-i fie nași la căsătoria cu tânăra și zvăpăiata Irinuca, care nu a mai avut loc întrucât politicianul de Teleorma a fost condamnat definitiv și a mers la închisoare, iar anunțata mireasă s-a aruncat în brațele altora. Olguța Vaslescu a avut o relație specială și cu ex-premierul Ciolacu, care și-a început campania prezidențială la Craiova, unde au consumat ostentativ într-un parc central covrigi din Bănie, care n-au fost însă cu noroc.

Un târg cam țigănesc

În ultimii ani, m area ambiție a primăriței Olguța Vasilescu a fost să obțină premiul I în Europa cu Târgul de Crăciun organizat la Craiova în luna decembrie a fiecărui an, care a început să atragă un număr tot mai mare de turiști români și străini. Până în prezent n-a reușit decât să obțină decât premiul II la ediția din 2024, când premiul Ia fost obținut de orașul Gdansk din Polonia. Am văzut Târgul de Crăciun de la Craiova la trei ediții, dar nu mi-a făcut o impresie deosebită, părândumi-se mult mai interesante și atractive tîrgurile similare organizate la Cluj Napoca, Timișoara și Sibiu. Târgul organizat anul trecut mi s-a părut cam bizar, predominând culorile preferate de rromi (roșu, lila, roz, verde). Probabil că acest fapt s-a datorat comunității rrome numeroase din Craiova, estimată la circa 100.000 de locuitori, care sunt și principalii vizitatori și consumatori. Primărița și PSD Dolj s-au bazat și au obținut o mare majoritate a voturilor celor circa 70.000 de alegători rromi. Și comercializarea de produse alimentare tradiționale, majoritatea din carne de porc și la grătar (mititei, cârnați, ceafă și ciolan dezosat) a fost realizată în mare parte de societăți comerciale cu patroni rromi, cele mai favorizate fiind firmele AXA Carmalex din Târgu Jiu județul Gorj și REM Grill Food SRL din Huedin județul Cluj.

Potrivit surselor noastre, pentru firma din Târgu Jiu a intervenit primarul pesedist al comunei Ișalnița din județul Dolj, care este în relații apropiate cu primărița Craiovei, iar pentru firma din Huedin a intervenit un șef al PSD Cluj. Gustul și coloritul preparatelor comercializate de cele două firme favorizate lasă de multe ori de dorit, precum și igiena din standurile amenajate. La ediția din 2023 a târgului, Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor (OJPC) Dolj a sancționat cele două firme pentru abateri de la legislația privind protecția consumatorilor cu amenzi în valoare totală de 6.000 lei si cu oprirea de la comercializare a produselor neconforme. OJPC a descoperit și că firma di Târgu Jiu și-a tras toaletă taman într-o fântână arteziană. Ca la Craiova la nimenea! Cele două firme au fost sancționate în ultimii ani și de direcțiile sanitar-veterinare din județele în care-și au sediul. Firma din Târgu Jiu a fost exclusă de la târg la ediția din 2024, dar a fost admisă la ediția din acest an, sub o altă denumire (ALUMI Industry). Atenție la preparate pentr că ALUMI derivă de la aluminiu! Și firma din Huedin a revenit sub denumirea REM Catering. După excluderea din 2024, fiul patronului firmei gorjene s-a plâns că la ediția precedentă au dat șpagă de 30.000 de euro la primărie.

Supervizor al târgului din partea primăriei este consiliera Marina Anronache, care este foarte apropiată de primărița Olguța, fiind considerată un fel de majordom al primăriei. Cert este că tartorița Marina acceptă în continuare firmele rrome din Târgu Jiu și Huedin, dar a exclus de la ultimele două ediții firma Bunătăți Românești din Satu Mare, o firmă de prestigiu în branșă, cu produse tradiționale de foarte bună calitate și de mare diversitate, participantă la târguri și festivaluri din întreaga țară. Firma sătmăreană a participat anterior la 20 de ediții ale Târgului de Crăciun de la Craiova și nu a fost sancționată niciodată. Această firmă nu a foat acceptată până acum din motive etnice la festivalurile organizate la Sfântu Gheorghe și la Miercurea Ciuc, orașe cu populație predominant maghiară. Se pare că primărița Craiovei este pe cale să devină progresistă, adoptând, din motive electorale, teoria discriminării pozitive a minorității rrome.

Banii Craiovei au avut amândoi probleme penale serioase. Primărița Olguța Vasilescu a fost arestată în martie 2016 pentru fapte de corupție, dar dosarul său a fost clasat în decembrie 2020 de către DNA, cu motivarea lipsei de probe suficiente. Coincidența face că, la data clasării, generalul Răzvan Ionescu era șef operativ al SRI, fiind numit prim-adjunct al directorului Eduard Helwig în martie 2017, la un an după arestarea Olguței. Și europarlamentarul Claudiu Manda a avut un dosar penal pentru corupție, dar a scăpat în 2021 prin constatarea prescripției răspunderii penale. Conform unor surse din Capitală, deasupra Craiovei se adună iar nori negri judiciari. Așa că preluarea PSD de către banii Craiovei pe persoane fizice ar putea să nu fie de lungă durată. PSD va rămâne și după acest congres un partid cu lideri preponderent prostocrați și scatocrați.

Valer Marian